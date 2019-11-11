Trump’ı azledemezler

Meslek hayatında henüz yapılmamış bir meclis oylamasının sonucuna ilişkin, tahmine dayalı başlık atmanın ne çok kellenin uçmasına sebep olduğunu görmüş bir kişi olmakla birlikte, ABD Senatosu’nda siyasal çarkları Trump aleyhine çevirmenin imkânı olmadığı kanısını ifade ediyorum: Trump seçime kadar yerinde kalacak; seçimden sonra da daha dört yıl orada oturacak. Bu o kadar da büyük bir iddia değil. Neden?

Temsilciler Meclisi “Azil davasının maddeleri” denen, bir savcının iddianamesindeki ithamlara benzeyen metinleri açıklamaya başladı. Bu maddeler o kadar ağır, o kadar dünyayı sarsan şeyler olmalıydı ki, Senato’da Cumhuriyetçi çoğunluğu sağlayan 8 kişinin fikrini değiştirmesini ve kendi partisinin başkanını alaşağı etmesini sağlamalıydı. Bir ülkenin kolunu büküp, ona yapılacak askeri yardımı vermeyerek, kendisine siyasal kazanç sağlamaya çalışmak elbette, ABD’de de önemlidir. Ama bu işin bir “aması” var.

Bu siyasal şantaj gerçekten ciddi olabilirdi, eğer söz konusu ülke Ukrayna olmasaydı! Ukrayna bile söz konusu olsaydı da bu ülke bu yardımı geciktirme sonucu Rusya’nın eline düşmüş olsaydı, durum çok farklı olurdu.

Ne olmuş ABD başkanı kendi kişisel siyasal çıkarları için bir ülkeye vermesi gereken yardımı vermeyi geciktirerek, baskı yapmışsa? ABD’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi’ne, Filistinli mültecilere yardımı kesmesini sağlamak için yıllık aidatını vermediğini herkes bilmiyor mu? Filistinli mültecilere yardımı kesmenin sadece ve sadece kendisine İsrail ve Musevi lobilerinin siyasal desteği sağlamak için yapıldığını bilmeyen var mı? Demokrat Partili siyasal rakibi Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki iş ilişkilerine dair yolsuzluk belgesi bulunmasını sağlamakla, Musevi lobisinin desteğini sağlamak aynı şey değil mi diyorsunuz? Peki, farkı ne?

Deneyimli Demokratlar aylardan beri azil sürecini başlatmıyorlardı çünkü biliyorlardı ki kazanılamayacak bir azil davası ülkeye olağanüstü siyasal külfete ve gerilime mal alacaktır ve bu gerilim, Amerikalı seçmen tarafından Trump’a 2020 Kasım seçimlerinde daha fazla oy verilerek cezalandırılacaktır. Heyecanlı ve genç demokratlar, Trump’ın kendi kendisini yiyip bitirmesini bekleyemediler ve düğmeye bastılar.

Hukukî detaylarla kafaları karıştırmanın anlamı yok. Şu ana kadar dünyayı sarsan bir açıklama, mesela, Ukrayna’da Biden aleyhine siyasal çamur araştıranlar için şu kadar milyon dolar rüşvetin verilmiş olması (Amerikan halkını para yolsuzlukları çok heyecanlandırır) ve bu paranın usulsüz bir şekilde ama Trump’ın bilgisi dâhilinde verilmiş olması gibi bir açıklama yapılmadığına ve yapılan usulsüzlüklerin meşru zeminde yapıldığı ortaya çıktığına göre, Senato’da 8 senatörün oy değiştirmesi hiç olası değil.

“Meşru zeminde usulsüzlük” nasıl oluyor diyeceksiniz. Siyasette herkesin yaptığı türden gizlemeler-yalanlar meşrudur. Dünyada bu böyledir.

Kimsenin adını bile bilmediği bir uluslararası yatırım bankasının muhasebe müdürü Fransa’ya nasıl cumhurbaşkanı oldu sanıyorsunuz?