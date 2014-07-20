LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR

Tabii ki bağıracağız, çağıracağız, tepki göstereceğiz..

Eylem üstüne eylem yapacağız.. Protestonun her türlüsünü deneyeceğiz..

Öfkemizi kusacağız, kusmak zorundayız..

İnsanız..

*

Gazze’de ölen o masum insanları, o çocukları, o bebeleri gördükçe isyan etmemek mümkün mü?

İsrail ilk defa yapmıyor.. Üç yılda bir, dört yılda bir Gazze’ye bomba yağdırıyor..

Sadece insanları öldürmüyor, sadece evleri yerle bir etmiyor, altyapı sistemini çökertiyor..

Belini kırıyor..

Dünyanın en büyük açık hava cezaevinde hayat daha da zorlaşıyor.. Yaşamak güçleşiyor..

Nihai hedef belli; Filistin’i yok etmek!..

Bu sebeple bağırıyoruz, çağırıyoruz, kendine gel diyoruz..

Biz bunları yapıyoruz da iktidar ne yapıyor?

Aynısını.. Farklı bi şey yapmıyor, yapamıyor!..

Başbakan bağırıyor, çağırıyor.. Dışişleri Bakanı arada muhataplarıyla telefonla görüşüyor..

Sonuç; sıfıra sıfır elde var sıfır..

*

Çünkü bu işler bağırmakla, çağırmakla olmuyor.. Zalim demekle, masumların kanında boğulacaksın laneti yağdırmakla, hesabını vereceksin nutku atmakla da olmuyor..

Soruyorum..

Başbakan’ın ‘Ey Amerika.. Ey Avrupa’ diye bağırması ölümlerin önüne geçer mi?

Geçiyor mu?

İsrail’in orantısız güçle saldırmasını durdurabilir mi?

Hayır..

Sen istediğin kadar ey Amerika de..

Obama İsrail’in savunma hakkını desteklediklerini söylüyor..

Sen istediğin kadar ey Avrupa de..

İngiltere, Almanya, Fransa İsrail’in haklı olduğu kanısında..

Eee..

Ne yapacağız? Kendi kendimize bağırıp çağıracak mıyız?

Şimdilik yaptığımız bu..

Bu bağırma çağırma seansları Trabzon’da, Afyon’da, Sakarya’da, Bursa’da, Erzurum’da işe yarayabilir.. Kanayan yüreklere su serpebilir..

O kadar..

Gazze’ye beş kuruşluk yararı olmaz..

*

Bütün dünya devleri İsrail’i tutuyor diye mazlumun yanında olmayalım mı? Amerika’yla, Almanya’yla, İngiltere’yle papaz olmayalım diye vahşete göz mü yumalım? Haksızlığa isyan etmeyelim mi? Filistin davasına sahip çıkmayalım mı?

Hayır, hayır tabii ki sahip çıkacağız.. Tek başımıza kalsak da, dünyayı karşımıza alsak da Gazze’deki katliama sessiz kalamayız..

Kalamayız ama gördük ki, kuru kuruya protesto işe yaramıyor..

Ortadoğu’da ağırlığımız kalmadı.. Sözümüzü dinleyecek ülke yok.. Arabulucu ülke olma konumunu yıllar önce kaybettik..

Eee ne yapacağız?

Tek çare yaptırım..

İsrail’le olan ticareti keselim.. Askeri anlaşmaları askıya alalım.. En önemlisi, Kürecik radar üssünün şalterini indirelim..

Dün muhalefet partileri de aynı çağrıyı yaptı.. Halk de destek veriyor.. Demek ki herkesin ortak kanısı bu.. Ne bekliyoruz..

Lafla, hamasetle peynir ekmek gemisi yürümüyor!

İyi pazarlar..

Bilişim gönüllüleri

Kuşkusuz ileride daha iyi anlaşılacak.. Gezi eylemlerinin ülkeye büyük katkıları oldu.. Gezi sadece örgütsüz protesto eylemiyle tarihe geçmedi.. Birçok ilke de imza attı..

Mesela, beyaz yakalıların sokağa çıkması..

Mesela, Nişantaşı’nın, Bağdat Caddesi’nin, Yeşilköy sahillerinin gaz bombalarına aldırmadan Taksim’e koşması..

Mesela, gençlerin bilgisayarın başından kalkması..

Mesela diye başlayan elli madde daha yazabilirim.. Lafı uzatmayalım..

En önemlisi..

Yardımlaşmayı, dayanışmayı, örgütlenmeyi, hatırlattı...

Gezi’yle birlikte gönüllük temelli örgütlenmeler başladı.. Hemen hemen her alanda..

Bunlardan biri de Bilişim Gönüllüleri..

Geçen gün oturduk, konuştuk.. Çoğunluğu elektronik mühendislerinden oluşan teknik bir profile sahip..

Sayılan oyların hızlı ve doğru şekilde kayıt altına alınması için proje geliştirmişler.. YSK’nın açıkladığı sonuçlarla karşılaştırmak için..

Oya sahip çıkmak için..

10 kişiden oluşan proje ekibi kurmuşlar.. İstanbul’daki 39 ilçedeki 1800 okulda görev alacak 2 bin gönüllü bulmuşlar.. Bu işi o kadar hızlı ve doğru yapmışlar ki gece yarısı olmadan sandık sandık bütün sonuçları toplamışlar..

Aynı yöntemi Yalova seçimlerinde de uygulamışlar..

*

Ne faydası var diyeceksiniz?

Faydası şu.. Seçime, sandığa, oyuna sahip çıkıyorsun.. Hile yapılıyor mu yapılmıyor mu yaşayarak görüyorsun.. Test ediyorsun..

En önemlisi, kenarda beklemiyorsun, oyuna katılıyorsun..

Önümüzde bir seçim daha var.. Bu işe her düzeyde katılacak gönüllü arıyorlar.. Bir de diyorlar ki; ‘Başka illerde de bu tür çalışma içine girmeye niyeti olanlar varsa onlara da teknik destek veririz.. Yol yöntem gösteririz.’

Nasıl mı ulaşacaksınız?

Adreslerini de söyleyip aradan çekileyim.. bilişimgonulluleri.org@gmail.com