Fotoğraflarını gördüğünüz güzel Türkiye sinemasının bir artisti olsa zaten tanırdınız.



Fransız, İtalyan sanatçısı da değil.



O benim “güzel Ayla’m...”



Kız kardeşim...









Onu Hollywood’un ünlü artisti “Kim Novak’a” benzetirlerdi.



Lakabı “Kim Novak Ayla”ydı.



Kalbi de yumuşacık ve güzeldi.



Ailenin en küçüğü, en kıymetlisiydi.



Üç çocuk büyüttü, iki de 20’li yaşlarda torunu vardı.



Ailesinin ötesinde “doğanın ve çevrenin” güzelliği için çarptı ömrü boyunca yüreği.



“WWF Dünya Çevre Örgütü” kurucularındandı.



Mütevelli heyet üyesiydi.



Onunla 1 gün, 1 saat, 1 dakika bile dargınlığımız, kırgınlığımız olmadı.



Dün sabah (31 Aralık) bize veda etti.



Yeni yıla ruhu henüz yeni yitirdiği eşi Tahir Molu ve sevgili annem, babamla ve ablamla, yakınlarımızla birlikte girecek.



Ayla’mın üzerine ışıklar yağsın, nur içinde yatsın.



Allah rahmet eylesin.









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Yeni yılda tüm okurlarımıza, Şeffaf Oda izleyicilerine, Milliyet ve CNN Türk ailesine, milletimize, insanlığa en iyi dileklerimi sunuyorum.



Bana birkaç gün müsaade rica ediyorum.