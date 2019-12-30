İzmir Maratonu nisan ayında...

19 Aralık 2019’da, “En uzun gecede Üçkuyular’da buluşalım!” başlığıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge’nin açıklamalarını sizlerle paylaşmıştım.

Ne demişti Orhunbilge.

“İzmir ilklerin kenti, medeniyetin beşiği, herkesin yaşamak istediği şehir. Biz de bu kentin sporda kendini göstermesi için çaba harcıyoruz. Gelin 21 Aralık’ta bizlere katılın, farkındalık yaratalım.”

Ben de, “İzmir’in evladı, kentinin tanıtımı için çaba harcıyor. Ne de olsa sporcu bir babanın oğlu” diye, Orhunbilge’yi kutlamıştım.

Tabii ki düzenlenen etkinlikte, Orhunbilge ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman’ın da büyük katkısı olmuştu.

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Ardından da, “Her yıl İstanbul’da 42 kilomet-relik Avrasya Maratonu düzenleniyor, İstanbul’un adını dünya duyuyor. 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu var. Ancak biz İzmir Maratonu’nu neden hayata geçirmeyelim? Hele hele uluslararası düzeyde yapacağımız bir etkinlikle, İzmirimizin adını herkese duyuralım.

Benden söylemesi, gerisi büyüklerimizin bileceği iş” diye kaleme almış, yetkililere çağrıda bulunmuştum.

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Bu önerimin ardından 10 gün geçti, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Maratonu’yla ilgili bilgi aktardı.

Soyer’in, “2020’de Avrasya Maratonu’ndan sonra Türkiye’nin en büyük maratonunu düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuk maratonu da olacak. 42 kilometreyi büyüklerle birlikte tamamlayacak, çok eğlenceli olacak. İzmir’i güzel bir etkinlik bekliyor. Spor, çocukları çok olumlu yönde etkiliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak tutacak şey spor. Etkinlik Nisan 2020’de hayata geçecek. O kadar çok faydası var ki, çocuklarımızı daha çok sporla buluşturmayı diliyorum” sözü, beni mutlu etti.

Önerimi dikkate alan Başkan Soyer’e teşekkür ediyorum.

İzmir’in kalkınmasına katkı koyacak proje aklıma geldikçe, sizlerle paylaşacağım...

İstmarina örneği neden Mavişehir’de olmasın!

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ile tanışmamız iki yılı geride bıraktı.

Kordon’da başlayan dostluk, İstanbul’da pekişti, geçtiğimiz günlerde İzmir’e yaptığı ziyaretle daha da perçinlendi.

Genç bir işadamı Trabzonlu Yılmaz.

Azimli, kafasına bir şeyi koyduğunda hayata geçirmekte de usta.

İzmir’de ilk projesine başladığı günü hatırlıyorum.

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“Burası çok farklı olacak. Ege’nin incisi kente verdiğimiz değeri herkes bilecek” diye konuşmuştu.

Verdiği sözü de tuttu.

Çamdibi’nde Atatürk Stadı’nın karşısındaki eski zeytinyağı fabrikasının bulunduğu alanda, 31 ve 32 katlı kulelerde hummalı çalışmanın sürdüğünü söyledi.

61 metre temel kazılan devasa binanın kaba inşaatının tamamlandığını biliyorum.

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Yılmaz ve bazı gazeteci dostlarla buluşmamızda iş, döndü dolaştı ülkedeki gayrimenkul fiyatlarında yaşanan değişime geldi.

Ankara ve İstanbul’da konut yapımının nüfusa göre arttığını, ancak İzmir’in diğer iki kente göre daha fazla kazandırdığını kaydetti.

İzmir’in yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Özellikle büyük şirketlerin operasyon üslerini İzmir’e taşıdığını, İstanbul-İzmir Otoyolu’nun bitmesinin ardından göçün fazlalığına dikkat çekti, Ziya Yılmaz.

Son beş yılda ülke genelinde satılan konut sayısını söylediğinde ise, ağzım açık kaldı.

Tam 377 bin 477 adet yeni konut satılmıştı.

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Yılmaz, önümüzdeki dönemde İzmir’in cazibesinin daha da artacağını, Manisa’nın da İzmir’e eklenmesiyle konut fiyatlarının daha da prim yapacağını ifade etti.

İzmir’deki projelerinde 37 daire kaldığını, taksitlerinin 2100 liradan başladığını kaydeden Yılmaz, toplam 707 kişinin yeni ev sahibi olacağını, ağustos ayında da oturmaya başlayacaklarını müjdeledi.

Ben de heyecanla bekliyorum, kulelerin bitimini.

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DAP Yapı olarak İzmir’e güvendiklerini; bu yüzden de İstanbul dışındaki ilk yatırımlarını İzmir’e yaptıklarını belirten Yılmaz, “Biz İzmir’i; İzmir de bizi sevdi. İzmir’e geldiğimiz ilk günden bu yana ciddi ilgiyle karşılaştık. Sadece kaliteyi, konforu değil, aynı zamanda güvenliği de ön planda tuttuk” dedi.

Türkiye’nin deprem bölgesinde olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini, önümüzdeki dönemde farklı projelerle yine İzmir’de gündeme damga vuracaklarını kaydeden Yılmaz, dünyanın en güvenli binalarını inşa ettiklerini vurguladı.

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DAP Yapı’nın Çamdibi’ndeki projesinin ardından, Çeşme ve Mavişehir’de de yatırım yapacağını belirteyim.

İstanbul’da İstmarina’yı gördükten sonra, Mavişehir’de de benzer bir projenin hayata geçmesini hayal ediyorum.

Öyle bir proje ki, ancak gidip görmeniz lazım İstmarina’daki muhteşem eseri...

Benzerinin Mavişehir’de de uygulanması, İzmirimizin değerine daha da değer katacaktır diye düşünüyorum...

Ne diyelim, hayırlısı olsun...