İmamoğlu adaylığı

Daha şimdiden “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu” rüzgârları esiyor.

Ekrem İmamoğlu’nu “kahraman” etiketiyle sunan kitap yayınıyla birlikte bu “Cumhur-başkanı adayı” söylemi daha da yoğun olarak dolaşımda.

....................

Erken....

2023’e daha 4 yıl var.

“Siyasette 1 gün bile uzun süre” vecizesinin geçerli olduğu Türkiye’de 4 yıl sonrayı şimdiden konuşmak!..

Ayrıca...

Ekrem İmamoğlu’nun önce İstanbul’da “Belediye Başkanı olarak” beklentileri karşılaması gerekir.

Birbiriyle uzlaşmaz diye bakılan dış faktörlerin örtüşmesi Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u almasında büyük şanstı.

HDP oylarıyla, MHP kökenli İYİ Parti oylarının, hatta -biraz da- AK Parti oylarının bir araya gelmesi “kuyruklu yıldızın dünyaya sürülürcesine geçmesi” gibi ender bir gökyüzü olayı gibiydi.

Ekrem İmamoğlu’nun performansına gölge düşürmek değil.

İmamoğlu çizdiği “hoşgörülü, barışık, inanç sahipleriyle ters düşmeyen, kucaklayıcı” profille yeni bir siyasetçi karakteri oluşturdu.

Çok çalıştı.

Bunlar elbette gerçek.

Ama...

Siyasette bir ender gökyüzü olayı gibi “belki de tekrarı olmayacak” bileşenlerin desteği de yadsınamaz.

....................

İstanbul’u 22 yıl sonra CHP’ye kazandırmak çok önemlidir.

Fakat...

Cumhurbaşkanı adayı olmak için önce önümüzdeki 4 yılda büyük başarılara imza atması gerekir.

Londra’dan “bravo” dedirtecek bir “finansman sağlayarak” mı döndü?

Ekonomisi berbat bir büyükşehir belediyesini devraldığını topluma anlatabilmesi zor.

İstanbullu “mazeret” değil, “başarı hikâyesi” ister.

..................

Anavatan’ın İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan bir efsane gibiydi.

Kargacık, burgacık, altyapısı berbat, Haliç’i kokan, Boğaz’ı kanalizasyon akan sularıyla bulanık, keşmekeş bir İstanbul’a çağ atlatmıştı.

“Haliç’i gözlerim gibi mavi yapacağım” demişti.

Sözünü tuttu.

Sevgili Bedri Koraman’ın onu Haliç’te neşeyle yüzen mavi gözlü yunus balığı olarak çizdiği karikatür başarısının sertifikası gibiydi.

“Mail-i inhidam” gerekçeleri üreterek Perşembe Pazarı’nı temizledi.

Taksim’den Tepebaşı’na uzanan yepyeni bir bulvar yarattı.

Trafik nefes aldı.

Boğaz’a akan kanalizasyonları büyük ölçüde arıtmaya dönüştürdü.

Fenerbahçe’den Bostancı ve ötesine uzanan sahili doldurarak harika bir yeşil kuşak, yürüyüş yolu, geniş cadde kazandırdı.

Florya, Yeşilköy’den başlayan sahili de aynı konseptle İstanbul’a kazandırdı.

Ve...

Daha pek çok şey...

...................

Anavatan oyları genelde yokuş aşağı inişe geçmiş olmasaydı, Dalan’ın da bir sonraki seçim için “Cumhurbaşkanı adaylığı” konuşulmaktaydı.

İstanbul’u kaybetmesi Dalan’ın değil, Anavatan merkezinin, yani Ankara’daki Anavatan’ın Türkiye’deki genel zemin kayması nedeniyledir.

...................

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?

Elbette olabilir.

Ama...

Önce İstanbul’da icraatla adını yıldız gibi parlatmalıdır.

Yetmez...

CHP’nin de Ankara’dan Türkiye genelinde çok iyi performans göstermesi, destek bileşenlerini yanında tutması gerekir.