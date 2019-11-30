‘Üyeler, kendini özel hissedecek’

Kültürpark Tenis Kulübü Başkanlığı için adaylığını koyan Tolga Şekercioğlu, “Sosyal faaliyetleri artırmak istiyoruz. Üyelerimize, kendilerini özel hissettirmeliyiz” diyor

İzmir’in sembolleri vardır. Herkesten birer parça anı vardır oralarda. Korunması, aktarılması gereken değerler gibi, bu mekânlar da o şehri anlamlı kılar. Kültürpark Tenis Kulübü de (KTK) bu yerlerden biri. Bugüne kadar çok değerli başkanlarca yönetilen KTK, Ocak ayında yeni başkanını seçecek. Yıllardır tanıdığım ve çok sevdiğim; çalışkanlığı, dürüstlüğü, farklı bakış açısı ve sporcu kişiliği ile sadece benim değil, tüm üyelerin sevdiği bir isim olan Tolga Şekercioğlu, bu değerli kulübü yönetmek için başkanlığa adaylığını koydu. Kendisiyle projelerini, ekibiyle beraber yapmak istediklerini Sevinç Pastanesi Sohbetleri’nde konuştuk. Kulübe uygun, adaletli bir seçim olması dileğiyle...

KTK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığınızı koydunuz. Kendinizden bahsedebilir misiniz?

1973 yılında İstanbul’da doğdum. Sırasıyla Agâh Efendi İlkokulu, Çamlaraltı Koleji, Atatürk Lisesi ve DEÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdim. 2009 yılına kadar aile işletmemiz olan Vet-İş Ecza Deposu’nda Genel Müdür olarak görev yaptım. 2009’da şirketimle organizasyon sektörüne girdim ve şirket sahibi olarak bu işime devam ediyorum. 1994 yılından beri KTK üyesiyim. Bunun yanı sıra EGİAD, EBİAD (kurucu üye), Göztepe Windsurf (kurucu üye), İZTO, Küçük Kulüp üyeliklerim var. Lisanslı tenis ve windsurf sporcusuyum. 13 yaşında Kuzey isminde bir oğlum var.

‘Dayanışma önemli’

Sizi hep kortlarda görmeye alışkınız. Kortlardan başkanlık adaylığına geçmenizde neler etken oldu?

2016-2018 döneminde Server Uyaroğlu başkanlığındaki yönetimde başkan vekili olarak görev yaptım. Sportif ve idari konularda tecrübe ve bilgi sahibi oldum. Kulübümüze yeni üye girişi ile ilgili, mensubu olduğum diğer STK’lardan çok emek harcadım. Kültürpark Tenis Kulübü benim yuvam. Evim, iş ve aile hayatımın dışında kalan enerjimi ve vaktimi bütünüyle orada harcıyorum diyebilirim. Yaşam alanımız olan kulübümüzün sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok daha iyi yerlere gelmesi için göreve talip oldum.

Şöyle bir düşünüyorum da, geçmiş başkanlar içinde yaş olarak belki de en genç adaylardansınız. Genç olmanın avantajları olduğu gibi, bu bazı çevreler tarafından dezavantaj olarak da gösterilebiliyor. Ne düşünüyorsunuz?

Aslında çok da genç sayılmam, aralık ayında 47 yaşında olacağım. Kulübümüzün geçmişinde 35 yaşında başkan olup sayısız başarılara imza atan başkanımız var. Gençliğin dinamizmi, yönetim kurulu kadrosu ve onur kurulu büyüklerimiz ile başarılı olacağımıza eminim. Türkiye’de ve dünyada bizim jenerasyonumuz belediye başkanlıklarını, sivil toplum liderliklerini başarıyla yürütüyor, hatta ülke yöneten liderler var.

Yıllarca müdavimlerin mesken tuttuğu bu güzel alan, son yıllarda eski rağbeti göremiyordu. Sizce bunun nedeni ne olabilir?

Sosyal üyelik cazibesinin tekrar canlandırılması gerekiyor. Spor yapmayan bir üyenin kulübümüze üye olması için sosyal faaliyetlerin artması ve üyenin kendisini özel hissetmesi gerekiyor. Kulübümüzde şu an aktif olan KPTK korosu gibi KPTK tiyatrosu, gezi kulübü, briç kulübü, periyodik olarak düzenlenecek seminerler, söyleşiler, konserler ve gerçekten üyelerin birbiriyle dayanışmasını artıracak her türlü faaliyet katılımı üst seviyede tutacaktır. Ayrıca sadece tenisle ilgilenmek yerine fitness, pilates, yoga ve hayata geçirmek istediğimiz koşu ve bisiklet kulübümüz de çok önemli.

‘Aktiviteler artacak’

İzmirimizin güzel alanı KTK hakkında ne gibi projeleriniz var? Bu kulübe üye olmanın avantajları neler olacak?

Kulübümüzün sosyal etkinliklerini artırmak makro projemiz, tabii ki performans ve veteran tenisi bizim kalbimiz. Performans tenisinde 12-14-16-18 yaş milli oyuncu sayımızı artırmak istiyoruz, motivasyonu yüksek eğitmen kadrosu çok önemli. Veteran tenisinin canlanması için kulüp içi turnuvalarının ve sosyal sorumluluk projeleri ile topluma fayda getirecek aktivitelerin sayısını mutlaka artıracağız.

Güzide kulübümüz, 2021’de 80. yılına giriyor. 80. yılımızda 80. yıl balosu, 80. yıl turnuvası, 80 yeni raket, KPTK STORE ve KPTK kütüphanesini hayata geçirmek istiyoruz.

Yeni üyelerimiz için oryantasyon kitapçığımız hazırlanıyor. İzmir’in her noktasına ulaşacak sosyal medyamız, reklam ve tanıtım yüzümüz olan dergimiz, içeriği daha zengin bir şekilde devam edecek. Kulüp binası ve tesis iyileştirme projesi kapsamında hazırlıklara başladık. Global kardeş kulüp projemizde ise Yunanistan ve Almanya’dan kardeş kulüp çalışmasını başlattık.

Ekipte kimler var?

Gördüğümüz kadarıyla ekibiniz müthiş isimlerden oluşuyor...

Yönetim Kurulu üyelerimiz, alfabetik olarak Ahmet Cemal Drahor, Alpan Mithat Baran, Alpaslan Özlü, Arzu Özcan, Canan Boz, Can Şafak Uzsoy, Gülen Talia Ertuğ, Kıvanç Korkmaz, Murat Şener, Mustafa Çapkan, Murat Yolcu, Nezafet Pınar Yüncü, Onur Susuzlu, Tamay Müberra Hepağır, Tolga Arsan, Uğur Aksoy, Zeki Akman.