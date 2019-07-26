Rap popu nasıl solladı?

Geçen hafta yayınlanan single ve videolara yakından bakarak Türk dinleyicisinin değişen zevkleri ve beklentileri hakkında bazı bilgiler edinmek mümkün.

Murat Boz’un yeni klibi “Aşk Bu” 19 Temmuz’da büyük beklentilerle yayına kondu. Ancak izlenme sayısı bir buçuk milyonlarda kaldı. Özenli elektronik altyapılara sahip olan bu hayli düzgün ve dikkatle hazırlanmış pop şarkısından sadece bir gün önce 18 Temmuz’da yayına verilen Norm Ender imzalı “Mekanın Sahibi” 19 milyonu bularak en popüler yerli klipler arasına girdi. Rapçi Norm Ender’in popçu Murat Boz’dan üç kat fazla izlenmesi günümüz dinleyicisinin ruhu, doğası, davranışları ve beklentileri hakkında bir fikir veriyor olmalı. Bildiğimiz anlamda klasikleşmiş Türkçe pop’un ‘80’lerin ortasından 2000’lerin ortasına kadar rakipsiz devam eden hükümdarlığı artık sanırım sona ermiş durumda. Bu cümle karamsar ya da olumsuz görünebilir ama asla değil. Sadece bir saptama. Popta güzel şarkılar yapılmıyor ya da halkımız poptan vageçti anlamına da gelmiyor. Pop elbette ki hâlâ var. Ancak artık eskisi gibi ana akıma tek başına hakim değil. Türkiye’nin yaşadığı hızlı ekonomik ve sosyal dönüşümlerin izlerini müzikte de görüyoruz hepsi bu.

IndIe rock sevenlere

Alternatif rock grubu Teneke Trampet’in “Kaç Kurtul” adlı yeni single’ı ve buna çekilen yeni video geçen haftanın yenilerindendi. Indie rock sevenleri ilgilendirebilecek güzel bir grup sound’u Teneke Trampet’inki.

R&B de rap’le kol kola

Seda Erciyes’in “10.50” adlı şarkısı bu hafta en beğendiğim yerli müzik oldu. Dün (26 Temmuz) yayına verilen single R&B, rap, trap sound’larına kulağı yatkın dinleyicilerin ilgisini çekecek. R&B dünyada çok popüler ama Türkiye’de bir türlü yerelleştirmeyi beceremediğimiz bir tür. Hâlâ yabancı algısı var. Birkaç yıl önce rap için de “yabancı tür” ya da “özenti” gibi kelimeler kullananlar bugün sanırım bu laflarını unutmak istiyor. Dilerim R&B de rap’le kol kola yerlileştirilebilir. Bu iki tarz birbirine her zaman çok yakışıyor.

Tatlı bir atışma

26 Temmuz çıkışlı bir diğer başarılı şarkı Büyük Ev Ablukada ve Ezhel’den geldi. Bu düetin adı “Ne Deve Ne Kush”. Bartu Küçükçağlayan’ı rap yaparken duyduğunuzda şaşırmayın. Ezhel’le karşılıklı gayet güzel arızalı bir ikiliyi oynuyorlar. Oynuyorlar diyorum çünkü şarkı düetten ziyade tatlı ve üsluplu bir atışma tadında. Dinleyince beğeneceksiniz. Tahminlerimde yanılmıyorsam gelecek haftaların rap/indie/alternatif hit’leri arasına girebilir.

Daha da değerleniyor

“Lolo”, Ezhel’in sanırım uzun zamandır “düetsiz” yaptığı ilk şarkı. Yayınlandığı 19 Temmuz tarihinden bu yana 8 milyon dinlenmeye ulaştı. Ezhel’e olan ilgi devam ediyor ve rapçi sayısı artıp çeşitlendikçe Ezhel unutulacağına daha da değerleniyor. “Bize de mi lo lo lo lo? El insaf hep iftira hep…” der Ezhel.

Ceren İdil’den “Düşünme”

Ceren İdil’in “Düşünme” adlı single’ı, yılın başında yayınlanmıştı. Neden şimdi yazıyorsun derseniz yeni dinleme fırsatı buldum. Dans, elektronik, downbeat sevenler ve indie dinleyenler için hayli cezbedici bir şarkı. Ceren İdil’le henüz tanışmadıysanız işte fırsat, işte Google.

Eylül’ü takibe aldım

Eylül’ün “Boşver”i 1 Temmuz’dan bu yana 150 bin kadar dinlenme almış. Bana sorarsanız indie electronica formatındaki bu tip şarkı için hayli güzel bir sonuç. Bu kadar dinlenmeyen onlarca pop ve fantazi klibi var. Eylül’ü takibe aldım.

DJ Ahu’dan İngilizce şarkı

Memleketimizde club müziği takip edenler Ahu’ya da aşina olacaklar. Deneyimli DJ Ahu, kendi setlerini ve prodüksiyonlarını yapmanın ötesine geçti ve bir İngilizce şarkıyla klişe olacak ama- kameraların karşısına da geçti. “Go” adlı İngilizce şarkı Epic’ten bir süre önce yayınlandı. Müziğe ve Ahu’nun vokallerine bayıldım. Bence Türkçe şarkılar da peşisıra gelmeli.

(Not: İzlenme rakamları yazının kaleme alındığı güne aittir. Siz bu yazıyı okurken farklar oluşmuş olabilir.)

Yeni trend: Tepki videoları





Benim vatandaşım videosunu izletmenin yolunu bilir. Şu ara yeni trend, tepki videoları. Çok tıklanan ve trend olan rap videolarına gelen tepkilerden video yapmak çok moda. Mesela Norm Ender bir haftada 15 milyon izlenen video çıkarmış. Siz hemen bu videoya sosyal medyadan gelen tepkilerin derlendiği bir video yapıp koyuyorsunuz ve hop su içinde bir iki milyon izlenmeniz garanti. Kısa günü karı bereket versin.

Reynmen’in var, Norm Ender’in var, Ben Fero’nun var, Ezhel’in var. Çoğu zaman tepki videolarıyla asıl videolar aynı trend listesinde art arda geliyor. Bir diğer format da alakasız insanlara, sokaktan geçenlere, yaşlı amcalara rap dinletip tepkilerini çekmek. Yeni tepki yoksa tepkiyi siz oluştura da bilirsiniz. Bu da bir formül. Dedim ya benin vatandaşım videosunu izletir, yolunu bulur.