Sebzeli köfte, bizi Bursa’ya çağırdı

Oldum olası severim Bursa’yı. Uludağ’ı, Mudanya’yı ve Tirilye’yi. Her yıl birkaç kez de gidiyorum. Bu yıl da iki kez Bursa’ya gitmek kısmet oldu. İlki, bizim malum yeme içme ekibiyle sevgili dostum Tolga Özpamuk (@pina_) önderliğinde ve Bursalı dostların ev sahipliğinde Uludağ’da kamp yaptık. İkincisi de geçen hafta hadi gidelim, gitmeyelim derken aniden gelişti. Uludağ kampında, şimdi kimin getirdiğini hatırlamadığım bir köfte yemiştim. Köfteyi öyle beğendim ki, sırf bunun için Bursa’ya bir daha gitmeye karar verdim.

Mütevazı dükkân

Nihayetinde gecenin bi saatinde karar verdiğimiz Bursa gezisine geçen cumartesi erken saate başladık. İlk molamız, her zaman olduğu gibi Akhisar oldu. Kaptan’ın çorbacı dükkânında çoluk çocuk birer kelle paçayla yaptık kahvaltımızı. Sonrasında hiç mola vermeden ilk hedefimiz Köfteci Serkan’ın (Bunaklar) mütevazı dükkânı oldu. Dediğim gibi mütevazı bir dükkân Köfteci Serkan. Araçlarımızdan iner inmez daha masaya oturmadan köfte dolabının yanında aldık soluğu.

Ben önce davrandığımı sanıyordum, ama benden önce davrananlar vardı. Hızlıca herkes hangi köfteden kaçar tane yiyeceğine karar verdi. Ustanın tezgâhında sade, acılı, kaşarlı ve benim favorim olan sebzeli köftelerden, olabildiğince tadımlık bir şeyler söyledik. Ama en çok sebzeli köfte sipariş ettik. Siparişlerimiz ızgaraya atıldığında ustayla köftenin sırrı, kendisinin kaç yıllık köfteci olduğu hakkında sohbet etme fırsatım oldu.

Biraz geç pişer

Serkan Usta’nın babası ve tüm ailesi kasapmış. “Ben çocukluktan beri bu işlerin içindeyim. Köfte benim tutkum” diyor usta. 1980 yılından beri fiili köftecilik yapıyor usta, Bursa Küçük Sanayi’deki dükkânında.

Sohbetimiz sürerken ilk parti köfteler çıkıyor. Hadi abi soğutmayın köfteleri diye bizi masaya yolcu ediyor. Arkadaşlarım giderken ben, “Usta, sebzeli köfteleri ne zaman alacaksın ızgaradan?” diye soruyorum. “Sebzeliler, diğerlerinden daha kalın, biraz geç pişer; biraz sonra onlar da gelecek” diyor ve ekliyor:

“Bulgaristan Filibe’de çalıştım uzun süre. Orada da yapıyordum bu köfteyi. Biliyorsunuz, Filibe köftesiyle meşhurdur. Ama, inanın sıra olurdu Filibeliler dükkânın önünde. İşte, 8 milim çelik ızgarada pişen sebzeli köftelerimiz hazır. Köftelerden önce masadaki yerimi alıyorum.

Çocukluğuma götürdü

Sevgili arkadaşlar, sebzeli köftenin lezzetini size nasıl anlatsam bilmem ki! 1976-1977’de Bulgaristan’da Perperek kasabasında yatılı okurken, kasaba meydanında bulunan meyhanelerden köfte alırdık. İnanılmaz güzel kokulu, muhteşem lezzetli köftelerdi. İşte Köfteci Serkan’da tattığım, öncelikle sebzeli ve diğer köfte çeşitleri, beni ta çocukluğuma götüren, muhteşem lezzetteydi. Bugüne kadar yediğim benzer tarzda hazırlananların bir numarası da sebzeli köfte oldu. Yeşil biber ve kırmızı kapya ile şenlendirdikleri sebzeli köftesi, beklemediğimiz kadar farklıydı. Ustayı, çıkardığı bu güzel iş nedeniyle tebrik ediyorum, alkışlıyorum. O224 443 42 35