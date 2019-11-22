Seçim balonu

Siyaset gündeminde gene “erken seçim” söylemi.



İYİ Parti’den -partiyi bağlamasa bile- “bize 6 bakanlık ve erken seçim için kesin tarih verirseniz, destekleriz” seslenişi “balonu” ısıttı, yükselmesini sağladı.

Böyle bir olasılık var mı?



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Partiler penceresinden bakalım.



- AK Parti:



Recep Tayyip Erdoğan hem devletin başkanı, hem de iktidar partisinin.



AK Parti, Meclis’te -MHP’nin de desteğiyle- fark atarak zaten çoğunlukta... O halde “erken seçime gitmek için bir zorunluluk” olmalı.



Böyle bir durum ise yok.



Ekonominin genel göstergelerinde düzelmeler rakamlarla saptanmakta... Küresel referans kurumları da bu olumluya dönüşü açıklamakta.



Ancak...



Makro ekonomideki artı göstergelerin halkın yaşam düzeyine de yansıması zaman gerektiriyor.



Ayrıca...



Dünya ekonomilerinde sıkıntı var.



Dışarıdan da beklentilerin umut verici olmadığı bu süreçte iktidar, “erken seçimi” neden düşünsün?



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- CHP:



Açıkça “gündemimizde erken seçim yok” açıklamalarını Ana Muhalefet Partisi zaten sık sık yapmakta.



CHP stratejisi “iktidarın içte ve dışta zorlu ekonomik şartlarda yıpranmasını beklemek” gibi görünüyor.



CHP, “kongrelerini yapmak, kurultayı toplamak, yönetimini tahkim etmek” sürecinde.





Kemal Kılıçdaroğlu, son ara seçimlerde yakalanan başarı rüzgarlarıyla bu tahkimatı /konsolidasyonu oluşturmakta zorluk çekmeyecek.



“Erken seçimin” ise şu sıralar Kılıçdaroğlu yönetimine yarar sağlaması hiç de “çantada keklik” değil.



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyükşehirlerin kazanıldığı son pırıltılı sonuçlardan fazlasını bir “erken seçim” getirebilir mi?



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- MHP:



AK Parti’nin destekçisi ve -bir bakıma- iktidar ortağı olan MHP’de de “erken seçim” için yaprak kımıldamıyor.



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- İYİ Parti:



Ne AK Parti İYİ Parti’ye 6 bakanlık ve “şu tarihte erken seçim yapacağız” güvencesini sunar, ne de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibi böyle bir olasılığı aklından geçirir, hayra yorar.



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- HDP:



“Sine-i millete dönmek” seçeneğini tartışan HDP “İstifa yok Meclis’te kalıyoruz” kararını verdi.



Zaten istifaları Meclis Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edilmesi halinde geçerlilik kazanabilirdi.



Türkiye’ye “ara seçime” götürebilecek böyle bir savrulma Meclis’ten geçmezdi.



HDP göstermelik bir “erken seçim” açıklaması yaptı ama onlar da “sandıklar kurulursa aynı sayıda milletvekili çıkartamayacaklarını” biliyorlar.



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Yani...



Siyaset mantığında “erken seçimin” -şu aşamada- bulabileceği yer yok.



Ama...



“Puslu havaları” kollayanların içinde “sokak hesapları” hissedilmekte.



Kundaklamalara karşı uyanık ve sağduyulu olmalıyız.