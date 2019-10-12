Filmekimi, elleri dolu geldi

Filmekimi, 18-22 Ekim günleri arasında çeşitli festivallerden derlenmiş, zengin bir programla geliyor. Dikkat çeken filmlerden bazılarını tanıyalım...

- Ve Sonra Dans Ettik-And Then We Danced: İsveç’in Oscar aday adayı ‘Ve Sonra Dans Ettik’ lafı uzatmadan konuya giren ve bu net tavrını finale dek sürdüren filmlerden. Öykü, Merab adlı genç adamın dansa olan tutkusunun keşfine odaklanırken, içinden geçtiği yakıcı süreci izleyicisine yaşatmayı da başarıyor. En güzel tarafı, asla bir çaresizlik öyküsüne dönüşmüyor olmasında. Film, müthiş finali için bile seyredilir.

- Acı ve Zafer-Dolor y Gloria: Yönetmenlerin kişisel hikâyelerinden yola çıkarak çektikleri sayısız örnek var sinema tarihinde. Pedro Almadovar imzalı ‘Acı ve Zafer’ bu türdeki yapımlar arasında dahi, özel bir konuma oturacak kadar özgün ve dürüst bir örnek. Karamsar olmayan burukluk, kökenini bu dürüstlükten ve cesurca kendiyle yüzleşmekten alıyor. Almodóvar, sinemanın yani en iyi yaptığı şeyin yardımıyla iyileşiyor, geçmişin acılarıyla yüzleşiyor ve zaferi de yine burada buluyor. Almodóvar, sinema tutkusuyla yeniden doğmanın zaferini yaşıyor.

- Le Jeune Ahmed-Genç Ahmed: Dardenne kardeşler, sosyal gerçekçi filmlerin en önemli isimleri arasında yer alır. Yeni filmleri ‘Genç Ahmed’de de benzer sularda yüzüyor. Kardeşlerin daha önce 1999 yapımı ‘Rosetta’ ve 2005 yapımı ‘ÇocukL’enfant’ ile iki kez Altın Palmiye’ye uzandıkları Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen yeni filmleri, Avrupa’da yaşayan Müslüman bir ailenin çocuğu olan ergenlik çağındaki Ahmed’i takip ederken, bir yandan yükselmekte olan radikal dinciliğin doğurması muhtemel sonuçlara dair fikir yürütüyor.

- Saklı Gerçekler-La Vérité: ‘ArakçılarManbiki Kazoku’yla gediklisi olduğu Cannes Film Festivali’nden Altın Palmiye’yle dönen Hirokazu Koreeda’nın Fransa’da çektiği ilk filmi ‘Saklı GerçeklerLa Vérité’, yönetmenin ilgi duyduğu temaların yerli yerinde olduğu bir film. Birçok filminde ‘Arakçılar’, ‘Benim Babam, Benim Oğlum’, ‘Kimse Fark Etmiyor’ aile kavramını sorgulayan, bu konuyu çağın krizlerinden biri olarak ele alan Koreeda, ‘Saklı Gerçekler’de yıllanmış travmalarla, krizlerle boğuşan bir ailenin, genelde bir anne ve kızının hikâyesine odaklanıyor. Catherine Deneuve ile Juliette Binoche’un karşılıklı döktürdükleri film, bu iki dev oyuncunun yüzü suyu hürmetine bile izlenir.

- Gizli Bir Yaşam-A Hidden Life: Saygın yönetmenlerden Terence Mallick’in ‘Tree Of Life-Hayat Ağacı’ndan bu yana, en beğenilen filmi. 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler saflarında savaşmayı reddeden vicdanın sesini dinleyen çiftçinin hikâyesini anlatıyor. Avusturyalı çiftçi Jaeger Staetter, vicdanıyla hesaplaşan, Hıristiyanlık inancını asla kaybetmeyen, mücadelesini ne pahasına olursa olsun sürdürmeye kararlı bir insan. Çiftçi karakterinde August Diehl, olağanüstü bir oyunculuk sunuyor.

- Üzgünüz Size Ulaşamadık-Sorry We Missed You: Proleteryanın yılmaz savaşcısı Ken Loach ileri yaşına aldırmadan senede bir film sloganıyla hayatına devam ediyor. Değişmez senaristi Paul Laverty ile yazdığı senaryo, 2008 mali krizinden etkilenmiş bir ailenin karşılaştığı sorunları anlatıyor.

- Jojo Rabbit: Toronto Festivali’nde seyirci ödülü alan film, eleştirmenleri ikiye böldü. Hitler âşığı küçük bir çocuğun evlerinde saklanan Yahudi bir kızla kurduğu dostluğu anlatan film, komedinin ve kendini iyi hisset filmlerinin sınırlarında dolaşıyor. İyi niyetli bir film olduğu tartışılmaz.

- Parazit-Parasite: Cannes’da kazandığı Altın Palmiye’yle dikkatleri çeken Parazit, Oscar yarışında bu yıl Güney Kore adayı. Geçen yıl ‘Roma’nın başardıklarını başarmasını bekleyen bir hayli taraftarı var. Günümüz toplumuna hınzırca bakış atan, müthiş bir film. Kaçmaz kategorisinden...