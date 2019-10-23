Reçeteyle sigara

Zaman gelecek, sigara ancak eczanelerde mi satılacak?Zaman gelecek, sigara ancak eczanelerde mi satılacak?

Sorunun cevabı aşağıda...

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Bazı önemli konular vardır ki hemen değil, 1 gün sonra yazmayı tercih ederim.

Aceleye getirmek istemem.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Başkanı Putin’in “Soçi görüşmesi” o nedenle yarına...

Bugün not aldıklarımdan bir konu...



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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sana ne kardeşim, kendi arabasında canı sigara içmek istiyorsa içer” diye seslendi.“Sigara yasağı” ince ayarlı olması gereken bir konu.



Öncelikle...

“Zararlı olduğunun... Sadece içeni değil, çevresindekileri de zehirlediğinin” altını çizeyim.



“İçme şu mereti” söylemi yerden göğe haklıdır.



Ancak...

Belirttiğim “ince ayarlı uygulamalara da” işaret edeyim.

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İspanya’da, siyaset yaşamını -adeta- bu konuya adamış bir senatörle konuşmuştuk.

Yasakları koydurtan lobinin lideriydi.

İstanbul’un gözde bazı mekân sahipleri ve gazeteci dostlardan oluşan bir gruptuk.



Bize “yasakların yanı sıra dumana olanak tanıyan uygulamaları” izah etti.



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İspanya’da “kategorik” ve “katı” yasaklar üzerine “anayasal azınlık hakları” adına yoğun başvurular olmuş.



Başvurunun kısa mesajı şuymuş:



“Biz içiyoruz. Bu hakkımızın korumaya alınmasını istiyoruz.”



Bunun üzerine “katı” ve “kategorik” uygulamada yasal pencereler açılmış.



Şöyle ki...



- Kesinlikle sigara içmenin yasak olduğu mekânlar.

- Sadece sigara içenlerin mekânları.



- Hem içenlerin, hem içmeyenlerin birlikte olabildikleri mekânlar.



Bu sonuncusundaki düzenleme ilginç.

Mekânın içinde cam fanus gibi bir iç mekânı gözünüzün önüne getirin. Bu büyük fanus içinde de masalar, bar vs. de olabiliyor.

Sadece sigara içenlere ait.Dışarıdaki mekânda yemek yiyenler sigara içmek için buraya geliyorlar.

Bu fanuslarla “smorting” diye hafiften dalga da geçiliyor.

Yani...

“Smoking” ve “florting (okunduğu gibi)” kelimelerinin birleştirilmesiyle üretilmiş bir sözcük.

İçeride birbirinden çakmak, kibrit vs isterken, laflarken flörtler de kıvılcımlanıyormuş.

Fanusların havalandırma emiş gücü dışarıdaki ana mekândan çok daha güçlü bir donanım olduğu için kapı kapandığında dışarıya nikotinli havanın sızması da, duman bulutunun oluşması da önleniyormuş.

Ayrıca...



“Puro” içenler için de “cigar kulüpleri, cigar salonları” da var.



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Burada bir hususun dikkatten kaçmaması gerekiyor.



“Anayasal azınlık hakkı” adına itiraz başvurusu yapılmış.Yani...

Sigara içenler azınlıkta.

Ve...



Zaman içinde sürekli azalıyor.Tiryakiliğin uzun olmayan bir sürede noktalanacağı öngörülmekte.



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Bir de özel araştırmaya işaret edeyim.



Daha 10 yıl öncesinden uluslararası dev sigara üreticileri araştırmalar yaptırmıştı. Raporlarda geleceğe dönük öngörüler yer almıştı.



Daha o zamandan “devletler, bütün sigara paketlerinin aynı renk ve şekilde ambalajlarla satılacağı” yolunda satırlar vardı o raporlarda.



Hatta...

“Sigaralar sadece eczanelerde ve reçeteyle satılır hale gelebilir” gibi öngörüler de.

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Direksiyondakilerin sigara dumanı bakın nerelere savruluyor...