Doğalgazı verimli şekilde kullanmak, kişinin elinde!

“Evden çıkarken kombiyi, evdeyken de peteği kapatmak tasarruf sağlar mı?” diye yetkili kişiye sorduk. Yetik doğalgazın güvenli bir yakıt olduğunu vurguladı, vatandaşı bilgilendirmek adına açıklamalarda bulundu

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, 2005 yılından günümüze doğalgazın dağıtım ve işletmesini üstlendiklerini belirtti.

“İzmir Doğalgaz, bugün itibariyle 25 bölgede 809 bin (abone bağlantı anlaşması yapan) aboneyi doğalgazla buluşturan bir işletme. Ayrıca doğalgaz çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir” vurgusunu yapan, İzmir Doğalgaz’ın Genel Müdürü Ahmet Yetik, “Cihazlar kesinlikle üretici firmaların talimatlarına uygun monte ettirilmeli. Periyodik bakımı her yıl yetkili servise yaptırılmalı. Konutta tesisat yapım aşamasında ve sonrasında, ‘İzmir Doğalgaz’ teknik şartnamesine göre açılan menfezler kesinlikle kapatılmamalı” dedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Bu uyarım çok önemli’

“Öncelikle doğalgaz toplumda var olan kanının aksine zehirsiz, kokusuz ve renksiz gazdır. Ancak oluşabilecek gaz kaçaklarına karşı daha kolay hissedilebilmesi için çürük sarımsak kokusunu andıran koku maddesi var. Evinizde çürük sarımsak kokusuna benzer koku hissettiğinizde mutlaka Doğalgaz Acil Müdahale 187 hattını arayarak görevlinin vereceği talimatı eksiksiz uygulayın. Elektrik düğmelerine sakın dokunmayın. Bu uyarım çok önemli. Evde bacalı kombi kullanılıyorsa, karbonmonoksit detektörünün çalışır durumda olduğundan emin olunmalı. Kombi bacalı sisteme bağlı ise, her yıl kış gelmeden mutlaka baca kontrolü yaptırılmalı. Binadaki deprem sensörü kontrol edilmeli, çalışmıyorsa yetkili servise bildirilmeli.”

İzolasyon yaptırılmalı

Genel Müdür Yetik, doğalgaz yakma cihazı seçilirken evin ısı ihtiyacına göre olmasının önemli olduğunu da vurguladı ve şunları dile getirdi: “Konutun ısı yalıtımının iyi olması, tüketilen yakıt miktarını azaltacak. İzolesiz kapı ve penceredeki boşluk sünger ile kapatılmalı, binanın çatı izolasyonu yok veya yetersizse yaptırılmalı. Radyatörlerin üstü ve önü mobilya ve benzeri eşyalarla kapatılmamalı. Radyatör ile duvar arasına izolasyon levhası konulmalı. Konut ısıtma sisteminde modülasyonlu çalışan kombi ve termostatik vanalı radyatör kullanmak, yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlar. Oda sıcaklığının üzerine yükseltilen her bir derece sıcaklık, yakıt tüketiminde yüzde 6 artışa neden olur. Kombinin, gündüz ve gece çalışma aralığı ayarlanarak, ihtiyaca göre uygun sıcaklıkta sürekli açık tutulması da yakıt tasarrufu sağlar.”

Sakın kapatmayın

İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, son olarak şunları söyledi: “Bir odanın peteğini kapatıp, diğer odayı ısıtarak tasarruf elde etmek mümkün değil. Bunun yerine kombi daha düşük sıcaklıkta çalıştırılmalı. Ev, gün boyu sabit ısıda tutulmalı. Günlerce eve gelmeyecekseniz, kombinizi kapatabsilirsiniz. Ancak, sabah evden çıkıp akşam gelecekseniz kombinizi kapatmayın. Kombinizi daha düşük ısıtma konumuna alabilir veya kombiye bağlı oda termostatı varsa, bunun derecesini düşürerek kombinin gün içinde daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz. Kapattığınızda ise hem eviniz hem de sistemde dolaşan ısıtma suyu soğuyacak, açtığınızda kombiniz evi istediğiniz sıcaklığa eriştirmek için çok daha fazla güç sarf edecek ve daha fazla yakıt tüketecek. Petek ve kombi kapatmak bir tasarruf yöntemi değil.”