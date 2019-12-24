Üretici ile tüketici aracısız buluşuyor

Belediye Başkanı Ömer Günel, bu hizmeti “Vatandaşımızın gıda ürünlerine kolay ve ekonomik biçimde ulaşmasını sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereğidir” diye açıkladı.

İlçedeki Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta her hafta perşembe günleri kurulacak olan pazarda 143 Kuşadalı yerel üretici, ürünlerini satacak. Kuşadalıların bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Belediye olarak Mayıs ayında yaptığımız meclis toplantısında yerel üreticilerin desteklenmesi, yerel ürünlerin markalaştırılması ve pazarlanması konularında aldığımız yetki ve imkânlar dahilinde bu uygulamamızı başlattık” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Yerelin yanındayız’

“Burç Sokak’ta tezgâh açacakları yerler için kuralarını çektirdik. Bu sokak aracılığıyla üreticilerimiz binbir emekle ürettikleri ürünlerini ekonomik değere dönüştürme fırsatı elde edecek. Tüketicilerimiz de gıda zincirlerine alternatif alışveriş alanına sahip olacak. Hemşerilerimiz, aracısız birinci elden ürünlerini satın alabilecek. Yerel üretici ile tüketiciyi aracısız olarak buluşturacak alanların yaratılması, halkımızın da kaliteli ve organik tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine kolay ve ekonomik biçimde ulaşmalarını sağlamak, sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği. Her hafta Perşembe günü açılacak olan bu pazarda ikinci elden satış yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda oluşturduğumuz ekiplerimiz, günün geç saatlerine kadar denetimlerini sürdürecek. Bu amaçla yaşama geçirmiş olduğumuz Yöresel ve ‘İyi Tarım Ürünleri Sokağı’ projemizin hem yerel üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz açısından önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyoruz.”

‘Aynı zamanda tarım kentiyiz’

19 Aralık 2019 Perşembe günü tezgâhlarını açan üreticiler, bu projeyi başlatan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e ve ekibine teşekkür etti. Aynı gün tezgâh açan üreticileri ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turhan da şunları dile getirdi: “Bir turizm kenti olduğu kadar tarım kentiyiz. Kuşadası’nın coğrafi koşulları birçok tarım ürününün yetiştirilmesine elverişli. ‘Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’ projemizi Mayıs 2019’da Belediye Meclisimizden aldığımız yetki sonrası geliştirdik. Belediye olarak değerlendirdik ve faaliyete soktuk. Yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturduk. Yerel üreticilerimizi her zaman destekleyeceğiz. Esnafımıza bol kazançlar, hemşerilerimize iyi alışverişler dileriz.”