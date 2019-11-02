Galatasaray futbolda sıkıntılı günler geçiriyor.



Ortada bu sıkıntıyı paylaşan milyonlarca taraftar ve dağıtılan milyonlarca lira olunca konu önem kazanıyor.



Fatih Terim takımda operasyon yapacakmış. “Takım” denince zihinlerde bir soru işareti doğuyor.



Örneğin Beşiktaş maçı kadrosuna bakalım: Muslera, Mariano, Luindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone...



Brezilyalı, Kongolu, Japon, Fransız, Cezayirli, Faslı, Gabonlu, Hollandalı, Romen...



Futbol takımı değil adeta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu.



Oysa hep söylenir; futbol takım oyunudur. Başarı için takım ruhu oluşması gerekir. O kulüpten o kulübe dolaşan, para için oynayan, aidiyet duygusu taşımayan oyuncularla birkaç ay içinde ortak ruh oluşturmak mümkün müdür? Üstelik çoğu da inişe geçmiş, emekliliği gelmiş. Menajerlerin kulübe özel ilişkilerle kabul ettirdiği topçular.



Bir okurumuz şu önemli noktaya değiniyor:



“İnternette kulübün futbol akademisi, futbol okulu ve çeşitli yaş guruplarındaki gençlerden oluşan genç takımları olduğu belirtiliyor. Bu gençler altyapıdan üstyapıya neden geçemiyorlar? Altyapıya verilen emekler ne işe yarıyor? Üstyapıya sporcu taşıyamıyorsa alt yapının ne önemi kalıyor?

Bu sorulara kim cevap verecek?



BAYKAL



FETÖ firarisi bir gazeteci, geçenlerde bir Twitter mesajında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” demişti. ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabında önce bu mesajın “beğenildiği” bildirildi. Gelen tepkiler üzerine bu mesaj silindi ve büyükelçilik tarafından iki kez özür dilendi.



Bu olay üzerine CHP eski milletvekili Kemal Anadol ABD’nin Ankara’daki Büyükelçisi David Satterfield’e bir mektup yazdı. Bahçeli konusunda özür dilenmesini takdirle karşıladığını bildirdi. Ve kendisine bir Wikileaks belgesini hatırlattı.



ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Operasyonlar Başkanı Suzanne McCormick tarafından 1 Haziran 2009’da Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonso-losluğu’na gönderilen telgraflarda soruluyordu:



- Baykal’ın Kılıçdaroğlu ile ilişkisi nedir? CHP, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında aldığı oyu nasıl değerlendiriyor?



- Kılıçda-roğlu’nun CHP’deki istikbali, öz geçmişi ve muhtemel siyasi planları konusunda daha fazla bilgiye müteşekkir olacağız. Onun siyasi müttefikleri kimler?



Deniz Baykal bu yazışmalardan bir yıl sonra kaset komplosuyla devrildi.



Kemal Anadol, Büyükelçi’ye mektubunda Deniz Baykal’dan da özür dileyip dilemeyeceklerini soruyor...



Eğlenceli hikâye...



Stewart Lee Allen “Kahvenin Hikâyesi” adlı kitabında anlatıyor. Doğruluğu biraz kuşkulu ama hoş bir hikâye.

Bu yazara Topkapı Sarayı’nı gezdiren kişi haremin kapısında anlatıyor:

- Dışarıda beyaz haremağaları kalırmış, içeride sadece siyah haremağaları.

- Neden?

- Çünkü ameliyat her zaman başarılı olmuyormuş.



- Ne ameliyatı?



- Erkekliği bitirme ameliyatı.

Beyaz haremağaları hala erkek olabileceği kaygısıyla gece kızların arasına sokulmazmış.



Peki, siyah haremağalarına neden gece içeride kalma izni veriliyor? Onların da eksik ameliyat sonucu erkek kalmaları mümkün değil mi?



Cevap:



- Siyah haremağasının çocuğu siyah olacağı için şıp diye anlaşılırdı... O yüzden onlara güven daha fazlaydı!



Atalarımız bu zekâyı her alanda kullansaydı Osmanlı çöker miydi?



POŞET



Bu yıl başından beri poşete en az 25 kuruş ödüyoruz ve bunun 15 kuruşu Çevre Bakanlığı payı olarak tahsil ediliyor. Bir dostumuz merak etmiş soruyor:



- Geçen 10 ayda ne kadar para toplandı?



- Bu parayla çevre için neler yapıldı?



Poşet paralarının işe yaradığını görmek ve duymak istiyoruz...