Kadınları silen müzik sitesi

İran’ın yerel müzik stream uygulaması, albüm kapaklarındaki kadınları photoshop’la yok etmiş. Kadınların sesleri var, kendileri yok



Teknoloji harika bir şey ama işte nasıl kullandığınıza bağlı. Teknoloji sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun müzik stream edebiliyorsunuz ama teknoloji aynı zamanda albüm kapaklarında kadınları ortadan kaldırmaya da yarıyor. Photoshop’u bulanlar pişman mıdır acaba? Veya Photoshop’a yeni bir sürümde kadınları albüm kapaklarından silmeme eklentisi konabilir mi?









Haberi okuduğumda inanmadım ve internette gezen pek çok sahte haberden biri sandım. Hatta bu kadar da olmaz artık bu sahte haberlerin yarattığı kirlilik gerçeklerin önüne geçiyor falan diye de bugün her üç kişiden birinin ezbere tekrarladığı cümleleri saydırdım durdum sayfa açılana kadar. Ama siteye girdim, inceledim ve yıkıldım. Haber doğru.









Sitede tek kadın yok. Her görsel erkek. Resimlerden kadınlar kaldırılmış yok edilmiş.



Lady Gaga gitmiş, şapkası kalmış. Kadıncağız kendi albümünün kapağından silinerek çıkarılmış. Şapka kadar değeri yok.









Lana Del Rey, NFR (Norman Fucking Rockwell) albümünün kapağında yok. Çıkarılmış bu kapaktan. Ama yanındaki adam duruyor. Lady Gaga’nın bir diğer çıkarıldığı yer “A Star is Born”un kapağı. Kapakta gitar ve Bradley Cooper kalmış geriye. Lady Gaga yok.



Celine Dion - Steve Aoki ortaklığının yer aldığı “Deadpool” kapağından Celine Dion çıkarılmış ki bu normal (!)- ama Deadpool da uçmuş.









Avril Lavigne, albümünün kapağından gitmiş ama gitarı kapakta duruyor hâlâ. Camila Cabello yok, Rihanna yok. Beyoncé’nin “Lion King” soundtrack’inde yer alan “Spirit”inin kapağında artık kendisi yok ama aslan duruyor neyse ki. Taylor Swift hiçbir albümünün kapağında yok. Tarkan var mesela sitede ama Sezen Aksu, Ajda Pekkan yok. Valla ne diyeyim bilmiyorum. Bu uygulamanın hangi sakatlığından bahsedeyim. Hangi birini tartışayım derinlemesine eleştireyim. Artık bunları konuşmak bile saçma geliyor. Bildiğim tek şey şu, kadınların çilesi bitmez. Kendi albümlerinin kapağında dahi tahammül edemiyor bazı insanlar kadınlara.







Haftanın şarkıları



Palmiyeler, geçen hafta “Harika” adlı bir single yayınladı. Şu ara eski hızını kaybeden indie alemi için güzel bir haber. Şarkı bir performans videosuyla geldi. Shoegaze, surfrock gibi türlere meraklı olanlar eğer tanışmadılarsa hâlâ tavsiye ederim.



Cigarettes After Sex, pek sevdiğimiz yeni şarkılarını derhal dinlemek için köşeye ayırdığımız ekiplerden. Yeni single “Falling in Love” şahane. Kulakların pası siliniyor. Özellikle umutsuz aşıklar, kalbi kırıklar özetle sefil durumda olanlar dinlesin. “Cry” adlı albümlerini de pek yakında dinleyebileceğiz.



Islandman adıyla müzik çalışmalarına devam eden Tolga Böyük, “Kaybola” adlı albümünü yayınladı. Albüm pek çok sample, elektronik beat’ler ve Doğu seslerini kullanarak bir çeşit alternatif İpekyolu soundtrack’i oluşturmaya girişiyor. Açıkçası büyük ölçüde başarılmış. Şarkıların bir albüm bütünlüğünde ve birbirinin devamı ya da eksik parçası gibi tınladığını belirtmem lazım. Bu güzel bir yaklaşım. Ufak bir eleştiri: Güzel bir fikir ve olgunlaşmış bir arka plana sahip bir çalışma bu. Bununla birlikte tekrara girdiği noktalar da yok değil.



Pop cephesinde yeni bir şey yok



Ayşe Hatun Önal geçen cuma “Efsane” adlı şarkıyı internete verdi. Uzun zamandır ortalıkta yoktu. Her zaman olduğu gibi kendisinden club’vari pop bekleyenler biraz şaşırabilir. “Efsane” club ya da elektronikten çok Türkçe popa yakın. Ne zamandır Türkçe popta yeni kuşak sanatçılardan müzikler duyulamıyordu. Son dönemde bir hareketlenmenin işaretleri gelir gibi oldu. Mesela Melisa Uzunarslan’ın “Tanıdığım En Güzel Deli” adlı şarkısı buna bir örnek. Bir pop baladı.









Cihan Çakan’ın “Sorma” adlı şarkısı klasik Türkçe pop ritim ve melodilerine teslim. Janrının belli başlı tüm özelliklerine haiz diyelim. Sıkıcı demek istemeyiz. Aybüke Albere’nin “Öpücem” isimli çalışması da yeni nesil görünümlü klasik pop olmuş. Pop kendini yeniledi yenileyecek diye bekleyenler daha çok bekleyecek sanırım. Videolar, giyim kuşam ve her konseptin bir sosyal medya estetiği üzerine bina edilmesi dışında her şey biraz eski pop. Bugünün popu eşittir eski pop artı akıllı telefonu.