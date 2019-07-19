Misafirler Allah’a emanet!

Başlıktaki sözler, Belediye Başkanı Ömer Günel’e ait. Günel, “Karaova, Güzelçamlı ve Davutlar’da hafta içi 17.30’dan sonra kimsenin hastalanma gibi bir lüksü yok. Çünkü, bu saatten sonra hizmeti verilmiyor” dedi.

Burası, Türkiye turizminin amiral gemisi olarak nitelendirilen Kuşadası. Üstelik ülkemizin uluslararası anlamda çok önemli bir turizm merkezi. Kış aylarında ilçe nüfusunun 110-120 bin kişi arasında olduğu, yaz aylarında ise bu nüfusun 1 milyona ulaştığı ifade ediliyor. İlçede sağlık hizmetleri, 166 yataklı bir devlet hastanesi ile farklı semtlerdeki 10 civarında aile hekimliği merkezinde veriliyor. Aile hekimlikleri, hafta sonları ve hafta içi 17.30’dan sonra hizmet vermiyor. İlçe merkezi ile kent merkezi dışındaki mahallelerde bu saatten sonra sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in dediği gibi, Allah’a emanet! Özellikle turizm mevsiminde 500 bin civarında insanın yaşadığı Karaova, Davutlar ve Güzelçamlı’da bir sağlık birimi olmadığı gibi, acil durumlar için ambulans da bulunmuyor.

Hafta içi saat 17.30’dan sonra hastalananlar, Selçuk-İzmir istikametindeki Süleyman Demirel ve Turgut Özal bulvarlarının Hülya Koçyiğit Caddesi’yle birleştiği, 22-24 kilometre uzaklıktaki Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne gitmek zorunda kalıyor.

‘Acil, 1 saat uzaklıkta’

Peki, bu bölgede yaşayanlar hastalandığında ne yapıyor? Karaovalılar 10-12, Davutlarlılar 16-18 ve Güzelçamlı’da olanlar da 22-24 kilometre mesafeden bu hastaneye en az 45-60 dakikada ancak ulaşabiliyor. Tabii, üzücü bir olay (!) olmazsa. Nedeni ise, Kuşadası’nın araç yoğunluğu ile trafik sıkışıklığını 7/24 saat yaşayan bir kent olması. Bu sorunu, Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletmek üzere bir açıklama yapan Başkan Günel, bakın ne diyor:

‘Sağlık Bakanlığı duyarsız’

“Kış aylarında bu bölgede yaşayan 30 bin kişi için sadece hafta içi mesai saatlerinde bir adet aile hekimliği hizmet veriyor. Turizm sezonunda 500 bine ulaşan nüfusa ise hiç hizmet veremez duruma geliyor. Yani bölge halkının sağlığı Allah’a emanet! Sağlık Bakanlığı yetkilileri galiba, ‘Hafta içi ve saat 17.30’dan sonra kimse hastalanmasın’ diye düşünüyor.

‘Üvey evlat gibiyiz’

Sözün özü; 30 bin ile 500 bin nüfus arasındaki bu bölgede 7/24 hizmet vermesi gereken bir sağlık birimi bulunmuyor. Bu duruma isyan eden vatandaşlarımız, Kuşadası’na neden üvey evlat muamelesi yapıldığını öğrenmek istiyor; bu bölgeye poliklinik, sağlık merkezi ve acil ambulans hizmetinin hemen kurulması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlarımızın sağlık sorunlarıyla ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı gerekli tedbiri almalıdır. Bu konuda yetkilileri acil olarak göreve davet ediyor, bölgeye bütün yıl 7/24 açık ve hizmet verecek olan bir sağlık birimi için acilen çözüm bulmalarını istiyoruz.”

Gelin, bu katliama ‘DUR’ diyelim

Bu duyuru, Çanakkaleli çevrecilerden geldi. Kirazlı köyü yakınlarındaki altın madeni için ÇED Raporu’nda belirtilen oranın 5 katı civarında ağaç kesildiğini bildiren çevreciler, “Şu anda yürütülen ağaç kesimi yasal değil, bu bir. İkincisi ise, bu bölge siyanürle zehre boğulacak. İlimizdeki tüm çevrecileri bu katliama ‘dur’ demek için bugün saat 18.30’da Çanakkale İskele Meydanı’na bekliyoruz” diye çağrıda bulundu.