4 ilçede 152 bin fidan dağıtılacak

“Fidan toprakta hayat bulur. Yaşaması için zaman kaybetme” sloganıyla geçen ay Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’da dağıtılan zeytin fidanlarından sonra, Urla’da da çiftçilere badem, ceviz ve satsuma mandalina fidanları verildi.

İzmir Dikili’ye bağlı Bademli’deki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden temin edilen zeytin fidanlarının dağıtımıyla çiftçilere destek olacaklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ödemiş’te 67 bin 760, Beydağ’da 29 bin 510, Kiraz’da da 53 bin 300 fidan dağıtılacağını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü Cumhur Şener, dağıtımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

‘Teşekkür ediyoruz’

“Zeytin fidanlarımızı Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden alıyoruz. Ödemiş’in tüm mahallelerinde, Kiraz ve Beydağ’da muhtarlarımızın tespit ettiği çiftçilerimize bu fidanları veriyoruz.”

Ödemiş’te ikamet eden çiftçilerden Gülseren Akıncı da başvuruda bulundukları zeytin fidanlarına kavuştukları için sevinçli olduklarını belirtti, “İlçemizde binlerce aile tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Hepimizin zeytin bahçesi var ve bazı yerleri boş. Aldığımız fidanları oraya dikeceğiz. Muhtarımız bize Büyükşehir Belediyesi’nin zeytin fidanları dağıtılacağını söyleyince istekte bulunduk. Verilen yeni zeytin fidanlarını hemen dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

50 üretici yararlandı

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz da fidan dağıtımı sırasında şunları dile getirdi:

“Ekonomide kalkınmanın kırsaldan başlatılması prensibiyle çiftçilerimize desteğimizi sürdüreceğiz. Ayrıca yerel seçim çalışmaları sırasında çiftçilere ve pazar esnafına, ‘Seçilirsem tarım sektörüne destek olacağımı söylemiştim. Göreve başladığım günden bu yana sözümü yerine getiriyorum. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı’yla birlikte ilçemizin 14 mahallesinde tarımsal çeşitliliği zenginleştirmek için 50 üreticimize badem, ceviz ve satsuma mandalina cinsi, toplam 1110 adet meyve fidanı verdik. Büyükşehir Belediyemizle birlikte hep üreticimizin ve çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

TARIM VE ORMAN İZMİR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BESİCİLERE ÇAĞRI: Buzağı destekleme kayıtları başladı





Konuyla ilgili bilgiler şöyle: “Bakanlığımızın 2019 yılında doğan ve ‘2019/54 Sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nde belirtilen şartları taşıyan buzağılar için kayıtlar başladı. Başvurular; 1. dönem için 31.12.2019’a kadar, 2. dönem için ise 01.04.2020-15.06.2020 tarihleri arasında yapılacak. 1. dönemde başvuru yapamayanlar, 2. dönemde başvuruda bulunabilecek. Ayrıca 1. dönemden eksikleri nedeniyle yararlanamayanlar da, eksikliklerini giderdikleri takdirde desteklemeden yararlanacak. Yetiştiricilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bu tarihler arasında ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunma ve desteklemeye ilişkin askı icmallerini kontrol etmeleri önemle rica olunur.”