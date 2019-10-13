LÜKS ‘ŞATAFAT’ DEĞİLDİR

Lüks ve asalet bir araya gelince güzel. Yani “görgüsüzce şatafata dönüştürülmemeli.”

Örneğin... Şu satırları yazmak için gazeteye gelirken Divan Oteli’nin önünde yanımızda bir araç.

“Altın kaplama” iddialı.

Arabanın arka camının yanında “Birleşik Krallık...”

Buram buram görgüsüzlük yansıtıyor.

Oluk oluk para akıtılmış süper lüks bir araç ancak bu kadar itici ve tepki çekici olabilir.

En klas bir aracı bile üzerine

“altın kaplama” iddiası giydirirsen işte böyle olur.

Belli ki İngiltere’de yaşayan bir Körfez zengini markayı rezil etmiş. (Arabanın plakası bizden değil.)

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İşte bu nedenle, “Lüks ve asalet bir araya gelince güzel” girişini yaptım yazıya.

Bu saptamamın örneğini perşembe gecesi İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosluğu bahçesinde yaşadık.

Yeni RR’lerin (Rols Royce) lansman gecesi düzenlenmişti.

Tarihi yapıların ortasındaki

bu güzelim bahçede RR’lerin siyah,

gri, füme tonlarında lansman

modelleri sergilendi.

Konuklar onların yanında fotoğraflar çektirdi.

“Lüks” hiç de itici değildi.

Tersine... Bu arada RR’nin “Jeep” modeli de özellikle ilgi çekiciydi.

ÖDÜLLER VE TSK’YA ALKIŞ

İstanbul Akatlar Kültür Merkezi...

“Yılın En’leri” temalı “Altın Zambak

Ödülleri” gecesi. Sunucular ünlü...

Dilay Korkmaz ve değerli sanatçı

Kadir Doğulu... Ünlüler geçidi gibi...

Üç de defile var.

Tasarımcılar da sunucular tarafından

sahneye çağırılıyor, ödülleri veriliyor.

Gözde Coşkun ve Tuğçe Sarıkaya

imzalı, başarılı bir organizasyon.

Ödül alanların hepsi birer konuşma

yaparak duygularını anlatıyor. Ama içlerinden biri konuşmasıyla en büyük alkışı alıyor.

Tolgahan Sayışman...

O, aldığı ödülün ötesinde Suriye’de çarpışan kahraman TSK için en iyi dileklerini ve dualarını dile getiriyor. Ve... Alkış seli...

Türkiye her kesimiyle tek yürek olmuş. Aynı duyguyu paylaşıyor.

Bana da ödül verilirken Suriye’de çarpışan Mehmetçik için bu ortak duyguları paylaştım.

Ve Atatürk’ümüzün vefatına çok az bir süre kala hasta haliyle içeride de bazı odaklardan itirazlara rağmen Hatay’ı Suriye’den

alarak Türkiye haritasına kazandırmasını hatırlattım.