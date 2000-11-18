33 bankamÄ±zÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 95 bankasÄ± var

Bankalar BirliÄŸi'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, TÃ¼rk bankasÄ±nÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bankasÄ± var.

Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n TÃ¼rk Mali Sisteminin Temel GÃ¶stergeleri isimli yayÄ±nÄ±nda aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, TÃ¼rk giriÅŸimcilerce yurtdÄ±ÅŸÄ±nda kurulan bankalarÄ±n sayasÄ± 95'tÄ±r.

Bankalar BirliÄŸi'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlar sadece bankalarÄ±n kurduÄŸu bankalarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶steriyor. Hazine'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlar hem bankalarÄ±n hem de banka sahibi olmayan giriÅŸimcilerin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bankalarÄ±nÄ± kapsÄ±yor. Ama iki kaynaÄŸÄ±n bilgileri birbirini tutmuyor. Hazine'nin tablosu eksik.

TÃ¼rklerin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§ bankasÄ±nÄ±n olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼n uÄŸraÅŸtÄ±m. Bilgi toplamayÄ± beceremedim. Ya ben beceriksizim ya da bunu bilen yok! Bilen yok ama, bu bankalara bir ÅŸey olduÄŸunda faturayÄ± ben ve benim gibiler Ã¶deyecek.

Romanya'da hangi giriÅŸimcinin kaÃ§ bankasÄ± olduÄŸunu bu kaynaklardan Ã¶ÄŸrenmek imkansÄ±z. Ama Romanya'daki bir TÃ¼rk bankasÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca Ã¶ÄŸreniyoruz ki, Romanya'da beÅŸ TÃ¼rk bankasÄ± varmÄ±ÅŸ. BayÄ±ndÄ±r Grubu, Demirbank, Finansbank, SÃ¼merbank ve Bayraktar Romanya'da banka kurmuÅŸ. Ä°ÅŸletiyormuÅŸ.

Bu yazÄ±nÄ±n altÄ±nda Bankalar BirliÄŸi'nin 31 AralÄ±k 1999 tarihli tespitlerine gÃ¶re hangi bankanÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§ bankasÄ±nÄ±n olduÄŸunu gÃ¶steren bir tablo bulacaksÄ±nÄ±z. Milliyet Ekonomi'de ise, bankalar dÄ±ÅŸÄ±nda holdinglerin, TÃ¼rk giriÅŸimcilerin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bankalarÄ±yla ilgili olarak Hazine'nin (tam bilgi vermeyen) listelerinden Ã§Ä±karÄ±lan bilgileri okuyacaksÄ±nÄ±z.

SayÄ±n okuyucularÄ±m bir bankanÄ±n, bir giriÅŸimcinin kendi Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸÄ±nda yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± iÃ§in, "kendi Ã¼lkesinde kullanamayacaÄŸÄ± kadar bol kaynaÄŸa sahip olmasÄ±", yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki kazanÃ§ oranÄ±nÄ±n kendi Ã¼lkesindekinin Ã§ok Ã§ok Ã¼zerinde seyretmesi gerekir.

Bizim bankalarÄ±mÄ±zÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±nda banka kurmalarÄ±, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bankalara iÅŸtirak etmelerinin Ã¶nemli bir nedeni "TÃ¼rkiye'deki vergi sisteminden kaÃ§Ä±nmaktÄ±r." Dikkat buyurunuz "vergi kaÃ§Ä±rmak" demiyorum, "vergiden kaÃ§Ä±nmak" diyorum. TÃ¼rkiye'deki vergi sistemi paranÄ±n akÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± engellediÄŸinden bankalar bazÄ± durumlarda parayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da havalandÄ±rarak, vergiden kaÃ§Ä±nma zorunda kalÄ±yor.

Bu vergiden kaÃ§Ä±nma arayÄ±ÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki "kÃ¶tÃ¼ niyetli" arayÄ±ÅŸlar ve bankalarÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan "sÄ±rt kaÅŸÄ±ma operasyonlarÄ±" malum... Ä°yi de, TÃ¼rkiye'deki bankalar yurtdÄ±ÅŸÄ±na habersiz Ã§Ä±kmÄ±yor, TÃ¼rk giriÅŸimci yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki bu bankalarÄ± habersiz aÃ§mÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n bunlar Ankara'nÄ±n izni ile yapÄ±lan iÅŸler.

Bu izinleri verenler, "bu kadar TÃ¼rk bankasÄ±, bu kadar giriÅŸimci yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bu kadar Ã§ok bankayÄ± neden kuruyor, bu bankalar ne yapÄ±yor" diye hiÃ§ mi merak etmiyor?

AnladÄ±k, suÃ§ iÅŸlemek iÃ§in Ã¶rgÃ¼t kurmak suÃ§... Ama suÃ§ iÅŸlemek iÃ§in Ã¶rgÃ¼t kurdurmanÄ±n hiÃ§ mi sorumluluÄŸu yok? SuÃ§ iÅŸlemek iÃ§in Ã¶rgÃ¼t kuranlarÄ± teÅŸvik edenler gÃ¼nahsÄ±z mÄ±?



Â Â Â Â Â Â YurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki TÃ¼rk bankalarÄ±

Â Â Â Â Â Â Ziraat 7

Â Â Â Â Â Â Emlakbank 2

Â Â Â Â Â Â Halkbank 3

Â Â Â Â Â Â VakÄ±flar 4

Â Â Â Â Â Â Akbank 1

Â Â Â Â Â Â Alternatif Bank 2

Â Â Â Â Â Â BayÄ±ndÄ±rbank 1

Â Â Â Â Â Â B. T. KÃ¶rfez BankasÄ± 4

Â Â Â Â Â Â Demirbank 6

Â Â Â Â Â Â EGS BankasÄ± 1

Â Â Â Â Â Â Finans Bank 6

Â Â Â Â Â Â Ä°ktisat BankasÄ± 2

Â Â Â Â Â Â Kentbank 2

Â Â Â Â Â Â KoÃ§bank 2

Â Â Â Â Â Â Oyak Bank 2

Â Â Â Â Â Â Pamukbank 3

Â Â Â Â Â Â Åžekerbank 3

Â Â Â Â Â Â Tekstil BankasÄ± 1

Â Â Â Â Â Â Toprakbank 1

Â Â Â Â Â Â T. DÄ±ÅŸ Ticaret 3

Â Â Â Â Â Â T. Ekonomi 4

Â Â Â Â Â Â Garanti BankasÄ± 13

Â Â Â Â Â Â Ä°ÅŸ BankasÄ± 1

Â Â Â Â Â Â YapÄ± Kredi 5

Â Â Â Â Â Â Bank Ekspres 2

Â Â Â Â Â Â Egebank 1

Â Â Â Â Â Â EskiÅŸehir B. 1

Â Â Â Â Â Â SÃ¼merbank 2

Â Â Â Â Â Â YaÅŸarbank 2

Â Â Â Â Â Â HSBC Bank 1

Â Â Â Â Â Â OsmanlÄ± BankasÄ± 5

Â Â Â Â Â Â GSD YatÄ±rÄ±m 1

Â Â Â Â Â Â Okan YatÄ±rÄ±m 1

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