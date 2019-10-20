Avni Lifij çağının önünde...

SSM’de (Sakıp Sabancı Müzesi) “Avni Lifij, Çağının Yenisi” sergisi...

Osmanlı’nın yıkılış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarının çok yönlü sanatçısı, entelektüeli.

Lifij “beyaz tenli” anlamına geliyormuş.

Lakabını sonradan “soyadı” yapmış.

Başlangıçta “mektepli” değil

ama kendi çabalarıyla resim yapıyormuş.

SSM’de de sergilenen kolunda kitaplı otoportresini dönemin sanat otoritesi, ressam Osman Hamdi Bey’e götürmüş.

Fikrini almak istemiş.

Osman Hamdi Bey ona “Bir yıl boya kutunu kapat, sadece desen çalış”

öğüdünü vermiş.

Genç ressam, bunun üzerine “Sanat okuluna gideyim mi?” diye sormuş.

Osman Hamdi Bey’in cevabı “Hayır,

hatta uzak dur” olmuş.

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Bununla beraber, Osman Hamdi kendisi de resim yapan Sultan Abdülmecit’in kişisel desteğiyle Avni Lifij’in resim eğitimi almak üzere Paris’e gönderilmesini sağlamış.

Paris’te empresyonistlerden etkilenmiş ama kendi üslubunu oluşturarak...

Türkiye’ye dönüşte hem resme devam etmiş, hem de uzun sürecek öğretmenlik yıllarına adım atmış.

Fransızca öğretmenliği de yapmış.

Eserlerinden birini Mustafa Kemal Atatürk beğenmiş ve satın almış.

Mareşal Fevzi Çakmak resmi de güzel. Avni Lifij’in kültür politikaları ve sanat eleştirisi yazıları, fotoğraf çalışmaları da dikkat çekici. Bunlar ve çok sayıda resim çalışması, desenleri SSM’de sergileniyor.

SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer “Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan projemizi sürdürüyoruz. Uzun soluklu projenin bu yılki uygulaması da Avni Lifij - Çağının Yenisi sergisi” diyor.

“Çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumlarıyla gerçek bir aydın o” diye ilave ediyor.

Sergi 12 Ocak 2020’ye kadar açık.

Milliyet Sanat bu ayki sayısında Avni Lifij’i kapak konusu yaparak, geniş bir biçimde ele almış. Tavsiye ederim, keyifle okursunuz.

BEBEK PARK’TA ‘PEMBE GÜN’

İSTANBUL Bebek Park’ta yüzlerce balondan oluşan ve sınırları beyaz çiçeklerle çevrili bir Türkiye haritası...

Pembe balonlar ve pembe toplar “meme kanseri farkındalık” simgesi.

“Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamındaki bu etkinliğin organizasyonunda sosyal sorumluluk projeleri ve özellikle “Neşeli Çocuklar” etkinliklerinden tanınan

Neşe Sapmaz imzası.

Sahnedeki konuşmaların, söyleşilerin moderatörü de o...

Ünlü sanatçıların ve kamuoyunda iyi tanınan isimlerin katıldığı etkinliğe Beşiktaş Belediyesi desteğinin de altını çizeyim.

Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Biz belediye olarak geçmiş dönemlerde ücretsiz mamografi ve rahim ağzı testleri yapmışız. Önümüzdeki dönemde de yine burada bulunan kurumlarla birlikte bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu farkındalığı artıracak bütün çalışmalarda aktif olarak yer alacağız” dedi.

Etkinliğe Maslak Lions ve LİVE Hospital desteğinin de altını çiziyorum. Bebek Parkı’na gelenler için “Pembe Bir Gün” ilgi odağı oldu.

Meme kanseriyle mücadele eden 10 kadının gerçek hikâyelerini yansıtan “10 Amazon” kitabının yazarı Leyla Bahtiyar (kitabın geliri kanserle savaş yararına) ve “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” bağlamındaki etkinliği düzenleyen Neşe Sapmaz arasında...

141 YILLIK ‘ALTIN SIVI’

OSMANLI dönemi...Necmi Komili Midilli Adası eşrafındandı. Ailenin zeytinlikleri, 1878 yılında kurulan zeytinyağı ve sabun fabrikaları vardı.

İstanbul’da sarayın zeytinyağı ve sabun ihtiyacını Komili ailesi karşılardı.

Sonra... Midilli Yunanistan’a geçti.

Her iki taraftan Türk ve Rum aileler “mübadele anlaşmasıyla” yer değiştirdiler. Devlet, Necmi Komili ve ailesine, Ayvalık’ta Midilli’de sahip oldukları büyüklükte zeytinlikler verdi. Necmi Komili zeytinyağı ve sabun tesislerini Ayvalık’ta da kurdu.

Adımın etiketlendiği sepette toplanan zeytinler.

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Necmi Bey bekârdı. Bursa’nın ünlü ailelerinden Bulgaristan göçmeni Hacı Sabahgillerin kızı Nebahat adlı genç kızın iri mavi gözlerine vuruldu. Yıldırım çarpmış gibi oldu.

20 gün içinde evlendiler.

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Necmi Bey ve aile İstanbul’a yerleştiler. Ayvalık’taki zeytinliklerinden ürünleri bir süre İstanbul Kağıthane’de kurduğu fabrikalarında işledi.

Tesisler istimlak edilince gene Ayvalık’ta üretime odaklandı. Zeytinlikler ve tesisler artık uluslararası dev bir firmanın. Hâlâ gözde

ve iddialı.

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Ayvalık’taki zeytin hasadını düzenleyen Çapa PR’dan Dilara Boğaz...

Haftanın ortasında Komililerin zeytinliklerine “hasat gezisi” düzenlenmişti.

Kardeşimin sağlık nedenleriyle ne yazık ki gidemedim.

Ama... Gazeteci dostlarım hasadın, zeytinyağı üretiminin, “altın sıvının” keyfini çıkarmışlar. Benim için de kenarında adımın

yazdığı bir etiket olan sepete zeytin toplamışlar.

Komililerin kızı Ayşe, eşimin sınıf arkadaşıdır. Benim de sevdiğim dostumdur.

Bu “hasat” gezisi bağlamında babası merhum Necmi Bey’i andık. Anılar dinledim. Yüz yılı aşkın “firmalar” Türkiye’mizde pek az. Bu bakımdan da merhum Necmi Komili’nin kurucusu olduğu zeytinyağı ve sabunların gözümde ve gönlümde ayrı bir değeri var.

1878’den 2019’a akan 141 yıllık “altın sıvı...”





Tanıştıktan sonra 20 gün içinde evlilik...Zeytinliklerin birinci leydisi oldu mavi gözlü genç kız...