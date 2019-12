Göztepeliler, alkışı fazlasıyla hak ediyor

İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Göztepe’nin, son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından, futbolcuların da insani hareketi dikkatimi çekti.

Başkan Mehmet Sepil, lig başında galibiyete altışar bin lira prim vereceğini açıklamıştı ve sözünü tuttu.

Futbolcuların da galibiyet sonrası hak ettikleri paranın yarısını tesis çalışanlarına dağıttığını duyunca, “Helal olsun size. İşte insanlık, işte dostluk, işte yardımlaşma bu” diye kendi kendime konuştum.



Futbolcuların bu kararı almasında, başarılı file bekçisi, Portekizli kaptan Beto’nun olduğunu öğrendiğimde daha da mutlu oldum.

Aldıkları 30’ar bin lira primin yarısını tesiste çalışan dörder aşçı, güvenlik, temizlik ve saha görevlisi ile üç garsona dağıtan sporcuları alınlarından öpüyor ve gönülden kutluyorum.



Sarı-kırmızılı futbolcuların bu davranışını, umarım diğer büyük kulüplerimiz de örnek alır. Aldıkları parayla zor geçinen diğer kulüp çalışanlarının da yüreğine bir nebze olsun su serper.

Gün, Karşıyaka’ya destek verme günü

İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka, bu sezon üç kulvarda da başarılı işlere imza atıyor. Maddi sıkıntılara rağmen ilçe olarak kenetlenen yeşil kırmızılıların takımlarını maçlarda yalnız bırakmaması, önemli bir davranış olarak dikkat çekiyor.



Özellikle Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca’nın takımın başına gelmesiyle resmen şahlandı.

Hem ligde hem de Avrupa’da tutabilene aşk olsun.

Her iki kulvarda da saha hıncahınç doluyor.

Sarıca’nın da, “Galibi-yetlerde taraftarımızın müthiş desteği oyunumuzu etkiliyor. Başarının sırrı taraftarımız. Allah herkese Karşıyaka gibi taraftar nasip etsin” sözleri bunu doğruluyor.



Yıllardır Süper Lig’e hasret kalan futbol takımı da basketbolcularının gösterdiği enerjiden olumlu etkinlenmiş ki, Karşıyaka’nın öz evlatları varını yoğunu ortaya koyarak ilk yarıyı play-off barajında bitirdi.

Statları olmamasına rağmen Atatürk’ün kapalısına akın eden cefakâr gençler, 90 dakika durmak bilmeyen bir enerji örneği sergiliyor.

Maçtan sonra sesleri kısılsa da, soğuktan üşüse de, takımları yenilse de bu sevdadan vazgeçmeyeceklerini belirtiyor Karşıyakalılar.

Sporun kardeşlik olduğu bilinciyle hareket eden gençlerin tek isteği, takımlarının şampiyon olarak bir üst lige yükselmesi.

Başka düşünceleri yok...



Basketbol ve futbolun ardından, gelelim kadınların voleyboldaki başarısına.

Kendi evinde beş maçta beş galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, 1. Lig’de dördüncü sırada yer alıyor.

Oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyetle ayrıldılar ve puanlarını 18’e çıkardılar.

Dış sahada ise bir galibiyet, dört yenilgi var.



Üç kulvarda koşan Karşıyaka, bu yıl herkesi mutlu ediyor.

Bunda en büyük etken tabii ki yönetim...

Başkan Turgay Büyükkarcı, işini gücünü bırakmış, takımı için gecesini gündüzüne katmış çalışıyor. Ekip arkadaşları da yanından ayrılmıyor, Kaf Kaf’ın güzel günler görmesi için kafa yoruyor.

Taraftarları ve semt sakinlerini yanlarında görmek isteyen Başkan Büyükkarcı ise, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kısaca şunları söyledi:

“Bir Bayrak da Sen As kampanyasından ciddi destek bekliyoruz. Herkese, özellikle de taraftarımıza teşekkürü borç biliyorum. Yılbaşına kadar bütün sokakların bayraklarla donatılmasını arzu ediyoruz. Çünkü, bir mücadele başlattık. Bir nevi Kurtuluş Savaşı da denilebilir. Kulübümüzü tekrar ayağa kaldırabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çabanın da görsel şölene dönmesini istiyoruz. Son günlerde destek arttı. Bilhassa Büyükşehir Belediyemiz büyük katkı sağlıyor. Başkan Tunç Soyer, İzmir’deki spor ve futbol kulüplerinin değerini bildiklerine dair beyanat veriyor ve bunun maddi karşılığını da bizlere yansıtıyor. Bu yolda güzel bir vizyon çizeceğiz. Her şey daha iyi olacak. Karşıyaka halkından bir ricam var. Herkes bayrağını alsın, balkonuna assın.”



Yazımın başında da belirttiğim gibi, kulüp maddi sıkıntı çekiyor, herkesin elini taşın altına koyması lazım.

Ne kadar bayrak satıldı, ne gelir elde edildi bilemem ama tüm Karşıyakalılar bu kampanyaya destek vermeli.

İster bir, ister 10, ister 50, ister 100 bayrak, gönlünüzden ne koparsa... Önemli olan, takımın başarısı değil mi?

Haydi, bugün birer bayrak alın, Karşıyaka’ya destek verin!

Bu arada, 1912’de kurulan kulübün ‘Dünya Karşıyakalılar Günü’nü de kutluyorum.