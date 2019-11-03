Karsu Şeffaf Oda’da

Karsu “KARSU” albümüyle Şeffaf Oda’da... İkimiz de kırmızı giydik. Tüm çiçekler ve mumlar da kırmızı...

Ve programa başladık.

Karsu, programda olduğu gibi gene “ebemkuşağı...” Çok renkli bir ışık demeti... Su gibi akıyor sesi...

Küresel gururumuz.

Albümde 12 şarkı var. 6’sı Türkçe, 6’sı İngilizce...

Karsu bu albüm için 3 yıl çalışmış. Müthiş bir orkestrası var. Şeffaf Oda’ya onlarla birlikte geldi.

Karsu yeni albümü için opera dersleri de almış. Yalan Masallar opera tadında...

Türkiye turnesi ve dünya turnesi de başlıyor.

Tarihleri yansıtayım:

4 Aralık: Babylon Bomonti-İstanbul

5 Aralık: Büyükşehir Bld. S.M. Atakum-Samsun

6 Aralık: KTÜ AKM-Trabzon

8 Aralık: Atatürk KKM-Eskişehir

9 Aralık: Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi-Denizli

10 Aralık: Selçuklu Kongre Merkezi -Konya

12 Aralık: Yenişehir Kültür Merkezi-Mersin

13 Aralık: 01 Burda PGM-Adana

14 Aralık: Gaün Mavera KSM-Gaziantep

15 Aralık: Diyarbakır Kongre Merkezi-Diyarbakır

17 Aralık: MEB Şura Salonu-Ankara

18 Aralık: Merinos AKKM-Bursa

19 Aralık: Ahmet Adnan Saygun S.M.-İzmir

20 Aralık: Bostancı Gösteri Merkezi-İstanbul

BİR BAŞYAPIT...

Çok değerli bir yapıt: “Türk ve Dünya Basınında Atatürk...” Her sayfası Atatürk’ümüzün yüz yıllarda bir yerküremize gelen büyüklüğünü yansıtıyor.

“Koçak Koleksiyon”un yeni yapıtı bu. Eserdeki fotoğraflar ve kitaptan sayfaları yansıtan bir de sergi.

İnci Aksoy’un Ritz Hotel’in de bulunduğu Süzer Tower’daki müzesi Ekavart’taki bu sergi 24 Ekim’de açıldı. “Türk ve Dünya Basınında Atatürk” sergisi ve

yapıtı 29 Ekim ve ardından 10 Kasım’ı da kucaklayan şu süreçte daha da anlamlı. Cumhuriyet’in 96’ncı kuruluş yıl dönümüyle de örtüşüyor. Yapıtın editörlüğü ve TV’de programlar da yapan Elçin Ateş’ten.

Açılış gecesi aralarında -kitaba kendi koleksiyonundan katkılarda da bulunan- Nebil Özgentürk’ün de bulunduğu Koçak Grubu’nun sahibi ve Genel Yönetmeni’yle, dostlarla birlikte olduk.

Atatürk’ümüzü andık.

PERA müzikali...

TÜRKER İnanoğlu’nun sanat tutkunlarına sunduğu “Maslak TİM”in görkemli salonu...

Sahnede art arda sürprizler...

Cüneyt Arkın. Gönül Yazar. Melike Demirağ. Melihat Gülses. Kayhan Yıldızoğlu...

Ve... Alkış selleri.

Bitmedi.

Seran Bilgi, Şebnem Schaefer, Ayşe Kırca (Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı), Kaan Arkın (Cüneyt Arkın’ın oğlu), Nejat Uygur (Nejat Uygur’un torunu)...

Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği, “Bekri Mustafa” rolünü de oynayan “Pera Müzikali”ndeler.

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Türker İnanoğlu ve Müjdat Gezen’le birlikte yılın başlarında bir akşam yemeğinde buluşmuştuk.

Müjdat Gezen bu projesini anlatmıştı. Uzun süredir üzerinde çalışıyordu.

