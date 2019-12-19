En uzun gecede Üçkuyular’da buluşalım!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık’ta muhteşem bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak.

Vatandaşlar, Üçkuyular Vapur İskelesi’nden saat 21.00’de başlayacak startla Gündoğdu Meydanı’na kadar koşacak.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.



“En uzun koşu!” konsepti ile bütün vatandaşları etkinliğe davet ettiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, “İzmir ilklerin kenti. İzmir medeniyetin beşiği. İzmir herkesin yaşamak istediği bir şehir. Biz de bu kentin sporda kendini göstermesi için çaba harcıyoruz. Gelin 21 Aralık’ta bizlere katılın, farkındalık yaratalım” dedi.



Orhunbilge’yi kutluyorum.

İzmir’in evladı, İzmir’in tanıtımı için çaba harcıyor.

Ne de olsa sporcu bir babanın oğlu.

Babası rahmetli İsmet Orhunbilge, yıllarca Altınordu için ter dökmüş efsane bir isim.

Çok maçlarını izledim, başarılı bir profesyoneldi.

Nur içinde yatsın.



İzmirlileri, spor etkinliklerine daha çok alıştırmalıyız.

Sadece Büyükşehir değil, tüm belediyelerin katkı koyması lazım.

Her yıl İstanbul’da 42 kilometrelik Avrasya Maratonu gerçekleştiriliyor.

Binlerce yerli ve yabancı bu etkinliğe katılıyor. Hem spor yapıyor hem de haftanın yorgunluğunu atıyor. İstanbul’un adını dünya duyuyor.



9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu düzenleniyor ancak biz İzmir Maratonu’nu neden hayata geçirmeyelim? Hele hele uluslararası düzeyde yapacağımız bir etkinlikle, İzmirimizin adını herkese duyuralım.

Benden söylemesi, gerisi büyüklerimizin bileceği iş...