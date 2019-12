‘Doğruyu, iyiyi güzeli seçelim’

2020’de bedensel ve ruhsal açıdan daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Ender Saraç, “Doğduk ve kesin olarak öleceğiz. Doğruyu, iyiyi güzeli seçerek içimizdeki negatif enerjiye karşı mücadele etmeliyiz” dedi.





Dr. Ender Saraç ile astrolog Aygül Aydın, geçenlerde Koruncuk Vakfı yararına katıldıkları söyleşide, astrolojinin yaşamdaki yerinden bahsetti. Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde, 2020’ye girerken iki değerli konuğuma burçlarımızı, ülkemizi, kaderi sordum... 2020, herkese sağlık, neşe, aşk ve başarı getirsin. Harika bir yıl diliyorum...



n Ender Bey, kitaplarınızı keyifle okuyorum. Şimdi de Aygül Hanım ile incelikle ele alınmış bir ajanda çıkardınız. Bu fikir ve ajanda nasıl oluştu?

Bu fikir ve ajanda, Demirören Medya aracılığı ile oluştu. Hem astrolojik olarak gökyüzünün konumu, hem de o enerjik duruma göre hangi çayları içmeli, hangi baharatları tüketmeliyiz, nasıl beslenmeliyiz gibi ip uçları öğrenilecek. Kişilere ruhsal ve bedensel bir navigasyon olacak .

n 2020’ye dair nelere dikkat etmemiz gerekiyor?



2020’de artık obezite, alkol, sigara, uyuşturucu, fast food, hareketsizlik, tembellik, ağır metaller ve koruyucu katkı maddeli gıdalardan kaçınılması gerekecek. Kanserin, kalp hastalıklarının, Alzhemier ve depresyonun had safhada arttığını düşünürsek, önceki yıllarda bedensel ve ruhsal çok toksin biriktiren kişilerin artık hastalıklarla yüzleşeceklerini görebiliriz. Bu nedenle, her şeyin başı sağlık diyorum.



‘Dert etmeye değmez’



Kesip buzdolabımıza asabileceğimiz tüyolarınız var mı?



Sağlıklı yaşam için göbek ve bel civarına dikkat edeceksiniz. Bol zerdeçal, zencefil, kişniş, biberiye tüketeceksiniz. Uykuya dikkat edeceksiniz. Bol su ve yasemin, rezene, yeşil çay, beyaz çay, mate çayı gibi alkali çaylar içmelisiniz. Düzenli kan tahlili yaptırıp erken teşhise yardımcı olmalısınız. İyi bir doktorunuz olup size sağlık koçluğu yapsın. Bu arada selenyum, coenzimQ10, krill oil, ayurveda hapları, gerekirse D3 ve B12 vitamin destekleri 2020’de de popülaritesini koruyacak.



Mutlu bir yaşam için ise; yalan, öfke, kin, kıskançlık, nefret ve gıybetten uzak durulmalı, kalbimizi daha çok sevgi ile doldurmalı, aşırı hırsı törpüleyip daha tevekküllü olmalıyız.



Kader var, peki insanın seçme özgürlüğünün sınırları nelerdir?



Biz doğruyu, iyiyi, güzeli seçerek içimizdeki negatif enerjiye karşı mücadele ederek, misafir bulunduğumuz bu boyutta daha iyi bir performans sergileyebiliriz. Unutmayalım, doğduk ve kesin olarak öleceğiz. Hiçbir konuda çok fazla kasmaya, dert etmeye değmez. 2020’de herkese sağlık dolu günler dilerim.



2020’de sizi neler bekliyor?



Herkes burcunda 2020’nin neler getireceğini merak ediyordur. Kısaca her burcu neler bekliyor bahsedebilir misiniz?



Koçlar: Kariyer planlarını düzene soksunlar. Çalışmıyorlarsa çalışsınlar. Çalışıyorlarsa gerçekten zirve yaşayacakları bir yıl içindeler. Sağlam ve güvenli alanlarda yavaş yavaş ilerlesinler. Hırslarının kurbanı olmasınlar. Mars 6 ay onların burcunda kalacak ve yılın ikinci yarısı gerileme yapacak. Kendilerine yılın ikinci yarısına kadar sağlam bir bir kariyer planlaması yapsınlar.



Boğa: Hayatlarında en iyi yıllardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Kariyerleri ve iş ilişkileri noktasında her şey çok yolunda gidecektir. Mayıs 2018’den bu yana çok yıprandılar, ama her şey yoluna girecek.



İkizler: Bu yıl aile içi krizler ve parasal konular önemli olacak. Kriz deyince hemen yüzlerini ekşitmesinler. Bu yıl para kazanacakları alanları keşfedecekler ve huzuru buldukları alanlara geçecekler.



