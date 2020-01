Keşfe meraklı olanlara yeni isimler

Yeni müzikler ve sanatçılar keşfetmeye meraklıysanız buyrun 2020’de takibe alacağınız pırıl pırıl 7 yeni isim





Arlo Parks: Alan Ginsberg ve Sylvia Plath, Jim Morrison ve Fela Kuti’den etkilendiğini söyleyen Arlo Parks, Güney Londra’dan çok genç bir müzisyen. Soul eğilimli vokalini yanlış değerlendirmemek lazım. Parks’ın müziği bir tür karanlık yeni pop. Kuşağının hafif karamsar hikayesini şiirsel sözler ve hayli yalın bir soul/pop sound’uyla hayata geçiriyor. 2019’da “Cola” adındaki single’ı dikkat çekti. 2020’de ve sonrasında adını çok duyarız.









Aitch: Manchester’lı genç rapçi Aitch, 2019’un sonunda Zie Zie ile yaptıkları “Buss Down” ile hayli konuşuldu. Kendine has beat’leri ve hayli ilgi çekici flowları var. Brit rap aleminin kalbi Londra’da atıyor. Manchester’dan pek yakında zirvelere koşacak bir isim çıkması açıkçası Londra müzik çevrelerinde de ilgiyle takip edilen bir konu. Aitch’in klipleri, tarzı ve hikayeleri bende sanki “Trainspotting” bugün onun yaşadığı ortamlarda devam ediyormuş izlenimi bırakıyor. Çok genç bir isim olmasına rağmen 2020’de ilgiyle takip edilecek müzisyenlerden. Rap dinliyorsanız ve izliyorsanız yazın bir kenara. Şu ana kadar Aitch20 adlı 8 şarkılık bir EP’si bulunuyor. Yeni işleri yolda.









Hamzaa: 20 yaşındaki genç blues ve R&B vokali Hamzaa, tarzını ve müziğini içinde yaşadığı türün büyük ustalarından alıyor. Klasik anlamda blues ve R&B söyleyen Londralı sanatçı şu ara şehirde neredeyse bulduğu her yerde sahneye çıkıyor. Açıkçası 2019 tarihli “Phases” adlı bir EP yayınlamıştı. Burada yer alan “Sunday Morning” en tanınmış şarkısı. “Home”, “Hard To Love” gibi çok başarılı şarkıları var. Hamzaa kesinlikle radarımda.









Ms Banks: “Bad B Bop” adında bir şarkı çıkmıştı karşıma ve ilk dinleyişte ilgimi çekmişti. Ms Banks, neredeyse her gün yeni bir sanatçının sesini duyurduğu hip hop R&B aleminde şimdiden bir adım önde gibi duruyor. 2020’de planları büyük.



Alfie Templeman: Teyzelerin bayılacağı cici çocuk kategorisinin yıldızı 2020’de Alfie Templeman olabilir. Pop, pop/rock esintili müziği geçen yıl ara ara listelerde kendini gösterdi. “Stop Thinking”, “Who I Am”, “Circles” gibi şarkıları dansa da kayabileceğini gösteriyor. Templeman 2020’de ana akım popta adını duyuran isimlerden biri olabilir.









Maisie Peters: Güzel sesli duygulu genç kız vokaller arasında bu yıl Maisie Peters öne çıkıyor. Ana akım teen pop dediğinizde özellikle İngiltere’de akla gelen işte bu. Kuzey Amerika Billie Eilish’inki gibi karanlık ergen müziklere doğru meyletse de İngiltere’de yumuşak pop sound’unun hâlâ alıcısı var. Maisie Peters genç ve yetenekli bir vokal. 2019’da “Dressed Too Nice for a Jacket” adlı bir EP yayınladı. Bu albümde piyano ve akustik gitar eşliğinde söylediği vokal ağırlıklı şarkılar da var. Duygusal pop yeni bir yıldızla tanışıyor olabilir.









Yungblud: “Underrated Youth” adlı albümler yılın sonuna doğru geldi. Yungblud genç İngiliz müzisyen Dominic Richard Harrison’ın sahne adı. Bir rock girişimi. Bugünün standartlarında rock çok başka türlerle ilişkiler içinde pek çok farklı ses ve etki altında. Dolayısıyla rock’a artık bu pencereden bakmak lazım. Bolca elektronik ses, endüstriyel ritimler, daha az gitar. Solo falan da yok. Solo unutulan bir gelenek olarak tarihteki yerini çoktan aldı. Yungblud 2020’nin hip hop ve EDM ağırlıklı müzikal ikliminde kendine yer arayacak isimlerden biri olacak. Ana akım rock takdir edersiniz ki pek gelmiyor artık. Yungblud’ın popülerlik yakalama şansı var. Dikkatle izlemeye karar verdim.