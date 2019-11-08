'Çöp sorununa kalıcı çözüm istiyoruz'

İhbarı yapan sektör temsilcileri, “Bu çirkinlik yıllardır sürüyor. Belediye ve biz temizliyoruz, ancak kural tanımazlar dinlemiyor. Bu alana kamera sistemi kurulsun, uymayanlar cezalandırılsın” diye dert yandı.

Bu görüntünün yaşandığı yer, hem İzmir’in hem de Türkiye’nin en büyük ayakkabı imalat yerlerinden biri olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi. Bornova Egemenlik Mahallesi’ndeki bu sitede 500 civarında işyeri bulunduğu ve 6-7 bin kişinin çalıştığı belirtiliyor. Şimdi gelelim bu sitede yıllardır çözüme kavuşturulamayan çöp sorunu için yetkililerin söylediklerine... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay bakın ne diyor:

‘Lisanslı firma almalı’

“Bornova, sanayi siteleri açısından en zengin ilçelerden biri. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyenin koordineli şekilde çalışması gerekiyor. İşletme sahipleri de kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, bakanlığın lisanslı firmalarına göndermek ve beyanını yapmakla yükümlü. Bu çöpler, imalat kaynaklı atıklar olduğu için, içinde kimyasal maddeler barındırıyor. Bunların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması, hava, su ve toprağa karışmasıyla, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşuyor. Ayrıca bölgede geri dönülemez bir şekilde çevre kirliliğine neden oluyor. Sitedeki atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış firmalarca bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu atıklar, evsel atıklarla karıştırılıyor ve büyük risk taşıyor. Burada en önemli sorun, sürecin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi.”

‘Kayıt dışı çalışılıyor’

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, sitede kayıtdışı işyerlerinin bulunduğunu, atıkların bu firmalar tarafından bırakıldığını belirtti, şunları söyledi: “Yıllardır yaşanan bu çöp sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Ayakkabıcının çöpü, sanayi atığı olarak geçiyor. Yüzlerce meslek kuruluşu içinde çöpü dönüşüme gitmeyen tek sektör ayakkabıcı sektörü. Para etmediği için kimse bu atıkları almıyor. Odamıza 16 firma kayıtlı ama burada 500’ün üzerinde çalışan atölye var ve çoğunda 3-4 bin civarında Suriyeli çalışıyor. Meydanlara çöpü kayıt dışı çalışan bu atölyeler atıyor. Bunlara gerekli eğitim mutlaka verilmeli. Çöplerini yolun ortasına saçıp gidiyorlar. Sorun, özellikle geceleri, mesai saatlerinin dışında çöplerin, kayıt dışı firmalar tarafından boş alanlara atılmasından kaynaklanıyor. Biz yönetim olarak çöpü defalarca aldırdık ama başa çıkamıyoruz.”

Oda esnafı öfkeli

Site esnafı Kadir Akın, Mustafa Yaya ve Abdullah Özdoğru da çöplerin hem çevre hem de insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu, görüntülerin İzmir’e yakışmadığını belirtti ve sorunu şöyle dile getirdi: “Bu kirlilik acilen temizlenmeli ve alan dezenfekte edilmeli. Her gün aynı kirlilikle karşılaşıyoruz. Trafonun yanına çöpler atılıyor, bir yangın çıksa trafo yanacak. Vatandaş olarak bazen biz temizliyoruz ama böyle olmaz. Atıklar sağlığımızı tehdit ediyor. Uyarılara rağmen çöpler buraya atılıyor. Zaman zaman yangın çıkıyor ve sitemize zarar veriyor. Müşteriler geliyor, bu kötü görüntüyle karşılaşıyor. İzmir’e yakışan bir durum değil. Sitenin her yeri böyle.”