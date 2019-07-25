Trafik müfettişi olacaklara son çağrı!

Fahri Trafik Müfettişi olmak istiyorsanız unutmayınız, son başvuru tarihi 8 Ağustos...

Eğer 40 yaşında ve üniversite mezunuysanız, bu önemli fırsatı kaçırmayın.

İstenilen tüm evrakları kısa sürede tamamlayıp müracaat işlemini yapabilirsiniz.

İstenilen belgeler sırasıyla şöyle:

- Sabıkasızlık belgesi

- Nüfus ve sürücü belgeleri fotokopileri

- İki adet vesikalık fotoğraf

- Muhtarlıktan ikametgah belgesi

- Öğrenim belgesi



Bu evrakları hazırladıktan sonra “Fahri Trafik Müfettişi” olmak istediğinizi belirtir dilekçenizi eklemeniz yeterli olacak.

Dilekçeyi, bulunduğunuz valiliğe hitaben yazıp, havalesini yaptırınız.

Örneğin, eğer İzmir’de oturuyorsanız, Yenişehir’deki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Kısım Amirliği’ne evraklarınızı teslim edebilirsiniz.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Kıdemli Baş Polis Hükum Şahin, işlemlerin en seri şekilde yürütüldüğünü, ardından da sertifikaların verildiğini söyledi.



Fahri Trafik Müfettişliği belgesini cebinize koyduğunuzda ve Trafik Suçu Tespit Tutanağı koçanını elinize aldığınızda, görevinize başlamış olacaksınız.

Bu arada yeni müfettişlerimize bir uyarım var.

Aranızın iyi olmadığı komşunuz veya bir başka hasmınıza trafik cezası tespitinde bulunmaya sakın ha sakın kalkışmayın.

Karşı tarafın şikayeti halinde; ispatının kolay olduğunun bilinmesi gerekir.

Üstelik bazı sonuçların hapis cezasına kadar gittiği de unutulmamalı.

Bir ‘kamu hizmeti’ yapan görevlinin, görevini kötüye kullanmak suçunu işlemiş olursunuz.



Dünyanın birçok gelişmiş ve medeni ülkelerinde vatandaşlar, Fahri Trafik Müfettişi olmadıkları halde bu görevi yapıyor.

Çünkü bu bir vatandaşlık görevidir.

Ülkemizde her saat başı bir kişiyi kazalarda kaybediyoruz.

Artık bu mücadeleye duyarsız kalmamalıyız.

Üstelik trafik para cezalarının az ve caydırıcı olmadığını hepimiz biliyoruz.

Trafik suçu para cezasını peşin ödeyene yapılan indirim ise en büyük hayal kırıklığı.

Trafikte hepimiz gönüllü birer vatandaş olarak hem ülkemize hem de insanlığa faydalı olmalıyız...