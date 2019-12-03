Sarıca ile her yer yeşil kırmızı

Pınar Karşıyaka şampiyon olarak noktaladığı 2016/17 sezonunun ardından ‘Turkish Airlines EuroLeague’ organizasyonuna katılım hakkı kazanmıştı.

Kulübün o sezon arka arkaya gelen sakatlıklar ve mali sorunlar nedeniyle sürekli geriye giden grafiği, Ufuk Sarıca’nın geri dönmesiyle güzel günlerin habercisi olduğu gerçeğini gösterdi.

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Geçtiğimiz üç sezonda play off başarısı gösteremeyen yeşil kırmızılılarda bu kez hedef yüksek.

Ekonomik darboğazı az da olsa atlatan Kaf Kaf, bu sezon bütçe artırma kararı da aldı ve yaz dönemini hareketli geçirdi. Koç arayışını Ufuk Sarıca’yla anlaşarak noktalayan kulüp, ülkemizi bu sezon FIBA Europe Cup’ta da temsil edecek. Her ne kadar Sarıca adım adım ilerlenmesi gerektiğini söylese de, İzmir için basketbolda bir ekol olan Pınar Karşıyaka Sarıca’nın ilk sezonunda son anda kaçan EuroChallenge Şampiyonluğu’nun acısı hala hissediyor.

Taraftar, FIBA Europe Cup’ı da Basketbol Süper Lig kadar önemsiyor.

Unutmayalım ki sporun en heyecanlı yaşandığı kent olan İzmir’de, üç sezon önce Sarıca sayesinde şampiyonluk kupası gelmiş, taraftarlar da mutlu olmuştu.

O günlerde İzmir, Kaf Sin Kaf diye inlemiş. Her yer yeşil kırmızıya bürünmüştü.

Sezon öncesine göz atalım

Pınar Karşıyaka’da, geçen sezon takımda bulunan tüm yabancılarla yollar ayrıldı ve yeni oyun sistemine adapte olması beklenen bir kadro oluşturuldu.

Dünya Kupası’ndan bronz madalyayla dönen Amath M’Baye, takımın çok fazla katkı beklediği uzun adam olarak kadroda kendine yer buldu.

Brandon Triche ve Tony Taylor takımın kısa rotasyonunda Tony Crocker’la birlikte oynayacak yabancılar olarak planlandı.

Geçtiğimiz sezonu Bandırma’da geçiren Jordan Morgan, takımın pivot pozisyonunda kullandığı yabancı hakkı olarak göze çarptı.

Yine geçmişte, yerli rotasyonunun darlığından yakınan Pınar Karşıyaka, bu kez Semih Erden, James Metecan Birsen gibi A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın parçalarını kadroya katmayı başardı.

Onuralp Bitim, Nusret Yıldırım gibi ligde ve Avrupa’da sorumluluk alabilecek oyuncuları da bütçesi dahilinde takıma ilave etti.

Daha önceki sezonlarda bir dönem yeşil kırmızılı formayı giyen Yunus Emre Sonsırma da, rotasyon oyuncu olarak kadrodaki yerini aldı.

Yine geçen sezon Sakarya’da kiralık olan Alp Karahan ve Görkem Doğan da, takımın parçası olmayı sürdürüyor.

Türkiye U16 Erkek Basketbol Milli Takımı’nın yıldızı Adem Bona da, Sarıca’dan bu sezon şans bekleyen isimler arasına girdi.

10 maçta 8 galibiyet

Görüldüğü gibi, son üç sezondan farklı değişik oyun planlarını maç içinde ve sezon boyunca oynamayı başarabilecek bir Pınar Karşıyaka takımı yaratıldı.

Tıpkı geçmişte olduğu gibi Fenerbahçe’si, Anadolu Efes’i, Galatasaray’ı, Banvit’i demeden teker teker basamakları tırmanarak çıktığı zirveyi alkışladığımız günlerde ki gibi...

İzmir’in en güzel dokularından biri olan Pınar Karşıyaka, yaşlısından gencine, çocuğundan bebeğine özlemle beklediği takım olarak geri döndü.

Özellikle Sarıca’nın kurduğu iddialı kadro ile müthiş bir çıkış yakalayan Kaf Kaf, 10 maçta 8 galibiyet elde etti.

Lig ve Avrupa’da yeniden tarih yazan yeşil kırmızılıların başarısı, hepimizi mutlu etti. Başkanı ve taraftarı da alkışlayalım

Başta Pınar Karşıyaka’nın en büyük destekçisi Onursal Başkan Selçuk Yaşar’a, Kaf Kaf’ı yeniden ayağa kaldırmaya var gücüyle çalışan Başkan Turgay Büyükkarcı ile daha önce tarihi zaferler yaşadığı Pınar Karşıyaka’ya üç yıl sonra dönen başantrenör Ufuk Sarıca’yı yürekten kutluyorum.

Tabii ki de başarıya susamış, her maç tribünleri tıklım tıklım dolduran Karşıyaka taraftarını da unutmak lazım.

Kısaca, Pınar Karşıyaka’da taraftar ve takımın bütünleşmesi, en göze çarpan hareket.

Anadolu Efes, Fenerbahçe ile beraber şu anda şampiyonluğun en ciddi üç adayından biri.

Ancak güçlü taraftarıyla Anadolu Efes’in bir adım önünde. Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka’nın takım ve taraftarının gücünü gördü.

Tüm camia kenetlenmiş, yepyeni zaferlere imza atmaya odaklanmış. Yolunuz açık olsun.