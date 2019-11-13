Ekol, sağlıktan sonra artık spor arenasında!

TFF 1. Lig takımları Menemen ve Balıkesirspor, Ekol Hastaneleri’nin sponsorluğuyla rahatladı. Kültür ve sanata verdikleri katkılarla dikkat çeken Ekol Hastaneleri, şimdi de iki güzide kulübün nefes almasını sağladı.

28 Ağustos’ta Mene-menspor’a, 14 Ekim’de de Balıkesirspor’a isim sponsoru oldu.

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Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, “Bizim için sanat kadar spor da önemli. Hele hele günümüzün popüler branşı futbol artık erkek oyunundan çıktı, kadınların da yakından ilgisini çekiyor. Biz de iki güzide kulübümüze destek verelim dedik. İki takımımıza da ligde başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” dedi.

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Ekol’ün sponsor olmasının ardından iki takım da toparlanmaya başladı. Ekol Menemenspor, özellikle deplasmanda aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor, rakiplerini kıskandırıyor. Ekol Balıkesir de başarı grafiğini her geçen gün artırıyor. İnşallah sezon sonunda ikisi de Süper Lig’e yükselir, bölgemizin yüz akı olur.

Çalkaya başladı sıra diğerlerinde

CHP’de yerel seçim öncesi eşi Mehmet Ali Çalkaya’nın yerine aday gösterilen ve ipi göğüsleyen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, artık koltuğa iyice ısındı!

Başarılı çalışmaların ardından, eğitime de büyük önem veren Çalkaya, son olarak bölgesindeki işsiz üniversiteliler için harekete geçti.

Avrupa Birliği’nden 220 bin euro hibe aldı, toplam 25 gencin 45 gün boyunca dört ülkede staj yapmasına olanak sağladı.

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Üniversite mezunlarını makamında ağırladı ve hepsini tek tek dinledi.Ülkemizdeki işsizlik sorununa dikkat çekti, “Başarılar diliyorum” dedi.

Böylece, 25 genç Çalkaya sayesinde hem mesleki tecrübesini geliştirecek hem de dil öğrenecek, pekiştirecek.

Genelde belediye başkanlarının üniversitelilere burs verdiğini biliyorum da, işsiz mezunların elinden tuttuğunu anımsamıyorum.

Herhalde ilk kez böyle bir uygulama, Fatma Çalkaya sayesinde hayata geçiyordu.

Üniversite mezunlarının elini kolunu sallayıp dolaştığı dönemde, meslek sahibi olmaları için destek vermesi, alkışlanacak davranış.

Balçova’nın ardından, diğer ilçe yöneticilerinin de benzer proje ile gençlerin yanında olmasını bekliyorum...

Nehir, herkesi gururlandırdı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde ulusal bir yarışma düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ümitler Şampiyonası.

Etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen katılan 11 yaşındaki Nehir Alan, sıralamada beşinci oldu.

Hem kulübünü hem de öğrenim gördüğü Bornova Okyanus Koleji’ni gururlandırdı.

HHH

Doktor arkadaşım Murat ve Yasemin Alan’ın üç evladından ortancası.

Altıncı sınıfa gidiyor.

Derslerinde de buz pateninde de oldukça iyi.

Mesela, geçen yıl Samsun’daki etkinlikte, Türkiye birincisi oldu.

Bu yıl yine Samsun’da ümitler Türkiye üçüncülüğünü, Sofya’daki yarışmada da Avrupa 10’unculuğunu elde etti.

Yarışmaya Gamze İyiiş Güner ve Caner Çalık hocalarının eşliğinde hazırlandığını, iyi derece alacağına inandığını söyleyen Nehir, “Amacım çok büyük. Bundan sonra hem ulusal hem de uluslararası etkinliklerde madalyaları toplayacağım. Bunun için de var gücümle çalışıyorum. Şimdiden yurtdışındaki yarışmaları sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

HHH

Nehir’i iyi tanırım.

Utangaç ve sıkılgan ama cin gibi!

Tuttuğunu koparır.

Yolun açık olsun.

Hem İzmir hem de Türkiye senden şampiyonluklar bekliyor...