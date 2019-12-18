TED Talks-TED konuşmaları nedir?

İlk kez 1984 yılında düzenlenen ve ismini ‘Teknoloji, Eğlence ve Dizayn’ kelimelerinin ilk harflerinden alan ‘TED konferanslar’ dizisi, 1990 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılıyor.

Önceden sadece teknoloji, eğlence ve dizayn üzerine yapılan konuşmaları kapsayan etkinlik, günümüzde aklınıza gelebilecek her konuyu içeren konferanslar haline dönüştü.

‘TED konuşmalarının’ mottosu ’paylaşmaya değer fikirler’

’TED konuşmalarının’ lisans sahibi, Amazon.com’un da sahibi olan ve dünyanın ‘en’ zengini olarak kabul edilen Jeff Bezos.

(Hatırlarsınız, bu ‘en’ lerin adamı Jeff Bezos, 25 yıllık eşinden boşanırken, ‘en’ yüksek tazminatı ödeyerek (35 milyar dolar) ‘en’ hanesine yeni bir tane daha eklemişti.)

Kuruluşun hiçbir kar amacı yok.

Tek gayesi ‘özel, farklı, değerli, nadir fikirlerin en geniş kitlelere yayılması.

Şimdiye dek, ünlü siyasi liderlerden, din adamlarına tutunda, Nobel ödüllü bilim insanlarından, ünlü yazarlara ve daha birçok meslek grubuna varıncaya kadar, her biri birbirinden değerli ve ilham verici konuşmalar yapıldı.

Eğer merak ederseniz, www.ted.com sitesinden hepsine ulaşıp izleyebilirsiniz.

En azından bir ikisini izlemenizi öneririm.

İnanın çok seveceksiniz.

TEDx Bodrum’da

TEDx, yine “paylaşmaya değer fikirler” kapsamında gerçekleştirilen yerel programlar.

Buradaki minik “x” harfi “bağımsız organize” edilen TED etkinlikleri anlamına geliyor.

Kişiler ve organizasyonlar, kendi yerel etkinliklerini yapabilsinler diye geliştirilmiş.

TEDx etkinliklerinde yeni fikirlerin anlatımının yanısıra ilham veren videolarda izleniyor.

Ve yuppiii, dünyanın 1000’den fazla şehrinde gerçekleşen TEDx konuşmalarının bir ilki de, Çağdaş Holding’in ana sponsorluğu, TED Bodrum Koleji’nin yan sponsorluğu ve Acıbadem Sağlık Grubu, Swissotel ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Bodrum’da yapıldı.

Ve bir yuppiiii daha, gerçekten çok ilgi gördü.

“TED Bodrum Koleji” konferans salonundaki etkinlikte “Kültürel Hegemonya” teması altında, “Bodrum’un kültürel gündemini değiştirmek veya ileriye taşımak mümkün mü?” sorularına yanıt arandı.

TEDx lisansörü Fatih Güner’in açılış konuşmasının ardından, TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da birer konuşma yaptı.

Sözlerine, “Bodrum’un kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Burası bizim yaşadığımız ve çocuklarımızın da yaşayacağı yer” diyerek başlayan Aras, konuşmasını “Kentinize saygı duyun”, “Respect your city” mesajını vererek bitirdi.

İçinizdeki ustayı çıkarın nasıl katılınır?

TED’in aday formu iki bölümden oluşuyor.

Biri, aday gösteren tarafından doldurulması gereken, diğeri ise aday gösterilen kişi için doldurması gereken bölüm.

Eğer siz de ‘paylaşmaya değer bir fikrim var’ diyor ve kendi kendinizi konuşmacı adayı olarak göstermek istiyorsanız, formun iki bölümünü de siz dolduracaksınız demek oluyor.

Ve sonrasında kendinizi konuşmacı olarak sahnede bulmanız hiç zor değil.

Burada zor olan, tüm söylemek istediklerinizi 18 dakikaya sığdırabilmek.

Her konuşmacıya ayrılan süre 18 dakikayla sınırlı.

Haliyle bu da daha çok yaratıcılık gerektiriyor.

Günümüz insanı artık uzun, dolambaçlı ve kafa karıştırıcı konuşmalardan (her şeyden olduğu gibi) hemen sıkılıveriyor ve ilgisini kaybediyor.

Ne kadar kısa, o kadar iyi.

’Kısa ve etkileyici konuşma’ konusu ilginizi çekecek olursa, Carmine Gallo’nun ‘TED Gibi Konuş’ kitabını önerebilirim. ’Wall Street Journal’ çok satanlar listesine giren bu kitapta, topluluk önünde konuşmanın 9 yolu ele alınıyor.

Haberiniz olsun!

Geçtiğimiz ağustos ayında yaklaşık 3500 kişi ile Bodrum Antik Tiyatro’da prömiyerini yapan ve defasında kapalı gişe oynayan “Batakhane Güzeli” 20 Aralık Cuma Saat 20.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde tekrarlanıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatro’sunun ilk müzikal oyununu olan “Batakhane Güzeli”ni Ermen Canatan yazdı.

Tiyatronun ünlü oyuncusu Erdal Cindoruk’un yönettiği oyun, Yeşilçam’dan esinlenerek izleyiciye “Esas kız ve kötü adam, aşk, intikam, kıskançlık ve entrika” dolu bir müzikal keyfi yaşatıyor.