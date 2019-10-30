Terminatör Trump

Trump “terminatör” gibi...

Art arda “öldürüldü” tweet’leri atıyor.

“DAEŞ’in başındaki cani Bağdadi’nin saklandığı evden bir tünele girerek kaçmaya çalıştığını. Yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldüğü” açıklaması küresel gündemin ilk sırasındayken ikinci bir tweet...

“Bağdadi’nin yerine gelenin de öldürüldüğü...”

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Garip şeyler dönüyor.

Önce “Bağdadi” ile başlayalım.

“Onun Irak’ta bir yerlerde saklandığı” konuşulmaktaydı.

Ancak...

İdlib’in kuzeyinde Türkiye’ye yakın bir köye ABD özel birliklerinin yaptığı baskın sonucu intihar etti.

Küresel bir soru işaretinin gölgesi düşmüştü bu olayın üstüne.

“Bağdadi, Irak’tan, PYD/YPG’nin kontrolündeki bölgeden Suriye’ye nasıl geçiş yapabilmişti?”

“PYD/YPG kontrolündeki o geniş coğrafyayı -yaklaşık 450 km’yi- kimsenin ruhu duymadan nasıl geçebilmişti?”

“Ve İdlib gibi Suriye rejim güçleri, 100 küsur farklı muhalif örgütün bulunduğu İdlib’de de yol alıp ta kuzeye kadar nasıl gidebilmişti, tüneli de olan bir gizlenme evine nasıl varabilmişti?”

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“Çok yakın bir adamının izi sürülerek ve eşlerinden birinin söylediklerinden de yararlanılarak Bağdadi’ye ulaşıldığı” senaryoları dolaşımda ama...

Bu işte bir “bit yeniği olduğu” da konuşuluyor.

“DAEŞ’in bir ABD projesi olduğu... El Kaidecilerin toplandığı Bucca kampında bir süre kalan Bağdadi’nin orada ABD tarafından devşirildiği... Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra kafası kopan ahtapot gibi jelatine dönüşen, eriyen El Kaide yerine ABD istihbaratı tarafından DAEŞ’in kurulduğu... Ortadoğu’ya ABD müdahalesi ve yeni bir haritanın oluşturulması için kurulan bu proje terör örgütünün başına da Bağdadi’nin getirildiği... Şimdi de fişinin çekildiği...”

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“Bit yeniği” sadece bu değil.

İşte bir yenisi daha.

Gene tweet’le açıklama:

“Bağdadi’nin yerine geleni de öldürdük!..”

Şu satırlar yazılana kadar adı verilmemişti.

Fakat...

Bir bit yeniği daha...

“Bağdadi’nin yerine kimin geleceğini biliyoruz” tweet’ini de atmıştı Trump!..

“Abdullah Kardaş’ın getirileceği” söylenmekteydi.

Hatta şu yorum da yapılmıştı.

“Bucca kampı yıllarından sonra El Kaide’den ayrılarak DAEŞ’i kuran Bağdadi ile Kardaş’tan birincisini ortadan kaldırarak ABD şimdi de sahaya Abdullah Kardaş’ı sokuyor.”

Yani...

Trump “DAEŞ’in başındaki Bağdadi’yi ortadan kaldıran baskında iç politikada prim yapmayı, yerine getirdiği Abdullah Kardaş’la DAEŞ’i istediği oyunlarda kullanmayı sürdürmeyi hedefliyor.”

Haklı görünen bir algı...

Ancak...

Sürpriz...

Yerine gelen de öldürüldü.

Henüz bilinmeyen “gerçekten, Bağdadi’nin yerini Abdullah Kardaş’ın mı aldığı, öldürülenin Abdullah Kardaş mı olduğu?”

Yoksa...

“Bağdadi’nin yerini alan kişi ipleri elinde tutan süper büyüğün işine gelmeyen biri oldu da onun için mi ortadan kaldırıldı?”

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Bunlar soru işaretleri...

Komplo teorisi değil.

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Bu arada DAEŞ Sözcüsü Muhaciri’nin “Terminatör” emriyle öldürülmesi de “Kafaları karıştırmanın bonusu” olabilir.