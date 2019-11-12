Karşıyaka A.Ş. olmalı!

Şehirlerin ve Anadolu kulüplerinin gücü futbol ekonomisine yetmiyor. Kulüpler de zorunlu olarak isim sponsoru bulup kendilerine maddi destek sağlıyor.

Örnek isterseniz, Demir Grup’un desteklediği Sivasspor. Süper Lig’de liderliğe kadar yükseldiler... Aytemiz’in katkısıyla Alanyaspor da zirvedeki isimler arasında. Rizespor Çaykur, Kayserispor İstikbal Mobilya, Malatyaspor Btc Turk, Denizlispor Yukatel, Başakşehir Medipol, Konyaspor da İttifak Holding tarafından destekleniyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gaziantep ve Göztepe, isimlerinin arkasındaki A.Ş. ekiyle şirketlerini kurmuş.



Türkiye’de spor kulüplerinin küreselleşen dünyada Federasyon’un ve kulüp yöneticilerinin gelirleriyle ayakta kalması, dünyaya ve Avrupa’ya entegre olması mümkün değil. İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka’yı ele alalım. Yeşil kırmızılıların şu anki borcu 57 milyon lira. Bu borcun kapatılarak transferin önünün açılması, günümüzdeki tabloyla çok güç. Bundan dolayı, Karşıyaka’nın profesyonel ve doğru bir şekilde şirketleşmesi gerekiyor. Kulüp; halka açılma, gayrimenkul yatırım ortaklığına yönelme, yatırım şirketi kurarak yurtiçi ve yurtdışında önemli ticari avantajlardan yararlanma yoluna gitmelidir.



Bu adım, kulübü yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip hale getirecek, daha profesyonel bir yönetim sergilemeye yönlendirip gelir kaynaklarını çeşitlendirecektir. Ancak, şu noktayı göz ardı etmemek gerekiyor. Yanlış şirketleşme ve halka arz modelleriyle sermaye piyasalarına açılmak, bazen kulüpleri ciddi finansal krizlerle karşı karşıya bırakabiliyor. Bu nedenle doğru modelin seçilmesi büyük önem taşıyor.



Dernek statüsündeki futbol kulüplerinin şirketleşmesiyle, mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermesi amaçlanıyor. Karşıyaka’nın şirketleşmesinde taraftar gücü, sportif başarı ve deneyim, gayrimenkul ve altyapı varlığı, kamuoyundaki itibar, ulusal ve uluslararası ölçekteki hayran potansiyeli, artı değerler olarak görülmektedir. Bugün için dünyada iyi yönetilen, başarılı spor kulüpleri, yeni ekonominin gereklerine uyarak medya, telekomünikasyon ve internet alanında sponsorlar bularak yeni yatırımlara yöneliyor.



Şirketleşmenin bir diğer getirisi de, gelirleri, yatırımları, kredibilitesi artan futbol kulübünün sponsor çeşitliliğinin de aynı oranda artması olacaktır. Sponsor gelirleri artan, reklam gelirlerinde çeşitlilik sağlayan kulübün asıl amacı olan, futbol şubesinin başarısının sağlanması yolunda büyük bir adım atılmış olacaktır. Kulüplerin idari ve mali yapılarının profesyonel ve bütünlük içinde yönetilmesi, çağdaş ve gelirleri artırıcı bir kurumsal yapıya kavuşması, hızlı karar mekanizmalarıyla dinamik bir işleyişe sahip olması, şirketleşmeyle elde edilebilecek kazanımlardır. Bu kazanımlarla daha başarılı süreçlere girebilmek için şirketleşmenin en kısa zamanda takvime alınması gerekiyor.

Kısacası, ekonomik istikrar için ya şirket kurulmalı ya da isim sponsoru bulunmalı.