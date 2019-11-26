Var olanı yok etmeyelim!

Neye siyaset sokmayalım deniyorsa, orada çok siyaset vardır.

İyi bir futbol taraftarı olarak bilinen Derrida’nın “Taç çizgisinin ötesinde hiçbir şey yoktur” dediği bilinir.

Bunu derken, herhalde, hayatta futboldan başka hiçbir şeyi önemsemediğini söylemiyordu da; siyaset, ekonomi, kültür gibi stadyum dışında yaşanan her şeyin futbolun içinde olduğunu kastediyordu.

Sporu baştan aşağı siyasete bulayanların sözü oldu spora siyaset sokmamak.

Maalesef ülkemizde durum bu. Siyaset sporun tam da göbeğinde.

Bu haftaki yazımda Ekol Göz Menemenspor’u ele almak istiyorum. Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve 27 yıllık tarihinde ilk kez 1. Lig’e çıkan Menemenspor, sadece Menemen’in değil İzmir’in adeta yüz akı oldu. Gel gelelim yukarıda bahsettiğim üzere maalesef sporun içine siyaset girdi ve Menemenspor yazlığına terk edildi.

Linç edenler ne yapacaktı?

Yerel seçimler bitti 6 aydan fazla gibi bir süre geçti.

Fakat seçim havası Menemen’de takıldı kaldı. Kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Ekol Göz Menemenspor birazcık bize yıpratılıyormuş gibi gelmeye başladı.

Kulübün şu anda Onursal Başkanı Tahir Şahin’dir ve işin gerçeği de odur ki bu takımı bu günlere getiren de her ne olursa olsun yine Şahin’dir. Seversiniz sevmezsiniz, eleştirirsiniz eleştirmezsiniz hiç farketmez. Geriye dönüp baktığımızda 20 yıl kesintisiz hizmet vermiş bir başkan söz konusu.

Şimdi samimi olmak gerekirse Tahir Şahin CHP’den aday gösterilseydi bunları konuşabilecek miydik? Tabii ki hayır. Bugün linç edenler, ne yapacaktı? Elbette alkışlayacaktı. Bence artık Menemen’de suların durulması ve kavgalara son verilmesi gerekiyor.

Menemen’in tek takımı bugün ilk 5 haftada 3 yenilgi alırken Cenk Laleci ile 7 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Üstelik 5 galibiyetin 4’ü son 4 haftada geldi.

Beyler farkında mısınız Ekol Göz Menemenspor sessiz sedasız uygun adımlarla zirveye çıkıyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Özelikle kendisine güvenen ve verilen görevi en iyi şekilde yaparak ülkemizde genç teknik adamlara da fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerinin ispatı niteliğinde olan Cenk Laleci alkışın en büyüğünü hak ediyor.

Köstek değil, destek olalım

Sezon başı lig başlarken kaos ortamında başlayan Ekol Göz Menemenspor için herkesin aklında ligin en kötü kadrosu, en kötü takımı ve çıktıkları gibi düşerler düşüncesi hakimdi.

Ancak takım tüm olumsuzluklara rağmen tek yürek oldu ve bugün geldiği noktada herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Uzun lafın kısası, artık bence köstek değil, destek olma zamanı.

Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Gerekli işlemleri hukuk yürütsün, usulsüzlük varsa gereği yapılır. Menemen’de bundan sonraki süreçte Tahir Şahin ile değil Menemen’in marka değerini daha nasıl yükseltebilirim, ne gibi projeler hayata geçirebilirim ile ilgilenilmeli.

Belediye Başkanı Serdar Aksoy her konuşmasında sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak başarılı olan bir takım var ortada.

Hiç kimsenin var olanı yok etmeyeceği gibi Serdar Aksoy da Menemen’in tek takımı olan Ekol Göz Menemenspor’un başarısına ortak olarak tam destek vermelidir. Başka Menemen yok, benden söylemesi...