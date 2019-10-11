Tarlalar ve kentler susuz kalmayacak!

Tamamlandığında kentlerin yanısıra 237 bin 70 dekar tarım arazisinin de su ihtiyacını karşılayacak olan barajların kısa zamanda hizmete açılacağı belirtildi



İzmir ve Manisa’da, çiftçiler ile milyonlarca vatandaşın içme ve kullanma suyunu karşılayacak olan, Aktaş, Rahmanlar, Yiğitler, Musacalı, Gördes ve Kelebek barajları mercek altına alındı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap ile Barajlar ve Hidroelektrik Santral (HES) Dairesi Başkanı Dinçer Aydoğan, DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker’den çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. İşte bölgemizde yapılan 6 yeni barajın son durumu:



Gövde dolguları bitti



Ödemiş Aktaş Barajı: Geçen yıl tamamlanarak su tutulan ve bu yaz 15 bin 800 dekar araziye su verilen barajdaki eksiklerin tamamlanacağı, bölge çiftçisine yılda 14 milyon lira kazandıracak olan projenin en kısa zamanda tam kapasiteli olarak çalıştırılacağı belirtildi.









Ödemiş Rahmanlar Barajı: Gövde dolgusu bitirildi. Tamamlandığında 14 bin 940 dekar araziye su verilecek olan baraja önümüzdeki yıldan itibaren, gövde beton kaplaması yapılacak. Baraj hizmete girdiğinde Ödemiş’e yılda 9 milyon 360 bin metreküp içme ve kullanma suyu sağlayacak.



Kemalpaşa Yiğitler Barajı: 102 metre yükseklikte su tutulan Yiğitler Barajı tamamlandığında toplanan sudan hem bölgedeki kuruluşlar yararlanacak hem de çevresindeki tarım alanları sulanacak. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ne yılda 9 milyon 270 bin metreküp su verecek olan bu barajın şu sıralar rölakasyon yolunun yapıldığı ifade edildi.



Çiftçi kazanacak



Bergama Musacalı Barajı: Gövde yüksekliği 79 metre olan bu barajın dolgusu devam ediyor. Baraj tamamlandığında 22 bin 950 dekar arazi modern sulama ile tanışacak ve 25 milyon metreküp su tutulacak. 33 milyon liraya mal olacağı belirtilen Musacalı Barajı, bölge çiftçisine yılda yaklaşık 16 milyon lira kazanç sağlayacak. Barajın 2020 yılında hizmete alınacağı tahmin ediliyor.



Manisa Gördes Barajı: İzmir’e yılda 59 milyon metreküp içme suyu verecek olan bu barajdan Haziran 2019’dan bu yana İZSU’nun Kavaklıdere arıtma tesislerine su verildi. Ayrıca, Gölmarmara Gördes Sol Sahil Sulaması da tamamlandı. Bu baraj bitirildiğinde 148 bin 60 dekar arazi sulanacak ve bölge çiftçisine, yaklaşık 102 milyon lira daha fazla kazanç sağlayacak.



Manisa Ahmetli Kelebek Barajı: Gövde dolgusunun tamamlanmak üzere olduğu belirtilen bu barajda önümüzdeki yıl su tutulacak. Bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağı tahmin edilen baraj, 22 bin 670 dekar araziyi modern sulamayla tanıştıracak ve çiftçi 15 milyon lira daha fazla para kazanacak.

