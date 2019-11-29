Dilencilik yasak anons ediyoruz!

Vatandaşlar, istasyon girişlerinde ve vagonlardaki dilenci, seyyar satıcı ve müzik gruplarından rayların arasındaki çöpten, yürüyen merdiven ve asansörlerin arızalanmasından dert yanmıştı.

22 Kasım 2019 tarihli köşemizde, “Metro ve İZBAN hatlarını sürekli kullanan vatandaşlar şikâyetçi: İstasyonlarımız, Allah’a emanet!” başlığıyla vatandaşın dile getirdiği sorunları yansıtmıştık. İzmirliler, kentiçi raylı toplu taşıma sisteminde çevreye duyarlı işletmecilik yapılmasını istemiş ve özellikle kalabalık yerlerdeki istasyonlarda gördükleri çirkinliklerin İzmir’e yakışmadığını söylemişti.

‘Kural dışına izin yok’

İstasyon girişi ve vagonlardaki olumsuzluklarla ilgili yazdığımız şikâyetlere gelen açıklama aynen şöyle: “İzmir Metro sisteminde dilencilik, seyyar satış, izinsiz müzik yaparak para isteme vb. faaliyetlere izin verilmemekte. Personelin yaptığı kontrollerde bu faaliyetler engellenmekte. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’ndan da destek istenmekte. İstasyonlarımızda yazılı yolculuk kuralları, LED ekran yayınları, araç içi bilgilendirmeler bulunmakta. Trenlerimizin içinde kural dışı durumlar görüldüğünde özel güvenlik görevlilerimiz müdahale etmekte. Ayrıca istasyonlarda dilenciliğin yasak olduğu ve dilencilere para verilmemesi konusunda da anonslar yapılmakta.”

‘7/24 görev yapıyoruz’

Her gün 350 binin üzerinde yolcu taşıyan İzmir Metro sisteminde, 133 yürüyen merdiven ve 64 asansör bulunduğunu belirten İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, şu bilgileri verdi: “Bu ekipmanların günlük faaliyet oranı yüzde 99.6’nın üzerinde. Bakım, onarım, kontrol yapmak üzere 7/24 görev yapan ekiplerimiz tarafından gün içinde anlık gerçekleşen arızalara hızla müdahale edilmekte. Ağır bakım ve detaylı işlem gerektiren çalışmalar da mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanarak, ekipmanlar yolcularımızın hizmetine sunulmakta. İstasyonların temizliği sürekli ve işletim hattının temizliği de işletim saatleri sonunda hattın elektrik enerjisinin kesildiği saatlerde yapılmakta. Yolcularımızın çöplerini atabilmeleri için istasyon girişlerinde ve turnike katlarında çöp kutuları bulunmakta olup işletim süresince raylara ve istasyonlara çöp atılmaması konusunda anons yapılmakta. İlginize teşekkür ediyoruz.”