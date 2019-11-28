Avantaj meselesi!

Milletvekilleri söylemeye gerek yok; kendilerine avanta(j) sağlayan konularda son derece uyumlu ve gayretlidir...

Daha önce bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk ve ana babalarına kanunla bedava sağlık hizmeti sağlamışlardı. Şimdi buna ‘bakmakla yükümlü olmadıkları’ varlıklı ana babalarıyla 25 yaşını geçen bekâr kız çocuklarını da ekliyorlar.

Bu ayrıcalık sadece fiili ve emekli milletvekilleriyle sınırlı değil. Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay’ın mevcut ve emekli üyeleri de aynı hakka sahip. Yeni düzenlemeyle, atanmış bakanlar da kafileye ekleniyor.

Daha önce yapılan düzenlemelerle milletvekillerinin 8 olan diş implant hakkı 12’ye çıkarılmış, aileleriyle birlikte diplomatik pasaport alma hakkı verilmişti.

Milletvekilleri ayrıca hem vekil hem emekli maaşı alabiliyor.

Dünyanın hiçbir demokrasisinde milletin vekiline böylesine ayrıcalıklar sağlanmış değil. Düşünün; adam bir biçimde milletvekili olmuş. Ama dönem sonunda beğenilmemiş, vekillikten uzaklaştırılmış. Bu adamın hem cebine diplomatik pasaport koyuyorsunuz, hem ailece ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyorsunuz. 20 yaşındaki haylaz oğlu veya bir yaşındaki bebeği dahil, çoluk çocuk cepte diplomatik pasaportla dolaşıyorlar.

Anayasamız, ‘Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz’ diyor. Kendi söylüyor, kendi dinliyor.

UÇAK

Türkiye’nin ilk milli yolcu uçağı projesini 2015 yılında zamanın Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun kamuya açıkladığını hatırlattık. Davutoğlu ilk 10 uçağın 2019 yılında hazır olacağını ve ilk uçuşun bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşeceğini söylemişti. Ancak bugün ortada uçağın maketi bile yok. Konuyla ilgili bir okurumuz soruyor:

- Bu proje için acaba üretici şirket olarak takdim edilen STM şirketine ne kadar ödeme yapıldı? Proje neden yürümedi?

Sayın Davutoğlu ve STM şirketi yetkilileri lütfeder cevap verir mi? Bizden sorması...

SOKAK

Kırklareli’nde yaşayan öğrencilerden bir grup, ulaşım fiyatlarını protesto için sokağa çıkmış. Sonra ne olmuş? Belediye Başkanı Mehmet Siyami Kesimoğlu’nun tivitini okuyalım:

“Önceki gün Kırklareli’nde yaşayan öğrencilerimizden bir grup ulaşım fiyatlarını protesto için sokağa çıktılar. Öncelikle demokratik olgunluklarından dolayı müthiş memnun olduğumu söylemek istiyorum.

Devamında da lafı hiç çevirmeden hemen söyleyeyim, MESAJ ALINDI, gerekeni

yapacağız.”

ATİNA

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, ünlü firmaların temsilcileriyle bir toplantı yapmış, onlardan söz almış. Atina’da bu yıl cadde ve meydan süslemelerini 19 değişik firma üstlenecekmiş. Bu firmalar 80 cadde ile 30 meydanın ışıklı süslemelerini kendi tasarımlarıyla gerçekleştirecekmiş.

Ünlü firmaları şehrin güzelleşmesi için harekete geçirmek iyi fikir... Umarız bize de örnek olur.

YIKIK SARAY...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Brugge ile oynadığı maçtan 1 - 1 beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra ‘GS galibiyeti kaçırdı’ gibi yorumlar okuduk. Galibiyeti aslında rakip takım kaçırdı. Bizden iki gömlek üstündüler. İkinci yarı adeta tek kale oynadılar.



Belçika 11.5 milyon nüfuslu bir ülke. Türkiye’nin sekizde biri büyüklüğünde. Sahaya çıkan takımlara bakıyoruz. Galatasaray’da sadece 2 Türk oyuncu var (Ömer Bayram ve Adem Büyük). Belçika’da ise 6 Belçikalı: (Mignolet, Mata, Mechele, Rits, Vanaken, Openda)... Oyuna sonradan giren 3 futbolcudan 2’si de yine Belçika doğumlu (Schrivers, Ketelaere)...



Belçikalıların çoğu 18 - 22 yaş aralığında. Adamlar altyapıyı kurmuş, kendi gençlerini yetiştirip sahaya sürüyorlar. Biz ise Avrupa’nın beğenmeyip sattıklarıyla Avrupa’da galibiyet arıyoruz...