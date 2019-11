Hem spor yapın hem çevreyi temizleyin

Dikili’de plogging etkinliği kapsamında yürüyüş ve koşu yapan ve 21 torba çöp toplayan Avsever, “Eğil kalk ve uzan hareketi ile hem bedeniniz çalışıyor hem de yaşadığınız kent ve doğa temizleniyor” diyor.

Bu çağrı; doğada spor yaparken çevreye atılan çöpleri toplama etkinliği olarak bilinen “plogging” ile örnek bir davranış sergileyen Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever’den geldi. Doğasever ve çevrecilere seslenen Avsever bu önerisini, “Her yürüyüşe çıktığınızda bir poşet çöp toplasanız, yaşadığınız şehir ve doğa da her geçen yıl daha temiz olur. Sporu bitirdiğinizde aldığınız haz da katlanarak artar” dedi, şu bilgileri verdi:

‘Gülümsediler bana!’

“Yaşamıma sporla temizlik olarak bilinen ‘plogging’ etkinliğini kattım. Bir haftalık tatil için Dikili Kırsal Bademli Mahallesi’ne geldim ve Hayıtlı Koyu ile çevresindeki ormanlık alanda koşarken ve spor amaçlı yürürken atılan çöpleri poşetlere doldurdum. Bir haftalık çalışmada 21 büyük poşet çöp topladım. Bu sporu özellikle koşu ya da yürüyüş yapan tüm insanlara öneriyorum. Bu etkinliğe katılacak ve yapacak olanlara bir önerim olacak; ceplerine bir poşet ile naylon eldiven almayı unutmasınlar. Yürürken veya koşarken plogging yaparsanız, daha fazla kalori harcarsınız. Çünkü; eğil, kalk ve uzan gibi hareketler yaptığınız için eklemlerinizi de çalıştırmış olursunuz. Ayrıca her yürüyüşe çıktığınızda bir poşet çöp toplasanız, yaşadığınız şehir ve doğa her geçen yıl daha temiz olur. Sporu bitirdiğinizde de aldığınız haz katlanarak artar. Ben bunu ilk yaptığımda, spor bitiminde yanımda iki büyük poşet çöp topladım ve varile attım. O an başkalaştığımı, dünya insanı olduğumu hissettim. Başımı çevirdiğimde ise ağaçlar, deniz ve toprak bir sevgili gibi gülümsedi bana... Oysa ki o ormanda çok yürümüş, o denizde çok yüzmüştüm ama bu gülümsemeyi görmemiştim.

Toplamak ve koşu yapmak

Plogging nedir ve nasıl oluştu? Plastik ve onun oluşturduğu çevre kirliliği ile mücadele etmek için, yaratıcı çözümler arayan sanatçılar, bilim insanları, girişimciler ve vatandaşlar, 2016 yılında başlattıkları etkinliğe bu adı verdi. İsveç’te ortaya çıkartılan bu etkinlikle, bir yandan hafif tempoda koşu yapılırken, bir yandan da çevredeki çöpler toplanıyor. ‘Plogging’ kelimesi, İsveççe ‘toplamak’ anlamındaki ‘plocka upp’ fiili ile İngilizce ‘koşu yapmak’ anlamındaki ‘jogging’ fiilinden oluşuyor. Bu eğilim son yıllarda ciddi ilgi görmeye başladı. Ünlü isimlerin de bu etkinliğe katılmasıyla yaygınlaştı. Katılımcılar hem çöp topluyor hem de sosyal medya hesaplarından yakınlarına meydan okuyarak, daha fazla kişinin çevre temizliğine katkıda bulunmasını sağlamış oluyor.