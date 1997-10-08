Güneri CİVAOĞLU

Milliyet'in manşeti şöyleydi:

"ENFLASYONA KARŞI İSRAİL MODELİ"

İsrail'de, işçi - işveren - hükümet anlaşarak ücret ve fiyatları dondurmuştu. Enflasyon, 1 yıl içinde, yüzde 500'den, yüzde 5'e düşmüştü.

Bu mucizenin arkasındaki isim, devrin Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Şimon Peres'den başarının olağanüstü öyküsünü dinlemiştim.

O zaman yazmış ve TV programımda yayınlamıştım.

İşte o konuşmadan bazı satırlar:

"Kemerleri öylesine sıkmıştık ki, artık partideki arkadaşlarım, hatta ailem bile karşıma geçmişti. O sırada tek dayanağım, bana güç veren, siyasetteki en büyük rakibim ve kurduğumuz ortak hükümette, dönüşümlü olarak Başbakanlık yaptığım Muhafazakar Yitshak Şamir oldu..."



Daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, "RP kapanırsa ve Çiller'i, köşeye sıkıştırılırsa, 1998 İlkbaharında baskın seçim, ANAVATAN'a yarayabilir. Ama hukuken siyasetle bulamaç hale getirilmesi çok yanlış olur."

Ayrıca, belki sadece ANAVATAN'a yarayacak diye 1998 İlkbaharında erken seçim kararı için DTP'nin, CHP'nin ve DSP'nin Meclis'te oy vermeleri beklenmesin.

O nedenle, Yılmaz, Ecevit, Baykal ve Cindoruk bu hükümeti sürdürebildikleri yere kadar götürmeyi deneyeceklerdir. Ve eyyamcılıkla değil, köklü sonuçlar almak için.

O nedenle, bu hükümet kurulurken Mesut Yılmaz'ın dile getirdiği, "icraat hükümeti kuruyoruz" sözünün arkasında durması en doğru olanıdır.

Dört lider, tıpkı Simon Peres'le Yitshak Şamir örneğindeki gibi, sonunda sadece dört kişi kalsalar bile birbirlerini desteklemek zorundadırlar.



"İsrail modeli... 1998'de yüzde 50 enflasyon... 2000 yılı için yüzde 3 enflasyon hedefi..."

Bunlar, son günlerde, Yılmaz hükümeti tarafından dile getirilen çok iddialı da görünse olumlu yaklaşımlardır.

Çünkü...

"Kuvvet, istemektir".

Bu hedefleri koyanlar, o menzile varamasalar bile, belki de, Türkiye'ye mesafeler aldırabilirler.

Şimon Peres ile İstanbul'da yaptığımız uzun konuşmada, fiyat ve ücretlerin dondurulması konusunda, siyasi partilerin yanı sıra, toplumsal mutabakatın da sağlandığını söylemişti.

Şöyle anlatmıştı:

"İşçi, işveren, devlet, işçi partisi ve muhafazakar parti... Ama uygulama sürerken, öylesine zor koşullar doğdu, işsizlik öylesine arttı, fabrikalar vardiyalarını üçten bire indirerek üretimi öylesine düşürdüler ki... Ülke, adeta barut fıçısı gibiydi.

Kimse sözünden dönemiyordu, ama, bizden ve bu ekonomiye giydirdiğimiz sımsıkı deli gömleğinden kurtulmak için erken seçim lafları ediliyordu.

Bunların hepsine kulak tıkadık. Tek dayanağım rakibim Yitshak Şamir idi. Her karanlığın, bir sabahı olduğu gibi enflasyon düşmeye, ekonomi canlanmaya başlarken mücadelemiz için adeta şafak sökmekteydi. Birinci yılın sonunda başarmıştık. Enflasyon yüzde 5'e düşmüştü."

Böyle bir uygulamaya Yılmaz hükümetinin de soluğu yeter. Yılmaz da, Ecevit de kırılmayan kişilikler. Baykal ve Cindoruk da, böyle bir operasyonun dışında kalma sorumluluğunu almazlar. Tam tersine, bu tarihi tavrın içinde yer alma heyecanı duyacaklardır.



Ne varki İsrail, bu ulusal mutabakat noktasına, enflasyon yüzde 500'e vardığında gelmiştir. Daha önce enflasyon yüzde 80'lerde, yüzde 100'lerde... Hatta yüzde 200 - 300'lerde iken bizde yıllardır gına getiren bir sürü eyyamcı karakterde, yüzeysel makyaj denemeleriyle ekonomiyi düzeltmeye çalışmışlardır. Yüzde 500 enflasyona bu halk dalkavukluğu kokan, ürkek istikrar programların başarısızlığı ile sürüklenmişlerdir.



Türkiye, henüz bu dramatik noktada değil.

Ama Türkiye aynı cesaretten uzak, ürkek, yüzeysel, eyyamcı ve popülist hükümet politikalarıyla 20 yıldır yüksek enflasyonu yaşıyor.

Şimdi de hükümetin bazı çevrelerden, iddia edildiği gibi İsrail modelini andıran çok katı bir paketi aniden gündeme getirebileceğini - istesem de - pek olası görmüyorum.

Zaten İsrail modelinde görülen, "Stop and go" yani, "önce durdur sonra gazla" uygulamasının yüzde 80 enflasyona uygulanması gereksiz görülüyor. Vergi reformu, özelleştirme ve sosyal güvenlik kara deliğinin kapatılması ile enflasyon, yüzde 50 değilse de, yüzde 60 dolaylarına çekilebilir.

Bir sonraki yıl bu oran, ciddi uygulamaların sürdürülmesiyle, yüzde 30'lar olur. 2000 yılına yüzde 10 dolaylarında enflasyonla girilebilir. Arkasında, başta IMF olmak üzere Türkiye'nin, dışında olduğu kadar, içinde de büyük destek olabilir.

Böyle bir program, ekonomide dramatik durgunluklar ve çöküntüler de yaratmaz.

Kalkınma hızını bir oranda sürdürebilir.

Türkiye, Siyasal İslam'ı mahkeme dosyalarında değil, bu hizmet performansında aşmalıdır.