Harekâtın başladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Kahraman TSK’mıza yürekten başarılar diliyoruz.

“Barış Pınarları” milletimize, vatanımıza, bölgeye, insanlığa hayırlı olsun.

Hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimizin tek yürek olma zamanıdır.

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“Barış Pınarları” uzun süren diplomatik hazırlığın sonucudur.

Bütün ihtimaller hesaplanarak, karşı planlar düşünülerek bu noktaya gelinmiştir.

Yani...

“Macera” değildir. Kesin olarak gerekliydi.

Bu “zorunluğa” neden ve nasıl gelindiğinin irdelemesi, tartışması ileride yapılır.

Önemli olan artık “beka” sorununa dönüşen ve giderek derinleşen, büyüyen, iltihaplı yaraya neşter atılmasının artık kaçınılmaz ve ertelenemez hale gelmiş olmasıdır.

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Alanda, uluslararası politikada çetin bir yola girdik.

Türlü engellerle karşılaşabiliriz.

Entrikalar, ummadığımız odaklarda kirli iş birlikleri -belki Türkiye ekonomisine yönelebilecek saldırılar...

Ancak...

Hiçbiri atılmış adımdan geri dönüşe neden olmamalı.

Temeli hak olan zemin, sağlam stratejidir.

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Türkiye işgal için değil, güvenliği için Suriye topraklarında.

Bunu dünyaya çok net ve iyi anlatmamız lazım.

Suriye’nin toprak bütünlüğü, ülkesinden kaçmak zorunda kalmış milyonların anayurtlarına dönebilmeleri içindir Türkiye’nin bu harekâtı.

Huzurlu, güvenli, insan haklarına dayalı, demokratik bir Suriye amaçlıdır.

Türkiye’nin “bekasına” tehdit oluşturan PKK/PYD’nin sınırımızdan kovulması hedeflidir.

Türkiye’yi de bölme planlarının çökertilmesine dönüktür.

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Öte yandan...

Dünya ve özellikle Amerika’dan baskılara ve Trump’ın savurduğu tehditlere karşı Türkiye “kırmızı kart” göstermiş oluyor.

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Trump’ın hayatını anlatan kitap sayfalarına baktım.

Daha ilk gününden “kırmızı kart”lar görmüş.

İşte “ilklerden” birkaçı...

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ABD Başkanı Donald

Trump’a ilk “kırmızı kart” gösterenlerden biri “Sir” unvanı da olan sanatçı Elton John’du.

Bir diğeri...

Kanadalı şarkıcı Celine Dion.

Oysa...

Özellikle Celine Dion’un davete katılacağına “kesin” gözüyle bakılıyordu.

Çünkü Trump’ın kankası -Las Vegas’ta otelleri olan- Steve Wynn “getiririm” sözünü vermişti.

Celine Dion o günlerde Wynn’in Las Vegas’taki otellerinden birinde sahne almaktaydı.

Gene Kanadalı şarkıcı Justin Timberlake de davete “hayır” demişti.

Rap şarkıcısı Jay Z de öyle.

Listeyi uzatmayayım.

Başka ünlüler de “kırmızı kart” göstermişlerdi.

Bunlar Trump’a daha başında var olan tepkilerdir.

Zaman içinde suya atılan taşın etrafındaki dalgalar gibi genişledi, yaygınlaştıbu olumsuz psikoloji.

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Evet...

Son olarak Türkiye’den “kırmızı kart...”

Tam da Trump’ı başkanlıktan azletmek için ABD Yasama Erki’nde hazırlanan kart kızarırken...