Kargaşaların gölgelerinde

Bir arada yaşamayı başarabilmek büyük bir sanattır...

Ve her geçen gün bu sanatın medeniyeti fitne, fesat oyunlarıyla başlayan kargaşaların gölgesinde vuruluyor.

Çatışmaların ateşi körükleniyor...

Çok kültürlülük hayalleri her yerde savaşların birinci nedeni haline getiriliyor...

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“Zuckerberg insanlığı çevrimiçi ortamda birleştirme hayalleri kurarken, son zamanlarda çevrimdışı diyarda cereyan eden olaylar ‘medeniyetler çatışması’ tezinin ateşini körüklüyor” diyen tarihçi yazar Yuval Noah Harari gelinen noktayı şöyle özetliyor:

Avrupa Birliği’nde yaşanan istikrarsızlık gibi konuların hepsinin Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki çatışmadan kaynaklandığına inanıyor...

Avrupalılar çok kültürlülük hayallerini rafa kaldırıp yabancı düşmanı yerel kimliklere meyletmeye başladı.

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İnsanlığın ezelden beri birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan dünya görüşlerine sahip bireylerin oluşturduğu farklı medeniyetlere ayrıldığını vurgulayan Harari,

şunları söylüyor:

Bu birbiriyle bağdaşmayan dünya görüşleri medeniyetler arası çatışmayı kaçınılmaz kılıyordu.

Medeniyetler de tarih boyunca defalarca çatışmış ve sadece en güçlü olanlar hayatta kaldığından olan biteni onlar aktarmıştı...

Bu amansız hakikati göz ardı edenler, ister liberal siyasetçiler ister akılları beş karış havada mühendisler olsun, hatalarının ceremesini çekeceklerdi.

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Kısacası, Batı’yla İslam coğrafyası birleşemez deniliyor.

Birleştirmeye yönelik her girişimin başarısızlığa mahkûm edileceğini belirten Harari, yabancı medeniyetlerden gelen davetsiz misafirler yüzünden savaş halinin bitmeyeceğini söylüyor...

Peki, kim bu davetsiz misafirler?

Cuma günkü yazımızda özetleyeceğiz...