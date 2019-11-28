Makyajla olmuyor

Yandaki resimdeki bayan polis, Çevik Kuvvet görevlisi. Kişisel yeteneği, becerisi ve eğitim düzeyi hakkında bilgimiz yok. Polise, güzel bir kadın görevlinin katılması ne anlama geliyor? Basınımızın yazdığı gibi "polise yeni imaj" mı gerçekten? Güzel kadın görevlileri polis kadrosuna almakla polisin imajı mı değişecek? Değişir mi? İmaj hem, zaten böyle mi değişir?

Polisimizin imajı, şu yabancı polis gibi, işini profesyonelce yaptığı zaman düzelir. İşkenceyi unuttuğu, nezarethanede herkese adam gibi davrandığı zaman... Öte yandan, yabancı ülkelerde kadın polis, işini erkek polis kadar iyi ve (gerektiğinde) aynı sertlikle yapar. Orada kadın polisin "kadınlığı" değil, "polisliği" önemlidir. Giyimi kuşamı ona göredir. Orada kadın polisin saçı uzun olamaz. Çünkü ona saldırmak isteyen biri, saçından tutup çekmesin diye. Orada kadın polis, aklına estiği ayakkabıyı giyemez. "Kural ayakkabısı" vardır. Bu ayakkabı, erkeğinkine benzer. İşe yarar. Ama "modasal" değildir. Ve kadın polisler, bizdekiler gibi "polisin imajını düzeltme fırsatı" sayılmaz. Çünkü kadın polis, imaj mankeni değildir.



"Fatih, İstanbul'u ele geçirdikten sonra, Bizans müesseselerinin bir çoğunu kabullenme sonucu, devletin kurum ve kişilerden borç alması ve bunun için - adına faiz denmese bile - bir kira ödemesi uygulamasına geçilmişti. Aslında faiz lafı edilmiyordu. Ama gerçekte paranın zaman değeri gerçeği hüküm sürmeye başlamıştı... Devlet, faizi resmen kabullenmediği halde 19. yüzyılın tam ortasında bütün dünya finans alemini hayrette bırakan yüzde 8 faizli 10 kuruştan başlayıp 20, 50, 100 kuruşluk kupürler olarak, adına -para yerine kaim olduğu (geçtiği) için- "kaime" denilen ve devletin faizli borçları anlamına gelen kağıt paralar ihraç edilmişti."

Bu satırlar, iktisat profesörü Haydar Kazgan'ın "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türk Bankacılık Tarihi"nden. (Türkiye Bankalar Birliği yayını, 1997, sayfa 196).

Büyük boy 286 sayfalık kitapta Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemindeki finansal çarpıklık ve aymazlık, bugüne ayna. Borcu borçla ödemek gibi aynen bugün uyguladığımız finansal numaraları, büyük büyük dedelerimizden öğrenmişiz. Onlar, bize bakışla çok daha safmışlar. Ve mutlaka çok çok daha iyi niyetli. Devleti batırışları, sadece ve sadece ekonomi bilmemelerindenmiş. Bugünküler ekonomi bilse bile (!) batırıyor!

Haydar Kazgan'ın kitabı, tam da Osmanlı Bankası' nın, arşivini göstermeye karar verdiği bir sıraya rastladı. Dört dörtlük çağdaş bir görsel incelikle hazırlanan sergide Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı' nın, Boğaziçi Üniversitesi tarih doçentlerinden Ethem Eldem' in, işlek ve işlevsel görsel tasarımında Unlimited Tasarım'ın, mimari tasarım ve uygulamasında KA.BA Eski Eserler Koruma ve Değerlendirme'nin imzaları var.

Burada da Osmanlı Devleti'nin son döneminde içine düştüğü finansal çaresizliğe ve atılan mali taklalara tanık olabilirsiniz. Faiz haramdır diye cart curt edenlerin, bankaya nasıl tıpış tıpış giderek para yatırıp faiz aldığının belgeleri, gözünüzün önünde... İkinci Abdülhamit hazretlerinden aşağı doğru inerek... İmzaları, banka cüzdanları, borç senetleri ve faiz hesapları öylece ortalıkta...

Bu kitap ve bu sergi, tarihimizi ve kimliğimizi "doğru anlamak" için birer altın fırsat. Ama keşke bu tür kitaplar daha çok yayınlansa. Ve herkesin satın alabileceği bir şekilde satılsa... Keşke bu tür sergiler, İstanbul'da sabit kalmasa, ve başka kentlere de taşınabilse... Hem bu kuruluşlar için mükemmel bir PR (halkla ilişkiler) fırsatı olur. Hem de tarihimiz hakkında gözümüz biraz açılır. Çünkü, tarihimizi uydurma, kulaktan dolma, yalan yanlış efsanelerden ibaret saymak kolayımıza geliyor...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ünlü Fransız tiyatro sanatçısı Adrienne Lecouvreur'ün (1692 - 1730) veremden ölmek üzere olduğu son dönemini yansıtan aynı addaki operayı sahneliyor. Yekta Kara'nın genel sanat yönetmenliğinde, Aytaç Manizade'nin sahneye koyduğu eser, İtalyan besteci Francesco Cilea'nın (1866 - 1950) bir klasiği... Ve sanatçılarımızın, becerilerini sergileme olanağı buldukları bir emek şöleni...

Şimdi durun, ve haftalık European gazetesinden şu satırları okuyun:

"Avrupa'nın şatafatlı opera binalarında bir savaş hüküm sürüyor. Koltuklara yayılmış muhafazakarlar, sahnedekileri, ticari kaygıların hışmından korumaya kararlı. Hatta bunu, devletin müthiş miktarda parasını masraflı temsillere ve sanatçıların şişip duran maaş çeklerine harcama bahasına... Perde arkasında suikastçiler çok: Bıçaklarını bileyen muhasebeciler, opera sahnesini rock konserine açmak isteyen emprezaryolar, plak ve CD şirketlerinin halkla ilişkiler uzmanları ve Hollywood film yapımcıları... Operanın karşısındaki veriler gayet somut: Geleneksel opera binalarında sahnelenen geleneksel opera, kar etmiyor. Milano'daki La Scala bile devletin mama verir gibi sürekli para verdiği bir devden, özel bir vakfa geçtiği halde kar etmiyor. Çünkü sponsorluk ve özel bağışlar, yıllık 85 milyon doları bulan muazzam bütçenin sadece yüzde 20'sinin karşılıyor. Bilet satışları ve diğer ticari etkinlikler de masrafın ancak üçte birini... İtalyan hükümeti yine de 40 milyon dolar yardım yapmak zorunda. Oysa La Scala, kendi kendine yetecek özel bir işletme olacaktı."

Ya bizde durum ne? Yekta Kara, "Opera bütçesinin neredeyse tamamına yakın çok büyük bir bölümü personel harcamalarına gider, yatırım ve prodüksiyona pek az pay kalır" diyor. Ve ekliyor: "Yerel yönetim ve özel sektör, eğer kendi payına düşeni yapmazsa, her şeyi devletten beklemeye devam edersek, Batı'daki uygulamalarla baş edemez, onlarla yarışır prodüksiyonlar üretemez, çağdaş çizgiyi tutturamayız."