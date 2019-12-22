Avokadolu, enginarlı zeytinyağı

Günümüzde en yararlı beslenme şeklinin Akdeniz diyeti olduğu yönünde genel bir kabul var. Bu diyetin temel yağ kaynağı; zetinyağı.





Günümüzde en yararlı beslenme şeklinin Akdeniz diyeti olduğu yönünde genel bir kabul var. Bu diyetin temel yağ kaynağı; zetinyağı. O yüzden zeytinyağı hep sağlıkla birlikte anılıyor. Zeytinyağını sağlıklı kılan; içerdiği fenolik bileşenler. Tüm fenoller, antioksidan etkiye sahip olmasıyla meşhur. Bu etki nedeniyle de zaten bazı çevreler zeytinyağına ilaç olarak bakıyor.



Şimdi de bu “ilacı” daha da geliştirmeye yönelik çabalara tanıklık ediyoruz. Bunu deneyenlerden biri de Ayvalık’taki Özgün Zeytin. Firma, 2 ilginç ürünle karşımızda. Biri enginarlı zeytinyağı, diğeri avokadolu. İki zeytinyağında da aroma değil gerçek meyve ve sebzeler kullanılmış. Ürünlerin mimarı firmanın 3. kuşak yöneticisi gıda mühendisi Halil Sucu. Yüksek lisans yaptığı İspanya’da çeşnili zeytinyağlarını görünce ‘Bunu neden Ayvalık’ta yapmıyoruz’ diye düşünmüş. Döndüğünde de aklındakini babası Ahmet Sucu’yla paylaşmış.



Dünyada ilk



Baba oğul, Ayvalık zeytiniyle meşhur Cunda enginarını aynı şişede buluşturmayı kararlaştırınca ortaya bu yaratıcı ürün çıkmış. Halil Sucu, enginarlı zeytinyağını dünyada ilk kendilerinin ürettiğini söylüyor. Avokado tercihi de avokadoya olan düşkünlüğünden kaynaklanmış. Üretirken, enginar veya avokadonun, zeytinyağının sterol yapısını bozmasından endişe ettiklerini aktaran Sucu, tahlil sonuçlarıyla rahatladıklarını söylüyor; “Hatta biraz şaşırdık da. Normalde zeytinyağının raf ömrü 2 yıldır. Enginarla bir araya geldiğinde bunun 3.6 seneye çıktığını gördük. Avokadolu 4 yıl raf ömrü değerleri verdi. Zeytiyağının var olan antioksidan oranını daha da artırmış olduk. Hoş bir takviye yaparak daha sağlıklı hale getirdik. Özellikle enginarlı zeytinyağına talep oldukça iyi. Satış noktalarımızda birebir tadım yaptırıyoruz. Müşterilerimize tattırıp tahmin etmelerini istiyoruz. Bugüne kadar tadı kötü diyen olmadı. Zaten çok güzel bir kokusu var. Sıkım esnasında yayılan koku inanılmazdı. Enginar, avokado ve limonlu toplamda 50 ton yaptık. Bu yıl amatörlük dönemimizdi. Kendimizi ve müşterimizi test etmiş olacağız” diyor.









Sahte yağ



Tabii konu zeytinyağı olunca sohbet dönüp dolaşıp sahte zeytinyağına geliyor. Baba Ahmet Sucu, ünlü sözü tekrarlayarak dert yanıyor; “Bizim sektörde cennete gidecek kimse yoktur çünkü zeytinyağı tağşişe çok açık. Piyasada 75 liraya 5 kilo yağ var. Bakıyorsun içinde fıstık yağı var. Laboratuvar tahlili olmadan anlamak mümkün değil. Bir tahlil 1200 lira. Her yağı nasıl tahlil ettireceksin? Satmak için ambalaja Tarım Bakanlığı yazmaları yetiyor. Tüketici mutlaka üreticiye ulaşabileceği bir yağ almalı. Ben bugün en ucuz 19 liraya yağ alabiliyorum. Kilosu 10-15 liraya satılanlara mutlaka bir şey karışmış oluyor.”



Eğitime dönüşüm









Bu köşede geri dönüşümün önemini sık sık vurguluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’dayken geri dönüşüm bilincinin okullarda yeşerdiğine tanıklık etmek oldukça sevindiriciydi. Diyarbakır Okyanus Koleji’nin organizasyonuyla su israfını anlatmak için gittiğimiz Piri Reis Ortaokulu’nda duvarların, öğrencilerin getirdiği atık kağıtlardan elde edilen gelirle boyandığını öğrendim. Okul müdürü Ahmet Çelebi, okul ve öğrencilerin bazı ihtiyaçlarını geri dönüşümden elde edilen gelirle karşıladıklarını anlattı. Okulun çevre bilinci koridorlardaki panolara da yansımış zaten.