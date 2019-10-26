Türkiye, ABD’den Şahin Ferhat Abdi adlı Suriyeli PKK’lıyı istiyor.

Kod adı önce Şahin Cilo’ydu, sonradan Mazlum Kobani oldu.

ABD Başkanı Trump’tan terfi aldı; “General Mazlum Kobani...”

Şahin Ferhat Abdi Aktütün Karakolumuza düzenlenen baskında yer almış.

17 şehit vermişiz...

Gıyabında yargılanmış, mahkûm edilmiş, kırmızı listede yer almış.

İnterpol’e “görüldüğü yerde yakalanması ve Türkiye’ye verilmesi” bildirimi yapılmış.

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Aktütün en zor koşullar altında olan karakollarımızdan biridir.

PKK baskınlarından biri sonrasında oraya giden gazeteciler arasındaydım.

Mehmetçik göğüs göğse çarpışmış gece baskınında.

PKK nasıl yaklaşabilmiş.

Yandaki köyden sızarak.

Bir hücre evi kullanmış olmalılar.

Gelmiş, hücre evinde kalmış ve sonra da baskına katılmışlar.

Mehmetçik’in zaman zaman tatil saatlerinde kahve içtiği, sakinlerinin çoğunu tanıdığı, onlarla sohbet ettiği bir köy.

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Türkiye Şahin Ferhat Abdi’yi -son- kod adıyla Mazlum Kobani’yi alabilir mi?

Önce...

Uluslararası hukuka göre Şahin Ferhat Abdi bir “haymatlos...”

Yani...

“Vatansız...”

Şimdi TSK’nın denetlediği Afrin doğumlu.

Suriyeli Kürtlere “kimlik belgesi” verilmediği ve hukuken “var sayılmadıkları” için o da Suriye vatandaşı “değil.”

Suriye ile aramızdaki anlaşma ve 2011 tarihli ek mutabakat gereği Türkiye, Esad rejiminden isteyebilir.

Ancak...

Esad rejimiyle diplomatik ilişki olmaması bir engel.

Olduğunu varsaysak bile Şahin Cilo’ya gücü -hiç değilse şu aşamada- yetmez.

Binlerce PKK türevi SDG’liye komuta ediyor.

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Türkiye’nin isteği üzerine ABD kulağından tutup, bir zamanlar Apo’ya yaptığı gibi paketleyip Suriye’den gönderemez de.

Çünkü general rütbesini verdiği Mazlum Kobani artık Rus bayraklarının dalgalandığı Kobani’de.

Ankara’nın Rusya’dan istemesi gerek.

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ABD Başkanı Trump, -son kod adıyla- Mazlum Kobani’yi Amerika’ya davet etti.

“Onu ağırlamaktan mutluluk duyacağını” söyledi.

İki senatör de ona vize verilmesi için teşebbüse geçti.

Washington’daki Kongre binasına da getirmeyi, -belki de- konuşturmayı hedefliyor bu iki senatör.

İşte bu noktada Türkiye’nin notası hukuken işlerlik kazanabilir.

İnterpol’ü de kırmızı bülten bildirimi de devrede olunca ABD polisinin Mazlum Kobani’yi gözaltına alması, sorguya çekmesi, Türkiye’nin adli makamlarıyla iletişim kurması gerekir.

Ne var ki siyaset süper büyüklerde uluslararası hukukun önüne geçebiliyor.

Türkiye’nin bütün isteklerine, gönderdiği binlerce sayfalık dosyalara rağmen Fethullah Gülen’i alabildi mi Amerika’dan?

Ancak...

Doğru olanın yapılması, devlet ciddiyetinin gereğidir.

ABD’ye nota böyle değerlendirilmeli.

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Öte yandan...

Mazlum Kobani Rusya’nın kontrolü altındaki coğrafyada.

Rusya’ya da nota verilmeli.

Ama...

Rusya’ya göre, PKK da YPG de -resmen- terör örgütü değil.

PKK ve YPG’li Mazlum Kobani için iade önündeki bu engelin de siyasetle aşılması gerekiyor.

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Zorluklar, engeller var diye Türkiye hareketsiz kalmamalıydı.

Kalmadı.