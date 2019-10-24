“Taç” ve “taşları...”

Şöyle bir kanaat vardır.

“Türkiye savaş alanında sonuç alır. Ülkesini taçlandırır.

Ardından kurulan diplomasi masasında tacın üzerindeki değerli taşları karşı tarafa kaptırır.”

“Barış Pınarı” ve sonrasına bakalım.

Gene öyle mi?

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TSK’nın “Barış Pınarı” harekâtı başarılı olmuştur.

Harekât taçlanmıştır.

Bunun devamı olan “masada” da umulanın ötesinde “başarıyla”, bırakın “değerli taşların karşı tarafça sökülmesini” bir yana, “taca” harekâtın batısından ve doğusundan “yeni değerli taşlar” kazanılmıştır.

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Soçi’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki maraton sonrası açıklanan mutabakatla, Tel Abyad’ın batısından Menbiç’e, Resulayn’dan Irak sınırına kadar 32 km derinlikten PKK ve türevi YPG, SDG unsurlarının güneye gönderilmesi “masada elde dilen kazançlardır.”

Tek kurşun atmadan.

Sadece diplomasiyle...

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Elbette, Tel Abyad ve Resulayn arasındaki 120 km genişlik ve 32 km derinliğin TSK denetiminde olması gibi değil.

Fakat ABD’den sonra Rusya tarafından da bu bölgedeki “statünün” kabul edilmiş olması önemlidir.

Bölgenin batısında ve doğusundaki kazanım ise PKK ve onun türevleri YPG, SDG unsurlarının 32 km güneye çekileceği yolunda Rusya taahhüdüdür.

Güneyde Hatay’dan Irak sınırına kadar 32 km derinlikte terör unsurlarını uzaklaştırmış bulunuyoruz.

Ve...

Menbiç de bu kazanımın “bonusu...”

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Gerçekçi olalım.

Çok değil, 15 gün öncesine kadar böyle bir sonucu kim umuyordu?

Değerlendir-memizi 15 gün öncesinden bakarak yapalım.

Sürecin kazananları, kaybedenleri tartışılabilir.

Ancak...

Tartışmasız tek gerçek “Türkiye’nin kazandığıdır.”

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Çok önemli bir başka özel duruma da işaret edeyim.

“Barış Pınarı Harekâtı” 1956’da Fransa ve İngiltere’nin -İsrail’in de örtülü desteğiyle- Süveyş Kanalı’nı ele geçirmesine karşı BM Güvenlik Konseyi’nde ortak tavır koyan ABD ve Rusya’ya 63 yıl sonra ilk kez birlikte veto kullandırtmıştır.

Ve...

Barış Pınarı Harekâtı sonrasında Hatay’dan Irak sınırına kadar PKK ve türevi YPG/SDG unsurlarını 32 km güneye süpürme mutabakatını da hem ABD hem Rusya ile gerçekleştirmiştir.

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Barış Pınarı’nda, yıllar öncesinden başlayan bazı önemli yanlışlıkları, bu iki mutabakatta yer alan bazı soru işaretlerini, kaygıları, kuşkuları, eleştirileri şimdilik daha sonraki yazılara bırakarak büyük fotoğrafı yorumladım.

Hatta...

İç politikada, Barış Pınarı Harekâtı’nın “ufukta erken seçimin” düşüncesini yeşertme olasılığını da sonraki yazılara bırakıyorum.

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Hayırlı olsun.

Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum.

Gelişmelerin Türkiye ve bölge için barış, huzur getirmesi umuduyla...