Gelir dağılımında haksızlık yapılıyor

Başkan Kılıç, “Haralar ilçemizde, hipodromun temizliğini yapıyoruz, trafik eziyetini bizler çekiyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Gelirin çoğunun, hizmeti yapan belediyeye verilmesini istiyoruz” diyorBaşkan Kılıç, “Haralar ilçemizde, hipodromun temizliğini yapıyoruz, trafik eziyetini bizler çekiyoruz ancak karşılığını alamıyoruz. Gelirin çoğunun, hizmeti yapan belediyeye verilmesini istiyoruz” diyor

Buca Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü ekim ayı meclisinin ikinci oturumunda, Şirinyer Hipodromu’nun gelirleri gündeme geldi. Hipodromun bütün yükünü çektiği belirtilen Buca Belediyesi’ne 2003 yılına kadar, vergiler ve ödemeler çıkarıldıktan gelirin tamamının verildiği hatırlatıldı, “Hipodromun bizde olması bir gurur meselesi. Ancak, karşılığını alamadıktan sonra Buca halkına da, belediyemize de haksızlık yapıldığı kanısındayız. Şu anda gelirin sadece yüzde 20’lik payı bize veriliyor. Hipodromun Buca’da olması nedeniyle tüm dezavantajlarını ilçe sakinleri çekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Süreçle ilgili ayrıntılı bilgi veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise şunları söyledi:

‘Destek verilmeli’

“Büyük haksızlık. 2003 yılında açılan davanın ardından gelirler eşit olarak dağıtılmaya başlandı. Sonrasında Danıştay’ın lehimize karar vermesine rağmen, 2009 yılında Büyükşehir Belediyeleri Yasası’na eklenen bir maddeyle şu anki duruma geldik. Yapılan yasa değişikliğiyle önümüz kesilmiş oldu. Buca’daki hipodrom gelirlerinin yüzde 50’si İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, geri kalan yüzde 30’u ise diğer ilçe belediyelerine eğlence vergisi olarak dağıtılıyor. Biz sadece yüzde 20’sini alabiliyoruz. Hipodrom gelirleri Buca’ya çok ciddi katkı sağlayacak. Gelirlerimizi yıllık 35-40 milyon lira artırmış olacak. Yapılacak şey belli, siyasi parti ayrımı gözetmeden, TBMM’de bununla ilgili görüşmelere birlikte gideceğiz. Bu konuda kanun yapıcılardan destek istiyoruz.”

‘Mağduriyet yaşıyoruz’

Dilek ve temenniler bölümünden sonra söz alan meclis üyesi Fikret Aktaş ise, Şirinyer Hipodromu’nun tüm yükünün Buca Belediyesi’nin omuzlarında olduğunu ifade etti, “Buca, üstündeki yüke karşın, hakettiği maddi geri dönüşü alamıyor. Bucamız için el birliğiyle çalışmalıyız” diye konuştu.