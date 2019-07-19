S-400’ün dikenleri

S-400’lerin sevkiyatı hızla devam ediyor ama hiç de kaygı duyulduğu gibi “kızılca kıyamet” kopmadı.

Tersine...

ABD, NATO ve AB’den gelen tepkiler “pamuğa sarılmış” gibi yumuşacık.

Dolar fırlamadı.

Borsa sert düşüş yapmadı.

Yaz rehaveti gibi her şey.

Neden?

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Önce...

İyimser yorum.

“Kurbağa testini” hatırlayın.

Kurbağa içinde kaynar su olan bir tencereye atıldığında can havliyle sıçrar, kendini dışarı atar.

Ama... Kurbağayı ılık suya atın, tatlı tatlı yüzer. Tencereyi kısık ateşte ısıtmaya başlayın, su kaynamaya başladığında kurbağa iyice gevşemiştir, kendini dışarı atacak refleksi göstermez.

ABD’nin altındaki suyu Türkiye yavaş yavaş ısıttı.

Kaynama noktası olan “S-400’lerin Mürted’e teslimatı başladığında” artık ABD alışmıştı.

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Gerçekten...

ABD’nin tepkisi sanılanın aksine “düşük profilli.”

Gerçi...

“Hasımlara karşı yaptırım yasasının uygulanacağı” açıklandı fakat “geri vites” seçeneği gösterilerek.

“İstihbarat platformu S-400’lerle, F-35’ler bir arada olamaz” denildi.

F-35’lerin verilmesi “yolu kapanmıştır” yerine “askıya alınmıştır” söylemi tercih edildi. “Amerika’da eğitim almakta olan Türkiye’nin F-35 pilotlarının bu ay sonu geri gönderileceği” bildirildi.

Bununla beraber...

“Dönüşü olabilir” ihtiyat kaydı da konuldu.

Dahası, “Türkiye’yle stratejik ortaklık ilişkilerimiz önemlidir, sürecektir” denildi.

“Ticari ilişkilerin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için çalışılacağının” altı çizildi.

“Türkiye’yi S-400’leri almaya, Obama dönemini kastederek biz zorladık” vurgusu yapıldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg “Türkiye’yle ortaklığımız S-400 füzelerini aşacak önemdedir” açıklamasını yaptı.

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Bütün bunların özet ve gerçekçi izahı şudur:

“ABD kontrollü kriz yönetiyor.”

Kelimelerin anlam ağırlığını satır aralarından okumak gerekir.

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Araştırmalara göre, “Trump’ın günde 7 kez yalan söylediği” hayatını anlatan kitaplarda yazılı.

Gene de -bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir- misali gibi Trump’ın “F-35’lerin Türkiye’ye verilmemesi nedeniyle ABD’nin 100 milyar dolardan fazla zarara uğrayacağı” söylemi gerçek hissiyatını yansıtmakta.

İş adamı kökenli Trump’ın ciğerini yakan şey asıl bu.

Daha önce de “300 milyar dolarlık silah satacağımız Suudi Arabistan’la aramı açmamı mı istiyorsunuz?” diye isyan etmemiş miydi?

F-35’leri üreten Lockheed firması da hayli dertli olmalı.

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S-400’lerin montaj sürecinin tamamlanması Nisan 2020’yi bulacak.

Gerilim zamana yayılıyor.

Ve...

Artık Trump’ın ikinci kez seçilmeye odaklanması gereken tarih.

Bu -nispeten- “iyi haber” olmakla beraber, Türkiye-ABD ilişkilerinde bir sonraki başkan kim olursa olsun “dikenli sorun” olmayacak demek değil.

Bakın, 2019’da Türkiye’nin dahil olmadığı bir “sanal tatbikat” yapıldı.

Konusu...

“S-400 füzelerini imha etmek...”

Bu “sanal tatbikata” katılan ülkeler ABD, İtalya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan...

Ukrayna ve Ermenistan’da da var ama bölgede sadece Türkiye’nin “S-400” füzesi olacaktı. Yani...

Sorun sürekli.

S-400’ün dikenleri batıyor.

Ve...

Sırada “Rusya-Türkiye ortak yapımı S-500 projesi” de bir olasılık.

Konuya devam edeceğim...