Müzik ve çete

Büyük müzisyen Richard Wagner opera dehası olarak görülür.

Klasik müziğin üstadıdır.

Müzik teorisyenidir.

Ancak...

“Yahudi karşıtlığı ve Hitler’e bulaşmışlığı” nedeniyle sanatının üzerinde gölgeler düşmüştür.

Şimdi de “Wagner” adı üzerinde “kir kokuları” ile anılmakta.

Kremlin’in (Putin’in) paralı askerlerinden oluşan ve çatışma alanlarında Rusya için silah kullanan güçlerin adı “Wagner...”

Rus medyası Wagner birliklerinden “ağır silah ve zırhlı araçlarla donatılan fakat resmen var olmayan askeri güç” olarak bahsediyor.

“Kamuflaj kıyafetleri giyiyor, asla Rus bayrağı ya da Rus ordusundan olduklarını gösteren bir sembol taşımıyorlar.”

Aldıkları ücretin 1000-4500 dolar arasında olduğu, sayılarının ise -net bir bilgi olmamasına karşın- 1000-5000 arasında olduğu iddia edilmekte.

Rusya’da kendilerine tahsis edilmiş özel arazilerde (Krasnador’a bağlı Molkino kasabası) her türlü silahı kullanabilecek şekilde ağır ve zorlu eğitimle yetiştiriliyorlar.

Wagner birliklerinde “Çeçen, Tatar, Tacik” gibi çeşitli Rusya toplumlarından askerler de bulunmakta. (Wagner grubu, Rus “Turan” grubu ile karıştırılmamalıdır.)

Önce Ukrayna’da görülmüşlerdi.

Ardından, Rusya’nın Suriye iç savaşına dahil olmasıyla birlikte yeniden adları anılmaya başlandı.

Rusya’nın Suriye’de ele geçirdiği bölgelerin özellikle petrol ve doğal gaz güvenliğini Wagner grubu sağlamakta.

Kontrol ettiği enerji sahalarının gelirinden de pay aldığı söylenmekte.

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Kremlin, “grubun Rusya’ya ait olduğu” iddialarını her fırsatta yalanlıyor.

Ama...

İnandırıcı değil.

“Putin’in gizli ordusu” olarak dillendirilen Wagner birliklerinin sahibi bir özel güvenlik şirketi.

Bu şirketin başında ise Rusya ordusunda yarbay rütbesine kadar çıkmış Dmitriy Utkin var.

Utkin’e Putin tarafından verilen madalya “devlet ile olan bağının kanıtı...”

Utkin ayrıca ABD’nin yaptırım listesinde de yer almakta.

Ve...

Çok ilginç.

Dün eski Moskova Büyükelçisi ve İYİ Parti Milletvekili Aydın Sezgin “Wagner şirketinin başındaki kişi Putin’in özel aşçısıdır” dedi.

Elbette... “Mutfakta Putin’in yemeklerini pişiriyor” diye algılamıyorum.

Putin’e servis edilen yiyeceklerin zehirleme girişimlerine karşı denetlemesini yapmış güvenilir gizli servis mensubu olarak yorumluyorum.

Putin’in bu denli güvendiği kişinin “Putin’in gizli ordusunun” başına getirilmesi mantığa uygun.

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Wagner birlikleri Suriye’den sonra şimdi de Libya’da...

İsyancı General Hafter’e destek veriyor.

Hafter ise Trablus’u ele geçirerek Libya’da iktidar olmak iddiasında.

Rusya’nın yanı sıra Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve bir bakıma Amerika’dan da destek alıyor. Türkiye’nin ise tam karşısında.

“Trablus’taki yönetime yardım için asker gönderirse Türkiye’nin gemilerini batırırım” tehdidini savuran biri.

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ABD paralı askerlerden oluşan “Black Water” güvenlik şirketini Irak’ta kullandı.

“Suriye’de kullandığı” iddiaları var. Ya da Libya’ya da gönderebilir.

Türkiye askeri güç göndererek Libya’daki Trablus yönetimine fiili destek verirse, uluslararası hukukun savaş kurallarını tanımayan, bir bakıma gaddarlıkta, vandalizmde DAEŞ’i aratmayan bu çetelerle de karşı karşıya gelebilir.

Ve onların arkasındaki ABD ve Rusya’yla.