“Fatih Sultan Mehmet’in fethinden başlayarak, İstanbul gece hayatını dönem şarkılarıyla anlatan bir müzikal olacak.

Elbette her dönemin giysileriyle...”

Gerçekten de söylediği gibi bir gösteri izledik.

Galata’da Ceneviz meyhanesinde yüzyıllar aktı.

Meyhaneci Yorgo, her padişah değişiminde yenisinin tablosunu asıyordu duvara...

O Sultan’ın yıllarını ve yaşamını yansıtan bir şarkı...

Sahnenin sol üst köşesinde bulutlar arasında “tarihçi” anlatıyordu. Yorgo gözlemleriyle ona eşlik ediyordu.

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Oyun Seran Bilgi’nin İtalyanca şarkılarıyla başladı.

“İlk izlenim, en iyi izlenimdir” söylemini Seran, sesi, yorumu ve fiziğiyle kanıtladı. Sonrası da çevrilen tarih sayfalarıyla, şarkılar,

danslar eşliğinde sunuldu.

Alkışlar...

Önümde Metin Akpınar...

Az ilerisinde 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Paşa ve eşi... Onların alkışları da “referans...”

Atatürk dönemiyle, Atatürk’ün sevdiği şarkı “Vardar Ovası...”

Ardından “İzmir Marşı...”

Alkış seli, alkış tufanına dönüşüyor...

Bu gösteri 3, 17 ve 24 Kasım Pazar günleri 15.00’te TİM Show Center’da sürecek.

Biletler “Biletix”ten veya TİM gişesinden alınabilir.

İstanbul tutkunu

Clarisse Gorokhoff’un “Kendimi İstanbul’da Paris’te olduğumdan daha rahat hissediyorum. Buradaki arkadaşlarım Fransa’dakinden fazla” diyor. Onu 5-6 yıl önce dostum Em. Büyükelçi

Uğur Ergun tanıştırmıştı.

“Sanat tutkunu bir genç kız... Şiir yazıyor, resim yapıyor, şarkı söylüyor, kısa film senaryolarına imza atıyor, oynuyor, roman projesi var...”

Hemen hepsinden çalışma örnekleriyle yaşam paletini renklendirdi geçtiğimiz yıllarda.

Ve bu arada Fransa’nın en saygın yayınev-lerinden Gallimard’dan 3 romanı yayımlandı.

“De la bombe.... 2017”

“Casse-Gueule... 2018”

Ve... Şimdi de “Les Fillettes... 2019”





ÇOCUĞUN ‘HAYIR’ DİYEBİLMESİ

2-6 yaş grubu için “mahremiyet eğitimi” ile “bedensel bilinçlendirmeyi” ve “yardım istemeyi...”

6-10 yaş grubu için “her türlü istismar ve zorbalığa” karşı “kendini koruma yöntemlerini” anlatan kılavuzlar...

“Çocuk tacizi” olaylarının açtığı sosyal yaralar gerçekten düşündürücü.

Elbette polisiye önlemler, yargı ve ceza sistemi var. Ama...

Ya çocukların bu pisliklere karşı eğitilmesi, bilinçlendirilmesi?

Uzman Pedagog Bahar Atvar bu eksiği gideren kılavuzlar hazırladı.

Gerçekten önemli.

Ayrıca... “Duygu Dünyası Oyuncakları ve Kutu Oyunları” projesini de hayata geçirdi.

Duygu Dünyası Oyunları çocuklara kendi duygularıyla iletişimde olma, empati yeteneğini güçlendirme, kendini ifade edebilme ve

gerektiğinde “hayır”

diyebilme becerisini

kazandırmayı hedefliyor.

Bu oyuncaklar,

renkli kutular, anne ve babalara da oyunu yönetmek, çocuklarına

rehberlik yapmak fırsatını sunuyor.

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Vakıflar, okullar için önemli bir hizmet amaçlı çalışma. Bahar Atvar kutularını önüme serdi. Anlattı.

Onu alkışlıyorum.