Yengeç: 2019 yılı onlar için zor geçti ama bu yıl çok net ve belirli bir yıl olacak. Evlilik ve kariyer hayatınızda önemli bir bakış açısı geliştireceksiniz.



Aslan: İş hayatınızda bambaşka bir sorumluluk alacağınız dönem başlıyor. İse girmek ya da yeni iş değiştirmek söz konusu olacak.

Başak: Kariyer hayatınızda hâlâ önemli gelişmeler olmadıysa merak etmeyin. Bu yıl artık sağlam gelişmeler yaşayacağınız, önemli olaylar içine giriyorsunuz.



Terazi: Bu yıl hayatlarında çok ciddi kararlar alacaklar ve yaşantılarında önemli değişimlere gidecekler. Şehir değiştirme ya da yer değiştirme gibi konular gündeminde olabilirler.



Akrep: Bu yıl evlilik ve hayatları ile ilgili önemli kararlar alacaklar. Ortaklı ilişkileri önemli olacak. Parasal konularda ya da hukuksal konularda şansları açılıyor.



Yay: Bu yıl aşk ve ilişkilerde mutluluğu bulabilecekleri, ama aynı zamanda parasal kazançlarını da dengede tutacakları bir yıl içindeler. Mümkün oldukça iyimserliklerini ve cesaretlerini kaybetmesinler.



Oğlak: Yeni bir şeye başlıyorlar ve hayatlarında gerçekçi kazanımlar elde ediyorlar. Evlilikleri, kariyerleri her şeyin netlik kazandığı bir yıl. Mart ve Temmuz arasında daha rahat bir nefes alacaklar.



Kova: Sorumlulukları artıyor ve evlilik ya da ilişkiler adına yeni başlangıçlara ilerliyorlar. Kendi içlerinizde bazı şeylerin artık kararını daha net veriyor olmalısınız. Mart ayı sorumluluklar artıyor ve yeni başlangıçlar başlıyor denebilir.



Balık: Bu yılın, sizler için çok başarılı ve umut dolu olduğu söylenebilir. Hayatınıza yenilikler getirmek ve yeni başlangıçlar yapmak için güzel bir yıl. Bu yıl sadece 6 aylık Mars geçişinde parasal konularınıza dikkat etmelisiniz. Haziran ve Eylül ayları, yatırım anlamında pek uygun olmayabilir.



‘Keşif yolculuğu’



Astroloji, hayatımızda neyi değiştirebilir?



Linda Goodman’ın çok sevdiğim bir ifadesi var, onu paylaşmak istiyorum. Der ki, “Astrolojik semboller, psikolojik bir makinenin parçaları gibi yorumlandı. Doğumda bunlarla kutsandık veya lanetlendik ve ölüme kadar buna hapsolduk diye bir saçmalık yoktur. Bu bir yalandır. Yaşamda önceden tahmin edilemez, belirsiz bir unsur vardır. Astrolojiye pozitif ve evrimsel yaklaşım için bir kılıç taşıdır. Astroloji o kadar yanlış anlaşıldı, o kadar yanlış yorumlandı ki, kelimenin gerçek anlamı hemen hemen kayboldu. Bunun için malum kötü adamları suçlayabiliriz, ama suçun büyük bir kısmı, astrologların kendilerine aittir. Astroloji, gerçeği işaret eden bir parmaktır. Herhangi başka bir dil gibi, algıladıklarımızı düzene sokma yollarını sağlar. En iyi koşulda, kendimizi daha dürüstçe görmemize yardımcıdır. En kötü koşulda, bizim ile deneyimimizin hamlığı arasına bir duvar örer. Değerli olabilmesi için yaşamın gerçeklerini yansıtmasının yanı sıra gelişmemizin, büyümemizin keskin ucunu bilemesi gerekir. Eğer astroloji akla bir lazer keskinliği veremiyorsa, kalpte bir damarı açıkta bırakamıyorsa, başarısız oldu demektir. Göksel görüntülerle bağlantılı özellikleri sıralamakla olmadığı kesin. Bizler robot değiliz. Bizler kadın ve erkeğiz. Bizler doğumda bir daha değişmeyecek şekilde programlanmadık. Pilimiz bitene kadar önceden yazılı bir süreci yaşamayacağız. Böyle bir seçenek elimizdedir: Mekanik ve sıkıcı olabiliriz. Monoton, önceden tahmin edilebilen bir davranış biçimi sergileyebiliriz. Ama bundan fazlasını da yapabiliriz. İnsan olmak değişken olmaktır. Değişim kapasitesine sahip olmaktır. Büyümesini bilmektir. İçimizde hareketsiz, eylemsiz bir Everest duruyor olabilir, ama astroloji değişkenliğin içindeki yeteneğe hitap etmelidir. İçimizdeki durağana değil, yaşayana ulaşmalıdır.”