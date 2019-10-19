Efsane dizinin dönüşü: El Camino

"Breakinkg Bad" dizi olarak noktayı koyduktan sonra gündemde kalmayı hep başardı. Hayranı ve seveni çoktu. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, beklentiler karşısında serüveni noktaladığı yerden, film olarak yoluna devam ediyor. Dizinin ana karakterlerinden Jesse Pinkman’ın üzerine kurulu olan filmde, onun esaretten kurtulup yeni bir yaşam kurma yolculuğuna tanık oluyoruz. Seriden alıştığımız kirli atmosferi, karanlık karakterleri üzerine kuran film, ‘Breaking Bad’in özel, uzun bir bölümü hissiyatını yaratıyor. Seriden tanıdığımız 10 karakter de kısa giriş çıkışlarla karşımıza geliyor. En başta Mike Ehrmant6raut, Old Joe, Skinnyüşü: Pate ve Badger, Todd Alquist, Ed Galbraith ve tabii ki Walter White...

Walter White’ın (Bryan Cranston) kanlı kamikaze saldırısından sonra tutuklu olduğu, haftalar boyu işkence gördüğü, çetenin elinden kurtulan Pinkman’ın (Aaron Paul) kaçışıyla başlıyor El Camino. Yolunun sonunda yeni yaşam kurabileceği belde olarak Alaska vardır. Geriye dönüşlerle, Jesse’in yaşadığı acı dolu, esirlik sürecine tanık oluyoruz. Finale yaklaştıkça açılan öyküyü, baştan sona Pinkman’ı canlandıran Aaron Paul sırtlıyor.

Gerilimi yükseltiyor

Filmin en zayıf noktası Pinkman’a eşlik edecek, öne çıkan başka bir karakterin olmaması. Onu zorlayacak kötünün olmaması, tüm filmi Aaron Paul’ün sırtına yüklüyor. Bu yükü taşımasına taşıyor da, yine de beklentilerin yüksek olduğu bir film için yeterli olmuyor. Finaldeki kovboy düellosunu anımsatan vuruşma dışında, harabeye dönüştürülmüş evdeki arama sahneleri gerilimi yükseltiyor.

Seriden alıştığımız panoramik resimler ile kıraç doğa sahneleri, bu kaçış yolculuğuna mükemmel eşlik ediyor. Hayranlarının ağzına bir parmak bal çalan bu filmi Netflix’te izleyebilirsiniz.





Filmekimi’nde kaçırılmayacak 10 film

18-23 Ekim arası Filmekimi şöleni İzmir’de. Küçük, aydınlatıcı bir liste aşağıda...

1. Parazit - Bong Joon-Ho (Güney Kore)

2. Gizli Bir Yaşam - Terence Mallick (ABD)

3. Ve Sonra Dans Ettik - Levan Akin (İsveç)

4. Tavşan Jojo - Taika Waititi (ABD)

5. Bacurau - Kleber Mendonça Filho (Brezilya)

6. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi - Céline Sciamma (Fransa)

7. Üzgünüz, Size Ulaşamadık - Len Loach (İngiltere)

8. Saklı Gerçekler - Korea Hido Karakazu (Japonya/Fransa)

9. İlk Aşk - Takashi Mikeii (Japonya/İngiltere)

10. Mutlu Yıllar - Cédric Kahn (Fransa)