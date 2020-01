Şikâyet, sorun, istek ve önerilerinizi iletin

‘Çözüm hattı’ köşesi, 2020 yılında haftada iki gün hizmetinizde



Milliyet Ege olarak, 10 yıldır bölgemizdeki il ve ilçelerde yaşayan okurlarımızın bize ilettiği, kent ve yaşamla ilgili hizmetlerde aksayan yönleri köşemizden yetkililere aktardık. Bunları yeni yılda da iletmeyi sürdüreceğiz...



‘Çözüm Hattı’nda 10 yıldır sizlerden gelen her türlü sorun, şikâyet, istek ve önerileri izleyen ve çözüme kavuşturan yetkililere teşekkür ediyorum. 2019 yılında 102 günde 150 civarında şikâyet, sorun, istek ve öneriyi kentlerimizi yönetenlere ilettik. Bunların dışında, her ay iki kez yöneticilerin görev süreleri içinde hizmete soktukları projeleri de dile getirdik.



24 saat arayabilirsiniz



Milliyet Ege olarak, 2020 yılında da yaşadığınız mahalle, ilçe ve kent merkezlerindeki sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz her türlü aksaklığı; çarşıda, pazarda ve alışveriş yaptığınız yerler ile kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmayı sürdüreceğiz.



Yeni yılda yine pazartesi ve cuma günleri ‘Çözüm Hattı’ köşesinde sizden gelen mesajları değerlendireceğiz. Ancak belgelenmeyen ve görüntülenmeyen konuları değerlendirmeye almayacağız. Onun için gazetemize ve köşemize aktaracağınız konularla ilgili belge ve fotoğrafları da eklemenizi istiyoruz. Milliyet gazetesi ve Ege ekinin ulaştığı İzmir merkez ve ilçeleri ile Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak illeri ve ilçelerinde yaşayan okurlarımızın ilettiği konuları geçen yıllarda olduğu gibi yine, ‘Derdini Söyle, Şikâyet, 1 İstek, 1 Uyarı, Su ve Kanal, Ulaşım, Çevre ve Temizlik, Eğitim, Esnaf, Sağlık, Trafik ve Sorununuzu Çözdük’ logolarıyla yetkililere aktaracağız. Bize ulaşacağınız telefon ve elektronik posta adreslerimiz şöyle: 24 saat açık telefon numaramız 0555 253 52 52. WhatsApp ihbar hattı numaramız 0535 931 01 01. Elektronik posta adresimiz ise kemal.onderoglu@hotmail.com. Ayrıca mesai saatleri içinde gazetemizin 0232 464 16 00/121 no’lu telefonundan da ulaşabilirsiniz. Tüm okurlarımızın yeni yılını kutluyor; 2020’nin sağlık, mutluluk, huzur içinde geçmesini ve ülkemize başarılar getirmesini diliyorum.



Vandallar yine tuvalet parçaladı



Marmaris Halk Plajı’ndaki tuvaletin, magandalar tarafından yine kırıldığı bildirildi. Temizlik için Halk Plajı’na gelen personel, gece olduğu tahmin edilen olayda, 15 kilo ağırlığındaki bir taşla klozetlerin parçalandığını gördü. Tuvaletin, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yenilendiğini söyleyen yetkililer, “Tuvaletler, akşam bazı duyarsız kişilerce parçalanmış. Bu paralar milletimizin parası, yazıktır. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz” dedi. Güvenlik kamerasını inceleyen yöneticiler, görenlerin 155’i arayarak ihbar etmelerini istedi. Tuvalet, en kısa zamanda yenilenecek.



Mezarlığı talan ettiler



Bornova Işıkkent Mezarlığı’nda yaklaşık 100 kadar mezar taşının, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldığı bildirildi. Gazetemizi arayan bir okurumuz, bakın ne dedi: “Böyle bir çirkinliğe kimler neden olduysa yazıklar olsun! Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bu mezarlığa girerek 10. adadaki yüze yakın mezar taşı ve mezarlıklara zarar vermiş. Mezarlığa gittiğimizde gözlerimize inanamadık. Çalışma yapan ekipler, şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığını söyledi. Bu mezarları kimler parçaladıysa bulunmasını istiyoruz.”



