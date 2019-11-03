Kaf Kaf’a Cenk’ten hayat öpücüğü

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Play Off barajını yakalamaya çalışan Karşıyaka Ağrı 1970 Spor beraberliğinden sonra evinde düşme hattındaki Elazığ Belediyespor’u uzatmada Cenk Özbek’in tek golüyle geçmesini bildi



Karşıyaka’nın, 107. Kuruluş Yıldönümü’nün törenlerinde çarşıda yaşadığı müthiş coşkusunu Elazığ BLD maçında taçlandırmasını bekleyen seyircisi, tribünlerde yerini almıştı. Maçın ilk yarısında Karşıyaka’nın oynadığı futbolun adı tek kelime ile hayal kırıklığıydı. Bunun nedeni orta alanda çok top kaybı yaptı. Görkem ve Harun üretken değillerd. Mustafa Aşan sadece mücadele etti. Hücumda Hakan, Doğukan ve Mustafa en büyük özellikleri olan çabuk ve dikine oyun anlayışlarından eser yoktu. Elazığ BLD’nin Hakan’ın omzuna bile gelmeyen 5 numaralı oyuncusu Burak, Hakan’a top vurdurmadı. Dakikalar ilerledikçe Elazığ orta sahayı kalabalık tutup, kontra atak kovaladı. 37. dakikada Serkan getirdi, Tuncay vurdu kaleci Mehmet topu çıkardı. 39. dakikada Tuncay topu altı pasa çıkardı, Cenk yerinde müdahale ile tehlikeyi önledi. Karşıyaka malesef rakip kalede hiç bir tehlike yaratmadan devreyi bitirdi.



Umutlar ikinci yarıya kaldı



Taraftar ikinci yarıda Karşıyaka adına pozitif olarak bir şeylerin değişeceğini umuyorlardı. 60. dakikada Görkem’in yerine oyuna Arif girdi. 67. dakikada Elazığlı Arif’in altı pastan vurşunu kaleci Mehmet köşeden kurtardı. Nedense Karşıyaka oyun ritmini tutturamadı. Hücumda hiç bir organize atak yoktu. Doğukan ve Hakan Kuş inanılmayacak kadar etkisizlerdi. Sahada Karşıyaka adına tek bir şey vardı oda umudunu kesmeden devamlı takımını destekleyen vefakar seyircisi. Tüm atakları Elazığ yaptı. 90+3’te 70 numaralı Metehan öyle bir gol kaçırdı. Futbolda atamayana atarlar teorisi gerçekleşti ve 90+4’te kazanılan frikiği Cenk direğin içine çarptırarak müthiş bir gol attı. Futbolda kötü oynadığınız maçlar olabilir ama 3 puan kazanmak çok önemlidir ve Karşıyaka bunu gerçekleştirdi. Cenk’in harika golü ile hem puanını 15’e çıkardı hem de o müthiş seyircisini hayata döndürüp sevinç gözyaşlarına boğdu.



MAÇIN KARNESİ

HAKEMLER: Ömer Kocabey, Mehmet Ali Vardar, Kağan Yıldızlar

KARŞIYAKA: Mehmet, Fatih, (Dk. 31 Cihan, Cenk, Metin, Anıl, Harun, Mustafa Aşan, Mustafa Değirmenci, (Dk. 72 Namık Barış), Doğukan, Görkem, (Dk. 57 Arif), Hakan

ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Ogün, Can, (Dk. 88 Mazlum), Burak Keskin, Serhan, Arif (Dk. 90 Enver Abdullah), Hayrettin, Emre (Dk. 81 Cenk), Ferhat, Tuncay, Metehan Anda, Burak Kavlak

GOL: Dk. 90+5 Cenk Özbey (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Anıl, Cihan, Metin (Karşıyaka), Can, Tuncay, Emre (Elazığ Bld)

